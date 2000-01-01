Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось всего три места

Победитель 🇺🇦 Украина — 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Шотландия против 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса

А теперь о тех, кто ещё может поехать в Катар. В европейской квалификации ещё не состоялось 2 матча. Полуфинал стыков между Украиной и Шотландией был перенесён из-за событий на Украине. Победитель этой пары сыграет с Уэльсом, который благодаря Гарету Бэйлу вынес Австрию в своём полуфинале. Точной даты противостояния нет.