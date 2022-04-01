«Семья в Грузии столкнулась с критикой и агрессией». «Рубин» потерял Хвичу, это прецедент

Вечером 30 марта спортивный директор «Динамо» Батуми Ладо Двалишвили ошарашил новостью: «Хвича Кварацхелия разорвал контракт с «Рубином» и подписал двухлетнее соглашение с «Динамо».



И если до этого «Рубин» ещё пытался ироничными постами в соцсетях опровергать печальные новости, теперь мы сразу получили подтверждение. «Изначально контракт с Хвичей был приостановлен. После дополнительных переговоров мы пошли навстречу игроку и приняли решение расторгнуть контракт с Хвичей», — заявили в «Рубине».

Почему контракт разорвали?

Де-юре это расторжение по обоюдному согласию. Де-факто обе стороны оказались перед сложным выбором и давлением извне. Сам Хвича единственный раз ответил на вопрос о своём будущем 20 марта: «Пока не знаю». Впрочем, он вообще редко давал какие-то фактурные комментарии.



Те же новости, что Кварацхелия не вернётся в «Рубин» из сборной Грузии, изначально появились от пресс-службы сборной Грузии. Затем в медиаполе вышли представители «Динамо» Батуми.

«Рубин» объяснил, что «решение принято в интересах дальнейшей судьбы футболиста»: «Во внимание принимали тот факт, что он и его семья в Грузии столкнулись с критикой и агрессией по причине его нахождения в российском клубе».



Однако спортдир «Динамо» Ладо Двалишвили рассказал: ​​«Его агент — мой старый друг, он сказал, что мы можем подписать Хвичу, и мы сразу согласились. Мы подписали двухлетний контракт и летом посмотрим, что интересного произойдёт в будущем. Он решит, куда идти».

Игроки «Динамо Батуми» Фото: dinamo.ge

Хвича поможет «Динамо» в игровом плане?

Теоретически, да, Кварацхелия может стать самым ярким игроком батумского клуба. Именно что дополнить сложившуюся систему нестандартным мышлением и ходами. Потому что в целом у «Динамо» всё и так хорошо: это действующий чемпион и в новом сезоне (в Грузии схема «весна-осень») идёт уверенно — 3 победы, 1 ничья и 1 поражение. Забивают больше всех (12 голов), и свои герои есть: у бразильца Фламариона в 4 матчах — 4+2. Кстати, он один сезон отыграл в «Роторе», куда переходил как раз из «Динамо».

Однако вряд ли самого Хвичу будет мотивировать борьба за чемпионство в Грузии, когда два года вокруг тебя слухи то о Бундеслиге, то об Англии и Италии. В том же «Рубине» Хвича очень переживал, когда все слухи о переходе в европейский клуб просто растаяли. Эмоциональное состояние сказалось на игре молодого футболиста. Хвиче всё-таки лишь 21 год.

Хвичу продадут, и всю прибыль получит «Динамо»?

Агент Кварацхелии — Мамука Джугели. И он давно говорил, что следующий шаг для Хвичи — переезд в топ-лигу. Вот его цитата в беседе с Нобелем Арустамяном в мае 2021 года: «У Хвичи, считаю, карьера развивается идеально. Он заявил о себе в «Локо», растёт в «Рубине» — благодаря Слуцкому, Сайманову и клубу в целом. Ответственно заявляю: если в Грузии появится ещё один сопоставимый талант и я буду им заниматься, первым клубом, которому я его порекомендую, будет «Рубин». Сейчас к Кварацхелии большой интерес из Англии и Италии. Я уже был на нескольких встречах, скоро ситуация прояснится. Но Хвича не будет ультимативно уезжать из России летом, так это не работает».

Фото: Из личного архива Мамуки Джугели

Весной-2022 всё изменилось. Ситуация с ультиматумами — в том числе. В «Динамо» и не скрывают, что летом ждут покупателей. Точнее, всё тот же Двалишвили оставляет это решение Мамуке Джугели: «Об этом вы должны спросить его [Хвичу] и его агента. Я был бы счастлив, если бы он присоединился к такому престижному клубу, как «Наполи», но я с ними не разговаривал».

Какие клубы заинтересованы в Хвиче?

Пока Кварацхелия был в «Рубине», об интересе к нему говорили, применительно к десятку клубов: «Милан», «Вильярреал», обе «Боруссии», «Эвертон», «Вест Хэм», «Саутгемптон», «Монако». Около-топовые команды или стремящиеся вернуться на этот уровень. Логичный выбор, учитывая, что Кварацхелия — хоть и безумно талантливый, но пока несформировавшийся футболист.

Леонид Слуцкий и Хвича Кварацхелия Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

В последнее время активничает «Наполи». В клубе якобы даже прорабатывают схему, как оформить сделку до летнего трансферного окна. Однако в новых условиях, когда Хвича уже готов к переходу в новую команду, конкуренция может серьёзно вырасти. Итальянские медиа сообщают, что лондонский «Арсенал» присматривается, какие варианты есть. И вряд ли только лишь он один.

Даже если главным действующим лицом в сделке будет не клуб, а агент, это хороший шанс выгодно приобрести перспективного игрока. Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 16 млн евро. А имидж у молодых грузинских футболистов формируется позитивный. Испанская «Валенсия», например, очень выгодно вложилась в 21-летнего вратаря Георгия Мамардашвили. И сейчас он — один из лучших в Ла Лиге.

А что «Рубин»?

Казань отвечает максимально уважительно. «В будущем клуб станет отталкиваться от происходящего в мире. А там уже посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране. Клуб с Хвичей Кварацхелией постоянно на связи», — последняя часть заявления «Рубина».



Что это значит, не очень понятно. Юридических оснований, например, чтобы «Рубин» получил процент с будущей продажи Кварацхелии, нет. Футболист пришёл в «Динамо» свободным агентом, и все права теперь у нового клуба. Разве что они каким-то образом поделены между другими сторонами. Подобные схемы вполне легальны и активно развиты в той же Бразилии.



Мало шансов, что Хвича вернётся в «Рубин», даже если вдруг случится скорая нормализация окружающей обстановки. Если сохранятся хорошие отношения между клубом и агентом, возможно, Мамука Джугели в будущем, как и обещал, будет рекомендовать переходить в «Рубин» грузинским талантам. Цитируя заявление казанского клуба, «посмотрим, как будут складываться обстоятельства в стране».

Почему это важное событие?

До этого легионеры покидали клубы РПЛ тремя основными путями:

Договаривались о расторжении контракта и уходили сразу. Пример: легионеры «Краснодара».

Уходили в аренду, например, с опцией выкупа. Последний пример: Айртон и «Фламенго». То есть заработать всё-таки получится. У «Локомотива» с продажей Пабло во всё тот же «Фламенго» получилось оформить трансфер сразу.

Приостанавливали контракты и уходили в аренду. Например, игроки самого «Рубина»: Дрейер, Уремович нашли себе новые клубы до лета.

История Кварацхелии — показательная потому что, клуб просто потерял футболиста. И очень ценного: «Рубин» вкладывался в Хвичу, давал игровое время и раскачивал его для продажи. Если взять за скобки возможные хитрые схемы, когда Казани всё-таки перепадёт что-то от будущего трансфера, «Рубин» потерял и инвестиции, и главный актив.

Аналогичную схему с давлением извне может использовать любой другой агент и/или футболист. И дипломатические способности клубов РПЛ сейчас выходят на первый уровень. Способности убеждать и договариваться — вообще очень ценны. Вопрос в том, найдут ли руководители клубов достаточно аргументов?