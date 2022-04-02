Есть ли у «Барселоны» шансы догнать «Реал»? Расклады на финише Примеры

Продолжаем рассказывать про интриги на финише сезона в топ-лигах Европы. Мы уже писали про АПЛ, а теперь проанализируем ситуацию в Примере. До завершения чемпионата Испании осталось девять туров.

Борьба за чемпионство: всё в руках Мадрида

«Золотая гонка» в Примере – формальность. По крайней мере, так кажется на сегодняшний день. По потерянным очкам «Реал» опережает «Севилью» и «Барселону» на девять, причём каталонцам ещё нужно выиграть перенесённый матч. Даже крупное домашнее поражение в «эль класико» в последнем туре не сильно снизило шансы команды Карло Анчелотти на чемпионство. Всё по-прежнему в руках Мадрида.

Календарь «Реала»: «Сельта» (2 апреля, в гостях), «Хетафе» (9 апреля, дома), «Севилья» (17 апреля, г), «Осасуна» (20 апреля, г), «Эспаньол» (1 мая, д), «Атлетико» (8 мая, г), «Леванте» (11 мая, д), «Кадис» (15 мая, г), «Бетис» (22 мая, д).

У «сливочных» календарь средней сложности. «Реал» проведёт четыре домашних матча и пять гостевых. Самые тяжёлые – выезд к преследующей Мадрид «Севилье» и дерби с «Атлетико».

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Календарь «Севильи»: «Барселона» (3 апреля, г), «Гранада» (8 апреля, д), «Реал» (17 апреля, д), «Леванте» (21 апреля, г), «Кадис» (1 мая, д), «Вильярреал» (8 мая, г), «Мальорка» (11 мая, д), «Атлетико» (15 мая, г), «Атлетик» (22 мая, д).

«Севилья» ещё сыграет и с «Барселоной», и с «Реалом». Впереди у команды Хулена Лопетеги пять матчей на своём поле и четыре на чужих. Очень непростыми будут выезды к «Вильярреалу» и «Атлетико».

Хулен Лопетеги Фото: Getty Images

Календарь «Барселоны»: «Севилья» (3 апреля, д), «Леванте» (10 апреля, г), «Кадис» (18 апреля, д), «Реал Сосьедад» (21 апреля, г), «Райо Вальекано» (24 апреля, д), «Мальорка» (1 мая, д), «Бетис» (8 мая, г), «Сельта» (11 мая, д), «Хетафе» (15 мая, г), «Вильярреал» (22 мая, д).

У «Барселоны» хорошие шансы как минимум на второе место. Команда Хави сыграет шесть матчей на «Камп Ноу», а в гостях – только четыре. Да и в целом календарь не страшный: «Севилью» можно обойти после личной встречи, а два выезда будут к соперникам из нижней части таблицы.

Борьба за места в еврокубках: «Атлетико» должен быть в ЛЧ

У Испании четыре команды попадают в Лигу чемпионов, а ещё три – в Лигу Европы и Лигу конференций. «Севилья» и «Барселона» наверняка пробьются в главный еврокубок вместе с «Реалом». За оставшуюся путёвку в ЛЧ и места в ЛЕ и ЛК поборются «Атлетико», «Бетис», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал».

Календарь «Атлетико»: «Алавес» (2 апреля, д), «Мальорка» (9 апреля, г), «Эспаньол» (17 апреля, д), «Гранада» (20 апреля, д), «Атлетик» (1 мая, г), «Реал» (8 мая, д), «Эльче» (11 мая, г), «Севилья» (15 мая, д), «Реал Сосьедад» (22 мая, г).

Команда Диего Симеоне имеет лучшие шансы на четвёртое место, хотя бы по той причине, что она опережает конкурентов на четыре и более очков. Да и календарь у «Атлетико» неплохой: впереди пять домашних матчей и лишь четыре гостевых. Самые сложные – с «Реалом» и «Севильей», а также выезды к баскам.

Календарь «Бетиса»: «Осасуна» (3 апреля, д), «Кадис» (9 апреля, г), «Реал Сосьедад» (15 апреля, г), «Эльче» (19 апреля, д), «Хетафе» (1 мая, г), «Барселона» (8 мая, д), «Валенсия» (11 мая, г), «Гранада» (15 мая, д), «Реал» (22 мая, г).

Ещё недавно «Бетис» находился в топ-3, а теперь команде Мануэля Пеллегрини будет непросто удержать место в пятёрке. На финише у бывшего соперника «Зенита» четыре домашних матча Примеры, включая встречу с разыгравшейся «Барсой», и пять гостевых. В том числе выезды в Сан-Себастьян, Валенсию и Мадрид к «Реалу».

Фото: Getty Images

Календарь «Реала Сосьедад»: «Эспаньол» (4 апреля, д), «Эльче» (10 апреля, г), «Бетис» (15 апреля, д), «Барселона» (21 апреля, д), «Райо Вальекано» (1 мая, г), «Леванте» (8 мая, г), «Кадис» (11 мая, д), «Вильярреал» (15 мая, г), «Атлетико» (22 мая, д).

«Реалу Сосьедад» вполне по силам отыграть два очка у «Бетиса», а вот шесть у «Атлетико» – вряд ли. Хотя баски, как и мадридцы, в конце сезона проведут пять домашних матчей и только четыре гостевых. В Сан-Себастьян как раз приедут ещё и «Бетис», и «Атлетико», а кроме того, в графике есть визит «Барсы».

Календарь «Вильярреала»: «Леванте» (2 апреля, г), «Атлетик» (9 апреля, д), «Хетафе» (16 апреля, г), «Валенсия» (19 апреля, д), «Алавес» (1 мая, г), «Севилья» (8 мая, д), «Райо Вальекано» (11 мая, г), «Реал Сосьедад» (15 мая, д), «Барселона» (22 мая, г).

Задача «Вильярреала» – зацепиться за топ-6, правда, и седьмое место может дать команде Унаи Эмери путёвку в еврокубки, если в финале Кубка Испании «Бетис» победит «Валенсию». Расписание матчей у «жёлтой субмарины» не слишком-то приятное. Четыре игры «Вильярреал» проведёт на своём поле (в том числе с «Севильей»), пять – на чужом, правда, выезды будут к командам из нижней части таблицы, за исключением «Барсы».

Борьба за выживание: «Кадис» не в зоне вылета, но вряд ли спасётся

Круг кандидатов на вылет из Примеры можно очертить шестью клубами. Впрочем, «Райо Вальекано» с «Эльче» тоже не должны чувствовать себя спокойно, поскольку они в шести очках от зоны вылета. Но всё-таки небольшой запас у этого дуэта есть, а у остальных под ногами горит земля.

Календарь «Хетафе»: «Мальорка» (2 апреля, д), «Реал» (9 апреля, г), «Вильярреал» (16 апреля, д), «Сельта» (20 апреля, г), «Бетис» (1 мая, д), «Райо Вальекано» (8 мая, д), «Осасуна» (11 мая, г), «Барселона» (15 мая, д), «Эльче» (22 мая, г).

У «Хетафе» три очка отрыва от зоны вылета и пять домашних матчей из девяти на финише. Однако впереди среди прочих игры с «Реалом», «Бетисом» и «Барселоной», в которых команду Кике Флореса, скорее всего, ждут поражения. Зато в ближайшем туре «Хетафе» примет одного из своих конкурентов «Мальорку» – нужно использовать возможность ещё чуть-чуть оторваться от преследователя.

Календарь «Гранады»: «Райо Вальекано» (3 апреля, д), «Севилья» (8 апреля, г), «Леванте» (17 апреля, д), «Атлетико» (20 апреля, г), «Сельта» (1 мая, д), «Мальорка» (8 мая, г), «Атлетик» (11 мая, д), «Бетис» (15 мая, г), «Эспаньол» (22 мая, д).

«Гранада», как и «Хетафе», пять раз сыграет дома и только четыре в гостях. Но выезды к «Севилье», «Атлетико» и «Бетису» – это почти без шансов. В остальных матчах можно набирать очки, особенно важно переиграть на своём поле «Леванте» и на чужом – «Мальорку».

Календарь «Кадиса»: «Валенсия» (3 апреля, г), «Бетис» (9 апреля, д), «Барселона» (18 апреля, г), «Атлетико» (21 апреля, д), «Севилья» (1 мая, г), «Эльче» (8 мая, д), «Реал Сосьедад» (11 мая, г), «Реал» (15 мая, д), «Алавес» (22 мая, г).

У «Кадиса» кошмарный календарь, и дело не только в том, что домашних матчей осталось всего четыре. Команда Серхио Гонсалеса встретится на финише со всеми шестью клубами из топ-6 Примеры, а также сыграет на выезде с «Валенсией». С таким расписанием трудно надеяться на сохранение места в Примере, и не исключено, что матч последнего тура с конкурентом «Алавесом» уже ничего не будет решать.

Календарь «Мальорки»: «Хетафе» (2 апреля, г), «Атлетико» (9 апреля, д), «Эльче» (16 апреля, г), «Алавес» (19 апреля, д), «Барселона» (1 мая, г), «Гранада» (8 мая, д), «Севилья» (11 мая, г), «Райо Вальекано» (15 мая, д), «Осасуна» (22 мая, г).

«Мальорка» потерпела шесть поражений подряд, и если команда продолжит так играть, то нет смысла даже изучать календарь. Болельщикам остаётся надеяться, что новый тренер Хавьер Агирре разбудит игроков и решит задачу, несмотря на трудный график – впереди четыре домашних матча и пять гостевых, в том числе выезды к «Барсе» и «Севилье». Зато будет шанс обыграть соседей по таблице – «Хетафе», «Алавес» и «Гранаду».

Календарь «Алавеса»: «Атлетико» (2 апреля, г), «Осасуна» (10 апреля, г), «Райо Вальекано» (16 апреля, д), «Мальорка» (19 апреля, г), «Вильярреал» (1 мая, д), «Сельта» (8 мая, г), «Эспаньол» (11 мая, д), «Леванте» (15 мая, г), «Кадис» (22 мая, д).

У «Алавеса», на первый взгляд, почти безвыходная ситуация – четыре очка до «Мальорки» и пять до «Кадиса», занимающего спасительное 17-е место. Вдобавок только четыре матча дома из девяти в концовке чемпионата. Тем не менее календарь «Алавеса» относительно лёгкий: в основном встречи с соперниками из второй половины таблицы, включая игры с прямыми конкурентами – «Мальоркой», «Леванте» и «Кадисом».

Календарь «Леванте»: «Вильярреал» (2 апреля, д), «Барселона» (10 апреля, д), «Гранада» (17 апреля, г), «Севилья» (21 апреля, д), «Валенсия» (1 мая, г), «Реал Сосьедад» (8 мая, д), «Реал» (11 мая, г), «Алавес» (15 мая, д), «Райо Вальекано» (22 мая, г).

А вот «Леванте», вне всяких сомнений, вылетит из Примеры. Отыграть восемь очков у «Кадиса» наверняка не получится, пусть даже команда Алессио Лисси сыграет пять домашних матчей. Аутсайдера ещё ждут сражения с «Барсой», «Севильей» и «Реалом», да и другие соперники не подарок, кроме «Гранады» и «Алавеса».

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Гонка бомбардиров Примеры: кто займёт место Месси?

Последние пять лет лучшим бомбардиром Примеры становился Лионель Месси, но перед этим сезоном аргентинец уехал во Францию, и место на троне освободилось. Судя по всему, его займёт Карим Бензема. Нападающий «Реала» лидирует в гонке снайперов с большим отрывом, забив 22 мяча. Вторую строчку делят его одноклубник Винисиус Жуниор, Энес Унал из «Хетафе» и Рауль де Томас из «Эспаньола» – у них по 14 голов. К слову, Бензема с 11 передачами ещё и лучший ассистент чемпионата Испании.