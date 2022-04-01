Какие соперники достанутся сборным Месси, Мбаппе и Роналду. Жеребьёвка ЧМ-2022. LIVE
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Мероприятие будет уникальным, ведь известны ещё не все участники финальной стадии турнира.
Привет, друзья! Сегодня, 1 апреля, в Катаре состоится жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира. Церемония запланирована на 19:00 мск. Сам турнир пройдёт в непривычные сроки — в конце года. Пока известны не все участники (осталось разыграть ещё три путёвки), однако состав корзин уже сформирован. Команды распределили согласно мартовскому рейтингу ФИФА. К сожалению, сборная России не сыграет на чемпионате мира в связи с отстранением от международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Именно по этой причине команда Карпина не принимала участия в стыковых матчах. Кто оказался в первой корзине, какие соперники достанутся сборным Месси и Роналду? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете из нашей трансляции. Присоединяйтесь.
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