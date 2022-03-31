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Жеребьевка чемпионата мира по футболу в Катаре — 2022: известен посев всех четырёх корзин

Жеребьевка ЧМ-2022. Уже известны все корзины
Григорий Телингатер
Жеребьевка ЧМ-2022. Уже известны все корзины
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Предлагайте в комментариях свои варианты групп (лучшему – подарок).

Завтра в Дохе состоится жеребьевка групп ЧМ-2022. Начало в 19:00 по местному времени, которое совпадает с московским. Жеребьёвка пройдет, хотя известны не все участники мундиаля – 29 из 32 сборных. Тем не менее мы уже точно знаем, кто в какой корзине окажется. Последние три участника отправятся в четвёртую корзину.

Не удивляйтесь, что Канада, выигравшая отборочный турнир КОНКАКАФ, оказалась в четвёртой корзине, а закончившие ниже США и Мексика – во второй. Сборные распределены по мартовскому рейтингу ФИФА.

Несколько важных нюансов

  • В группе может быть не больше одного представителя конфедерации. США точно не сыграет в группе с Канадой. Исключение – сборные из УЕФА. Но и по ним исключены группы, где будет три или четыре европейские команды – максимум две. В каждой из восьми групп будет минимум одна европейская команда, а в пяти группах – две сборные из Европы.
  • Компьютер будет информировать онлайн о недопустимости попадания команд в группу с представителем той же конфедерации.
  • При жеребьевке распределят сначала первую корзину, а затем вторую, третью и четвёртую.
  • Катар будет в первой корзине. Хозяин турнира, как всегда, вопреки рейтингу попадает в первую корзину и получает статус А1.
  • Точное расписание матчей должно появиться через несколько часов после жеребьевки, потому что заранее известно на каком стадионе сыграют, например, А2 и А4. Все матчи уже распределены по стадионам.
  • Точное время будет установлено с учётом интересов болельщиков. Например, матч сборной Бразилии имеет смысл назначить на более позднее время, чтобы в этой стране было удобнее смотреть трансляцию.
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Пишите в комментариях под этим материалом ваши прогнозы по группам ЧМ-2022. Первому, кто даст правильный вариант одной группы (угадает всех участников), мы отправим эксклюзивную толстовку и брендированный шарф от «Чемпионата». Один пользователь – один вариант ответа, в котором лишь четыре сборные. Обратите внимание, что отредактированные комментарии учитываться не будут.

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