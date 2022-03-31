Лучший день для нашего футбола за последнее время. Что ждёт Россию после конгресса ФИФА?

Долгожданный конгресс ФИФА завершён. Нам это мероприятие было интересно в свете последних изменений в российском футболе. Наши клубы и сборную отстранили от участия в международных турнирах, после чего встал вопрос о более глобальных ограничениях. Но пока можем выдохнуть.

Как прошёл конгресс?

Основная часть собрания заключалась в нескольких голосованиях. Поочерёдно выносились вопросы о приостановлении членства футбольных федераций в ФИФА. Три страны — Пакистан, Зимбабве и Кения. Три решения о приостановлении.

Дальше можно было ожидать голосования по России. Потенциально нашей стране в лице Российского футбольного союза могло грозить даже исключение из ФИФА или хотя бы изменение статуса РФС. Однако вместо четвёртого голосования конгресс перешёл в следующую стадию, где с огромной речью выступил президент организации Джанни Инфантино! То есть вопрос членства России даже не обсуждался.

Что сказал Инфантино?

Президент ФИФА выступал долго, но самым ярким моментом стали слова про конфликты. Инфантино призвал к миру во благо будущего.

Джанни Инфантино Президент ФИФА «Последний чемпионат Европы, организацией которого я занимался с УЕФА, проходил на Украине и в Польше. Последний чемпионат мира — в России, в 2018 году, и это было великолепно. Но всё это не решило проблемы в мире и даже проблемы в регионе. Обращаюсь ко всем государствам в мире: пожалуйста, остановите все конфликты! Ради наших детей, ради нашего будущего! Пожалуйста, объединитесь! Футбол должен помогать в этом».

А после он объяснил решение не исключать РФС из футбольной семьи: «Решение отстранить сборную России от участия в стыковых матчах ЧМ-2022 не было лёгким. Но мы считаем это способом приблизить мир. ФИФА не считает исключение РФС решением проблемы. Это не вариант. Если мы не можем собрать разные стороны конфликта во время конгрессов, то должны закончить всё это и пойти домой»

Комментарий российской делегации

Член делегации РФС Алексей Сорокин, приехавший на мероприятие вместе с Александром Алаевым, прокомментировал итоги конгресса для «Чемпионата».

Алексей Сорокин Член делегации РФС на конгрессе ФИФА «До конгресса не было никаких оснований для каких-либо решений. Мы объективно ничего не нарушали. Если исповедовать принцип, что спорт — вне политики, то всё справедливо. Обычный конгресс, хорошо, что он прошёл очно, потому что до этого проходил онлайн. Прошёл в традиционном режиме, с обычными отчётами. Много было разговоров о правах рабочих в Катаре».

Что будет дальше?

Этот вопрос – самый главный для российского болельщика прямо сейчас. И на него «Чемпионату» ответил Сорокин:

– С коллегами из других стран не затрагивали тему исключения. Всех тревожит происходящее, но есть и другие темы для обсуждения, которые всех волнуют. Российский футбол продолжает существовать. Просто сохраняются решения, которые были приняты уже до этого. Нам запрещены международные матчи до дальнейшего уведомления, но есть надежда, что ситуация скоро образуется.



По сути Сорокин подтвердил то, о чём мы писали ещё вчера. Нынешний статус сохранён, а значит, сейчас нельзя говорить, что мы точно останемся без еврокубков, матчей сборных и европейских трансферов в следующем сезоне. Всё зависит от нормализации ситуации в мире, наказывать жёстче российский футбол пока не стали.



Кстати, ещё на конгрессе было принято решение сделать русский язык одним из официальных в ФИФА. Кажется, за последнее время это лучший день для российского футбола.