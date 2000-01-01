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«Мне придется многое переосмыслить». Месси ведёт сборную Аргентины к рекорду
«Мне придется многое переосмыслить». Месси ведёт сборную Аргентины к рекорду
Уже 31 матч без поражений, до Испании всего ничего, а цель — мощнейшая серия сборной Италии.
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Пока беспроигрышная серия Аргентины — 31 матч
Пока беспроигрышная серия Аргентины — 31 матч
В последней игре пропустили от Эквадора в концовке (1:1), однако всё равно Аргентина была мощнее. Вопрос с билетом на ЧМ-2022 уже решён. Впрочем, серия из 31 матча без поражений у сборной уже была — в период с 1991 по 1993 год.
Серию начали аж в 2019 году
Серию начали аж в 2019 году
6 июля 2019 года в Кубке Америки аргентинцы играли матч за третье место и победили команду Чили — 2:1. Забили Серхио Агуэро и Пауло Дибала. И с тех пор «альбиселеста» не знает поражений.
Команда изменилась, но непринципиально
Команда изменилась, но непринципиально
Молодые парни появляются (Фойт, Мак Аллистер, Альварес), но костяк составляют опытные игроки в расцвете сил. Ну и мощнейшие ветераны, конечно. Отаменди, Ди Мария и — само собой — Месси.
Серия из 31 матча без поражений — в деталях
Серия из 31 матча без поражений — в деталях
• 21 победа • 10 ничьих • забили 56 голов, 17 пропустили • самая крупная победа — 6:1 в товарищеском матче с Эквадором.
Самый важный матч в серии — финал Кубка Америки — 2021
Самый важный матч в серии — финал Кубка Америки — 2021
То был долгожданный триумф Аргентины вообще. Последний КА брали в 1993 году, а затем было аж четыре проигранных финала (2004, 2007, 2015, 2016). Ну и это была персональная радость Лео Месси — его первый трофей со сборной! Особый кайф, что обыграли именно Бразилию.
Следующая цель — Испания, а уже затем Италия
Следующая цель — Испания, а уже затем Италия
Нынешний мировой рекорд по длине беспроигрышной серии — 37 матчей. Он записан на сборную Италии, которая уступила Испании в полуфинале Лиги наций (1:2) в октябре 2021-го. Испанцы как раз на втором месте, с 2007 по 2009 год они не проигрывали 35 матчей.
Сюжет может получиться особенно красивым, если всё получится на ЧМ-2022
Сюжет может получиться особенно красивым, если всё получится на ЧМ-2022
До этого Аргентина, конечно, успеет провести несколько товарищеских игр. Если всё удастся, именно на чемпионат мира может прийтись рекордная цифра. А ЧМ-2022 будет исключительно важен как раз для Месси.
Лео думает об уходе из сборной
Лео думает об уходе из сборной
И это объяснимо. Месси уже 34 года, у него куча национальных рекордов (лучший бомбардир, наибольшее количество матчей). Становиться обузой и тормозить развитие команды ему явно не хочется. «Люди показывают мне, что любят меня, и я им благодарен. После чемпионата мира мне придется многое переосмыслить», — сказал Месси после игры с Венесуэлой.
Тренер сборной Аргентины поддерживает легенду
Тренер сборной Аргентины поддерживает легенду
Однако Лионель Скалони предлагает не зацикливаться на том, что будет. «Ему [Месси] предстоит всё хорошо обдумать, как он всегда и поступает. Надо не только оценивать чемпионат мира, но и насладиться им. Давайте не думать о будущем, а наслаждаться великолепным настоящим», — сказал тренер.
«Мне придется многое переосмыслить». Месси ведёт сборную Аргентины к рекорду
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