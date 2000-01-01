Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось всего три места

🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022?
Отборочный турнир чемпионата мира практически завершён. В Катар уже точно поедут 29 сборных, а вот три места ещё предстоит разыграть. Рассказываем, у кого есть шансы.
Европа
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Начнём со сборных, которые уже обеспечили себе место на ЧМ-2022. В Европе таких команд 12: Англия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Нидерланды, Польша, Португалия, Сербия, Франция, Хорватия и Швейцария.
Южная Америка
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Из Южной Америки на чемпионат мира точно приедут четыре команды: Аргентина, Бразилия, Эквадор и Уругвай.
Африка
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От Африки на чемпионат мира уже отобрались пять сборных: Гана, Марокко, Сенегал, Камерун и Тунис.
Азия
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В азиатском отборе на данный момент место на ЧМ-2022 себе гарантировали пять команд: Иран, Катар, Саудовская Аравия, Южная Корея и Япония.
Северная Америка
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В Северной Америке известны три участника чемпионата мира: Канада, США и Мексика.
Победитель 🇺🇦 Украина — 🏴 Шотландия против 🏴 Уэльса
А теперь о тех, кто ещё может поехать в Катар. В европейской квалификации ещё не состоялось 2 матча. Полуфинал стыков между Украиной и Шотландией был перенесён из-за событий на Украине. Победитель этой пары сыграет с Уэльсом, который благодаря Гарету Бэйлу вынес Австрию в своём полуфинале. Точной даты противостояния нет.
Победитель 🇵🇪 Перу — 🇦🇪 ОАЭ против 🇦🇺Австралии
Также нас ждут межконтинентальные стыки. Сборная Перу заняла 5 место в южноамериканской отборочной группе и сыграет с победителем азиатской пары плей-офф ОАЭ — Австралия, который определится в двухматчевом противостоянии.
🇨🇷 Коста-Рика — 🇳🇿 Новая Зеландия
32-й участник определится в ещё одном межконтинентальном стыке. Коста-Рика заняла 4 место в североамериканской группе и сыграет с Новой Зеландией, которая прошла плей-офф в Океании и в финале вынесла Соломоновы острова со счётом 5:0.
Ну а жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 состоится уже 1 апреля. Ждём!
Ну а жеребьёвка группового этапа ЧМ-2022 состоится уже 1 апреля. Ждём!
Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось всего три места
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