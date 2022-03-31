В России хотят запретить контракты в валюте. Как футболисты будут получать зарплату?

Из-за масштабных санкций экономику России лихорадит, поэтому последний месяц власти всячески пытаются сдержать обрушение рубля. С этой целью были запрещены валютные операции с иностранными счетами, ограничен вывоз наличных (не более $ 10 000), а также введена 12% комиссия на покупку долларов, евро и фунтов на бирже. Позже правительство объявило, что расчёты за газ с «недружественными» странами будут осуществляться только в рублях – это решение направлено на отход от долларов в экономике России.

Следующее объявление: по информации РБК, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила законопроект о запрете валютных контрактов внутри России. И если всё перечисленное ранее футбола особо не касалось, то здесь становится интересно – ведь у нас почти все соглашения с футболистами заключаются с привязкой к валюте.

Что значит этот законопроект?

Он предусматривает запрет на определение стоимости российских контрактов в иностранной валюте или в привязке к показателям биржевых или внебиржевых индексов на мировых товарных рынках. Сейчас Гражданский кодекс разрешает заключать соглашения в валюте, а выплаты производить в рублях. Этим пользовались в том числе и футбольные клубы – такая схема помогает игрокам застраховаться от ослабления рубля.

Все ранее заключённые договоры, согласно законопроекту, нужно будет изменить в течение 30 дней после официальной публикации закона. Если же за это время стороны не придут к соглашению, то выплаты автоматически будут производиться по курсу рубля или индикаторам на 1 января 2022 года (это закон). Тогда официальный курс доллара составлял 74,29 руб.

Фото: fc-zenit.ru

А что с футболистами и их контрактами в евро?

Как объяснил «Чемпионату» глава Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов, все выплаты футболистам в России осуществляются в рублях по курсу ЦБ на день начисления или по зафиксированному в контракте курсу. То есть в соглашениях сумма может быть указана в валюте (это дело исключительно игрока и клуба), но выплаты внутри России производятся в рублях.

Новый закон скажется на футболистах напрямую: если контракт подписан с резидентами России, то его либо должны переподписать в рублях, либо он будет принудительно пересчитан по курсу на 1 января 2022 года. С иностранцами чуть сложнее.

«Всё зависит от статуса, в котором иностранные футболисты подписывали контракт, – сказал «Чемпионату» экономист Сергей Алексашенко. – Если это произошло до того, как они приехали в Россию и получили здесь вид на жительство, то они должны считаться нерезидентами. В таком случае действие нового закона на них распространяться не будет. Если же они переподписали контракт в России или подписали его после получения ВНЖ и разрешения на работу, то считаются резидентами и, соответственно, попадают под действие закона.

Но суровость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения. Как всё будет реализовываться на практике – зависит от отношений между футболистами и клубами. Если у них есть соглашение, что зарплата в год составляет € 2 млн и выплачивается ежемесячно, то они могут переподписывать контракт каждый месяц. И указывать, что зарплата составила столько-то, и пересчитывать её в рубли. Схема корявая, но рабочая.

Вторая конструкция – открыть свою компанию за границей, и уже она подписывает соглашение с клубом. Это должны просчитать юристы».

Скорее всего, контракты футболистов пересчитают по фиксированному курсу в рублях: условно, установят фикс € 1 = 90 руб., переподпишут контракт и будут выплачивать стабильно одну и ту же сумму. Тут уже вопрос в договорённостях игроков с руководством клуба – на какой курс согласятся стороны.