Ловрен — не идеальный защитник, но и не трус. Он это доказал

Со стороны это выглядело странно. Деян Ловрен получил травму ещё на зимних сборах, пропустил оба матча с «Бетисом», а после оказался в Хорватии – поехал долечивать связки голеностопа. То есть не в Петербурге или условной Финляндии, а именно в Хорватии. Ещё более удивительным выглядел вызов его в сборную на мартовские товарищеские матчи: ноль официальных игр за клуб — и неожиданное попадание в национальную команду. Чем не повод домыслить картину с одним выводом: Ловрен не хочет возвращаться в Россию.

Зарубежные медиа поддерживали эту теорию. Некоторые писали о начавшихся переговорах с «Вест Хэмом» или промежуточной остановке в загребском «Динамо». И все в это верили, сопоставляя имеющиеся факты. Только гендир «Зенита» Александр Медведев и тренер Сергей Семак пару недель давали одинаковые ответы с общим посылом: Ловрен вернётся, всё остальное – чушь. Мало кто верил. А зря.

Вчера Деян приземлился в Петербурге. С травмой, которую до конца так и не вылечил. И сделал это во многом по одной причине – для него важно сдержать слово. Он обещал вернуться после матчей сборных – он это сделал. И теперь закончит восстановление в Петербурге. Популярный вопрос – было ли реальное давление? По моей информации – да. Причём от всех – федерация выступала против, отговаривали близкие, но итог один: пока некоторые в молчании собирают вещи и сообщают клубу об отъезде уже постфактум, другие возвращаются. Потому что профессионализм, уважение контракта и команды важнее.

Фото: fc-zenit.ru

В прошлом году мы говорили с Ловреном, и на вопрос о том, что «Зенит» не видит с ним глобальных перспектив, он выдал очень эмоциональную речь. До недавнего времени считал те слова не совсем искренними. Больше так не думаю.

«Знаю, что клуб думает обо мне. Я по-прежнему испытываю большой футбольный голод. А люди со стороны могут говорить и писать всё что угодно. Ведь они не знают реальной ситуации. И не знают, как много пользы я приношу команде. Я очень переживаю за «Зенит», работаю каждый день, хочу быть лучшим каждый день. Я первый приезжаю на базу, последний ухожу с тренировок. Я капитан команды. Знаю, что клуб верит в меня и строит своё будущее вместе со мной. И это абсолютно взаимно», – говорил он.

А сегодня Семак подтвердил, что идея о приостановке контракта даже не обсуждалась.

«Очень много всего говорят, но ни разу не слышал от него о желании перейти в другой клуб или приостановить контракт. На сегодняшний день он футболист нашей команды и ничего не изменилось в его планах», – отметил главный тренер.

Да, Ловрен после всего этого вряд ли станет образцом классного защитника. У него останутся те же самые проблемы, которые были в начале сезона. Но ошибаются, как любит повторять Семак, абсолютно все. И неправильно винить во всём одного его.

Однако теперь Ловрена точно можно назвать настоящим профи. Знаю, как тренер и команда поддерживали его в сложные моменты косяков в обороне. Все были на его стороне. И когда наступило время ответных действий, он оказался рядом. А не сбежал.