В Крыму хотят присоединиться к чемпионату России. Но это решение выглядит невозможным

Рассказываем, кто играет в местном чемпионате и почему РФС вряд ли пойдёт на включение этих команд в ФНЛ или ФНЛ-2.

С 2015 года футбол в Крыму живёт автономно, сам по себе. Местные клубы не выходят ни в Лигу чемпионов, ни в еврокубки попроще. Даже в российские лиги их не принимают. В чемпионате полуострова принимают участие восемь команд. Среди них есть явный лидер – ФК «Севастополь», выигравший три чемпионства из шести возможных. В этом сезоне борьба за золотые медали ведётся между ним и «ТСК-Таврией», взявшей трофей в сезоне-2015/2016. Возможно, это будет их последняя гонка в рамках Премьер-лиги Крымского футбольного союза.

В Крыму хотят играть в чемпионате России

Отстранение России от международных соревнований может спровоцировать реформы в нашем футболе. Одну из них инициирует генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый (тот самый, который с «Рубином» играл вничью с «Ливерпулем» Клоппа). Функционер просит наконец принять крымские клубы в семью РФС.

Валерий Чалый Генеральный директор «Севастополя» «Напрашивается ли включение крымских команд в чемпионат России? На это надеемся, но пока никакой информации у нас нет. Никто из Российского футбольного союза пока не звонил. Ждём и надеемся на это. Крым вернулся в родную гавань, давно пора и футболу.



Я пока этот вопрос изучаю через людей, которые могут информацию дать. Думаю, сегодня позвоним Дюкову, чтобы они рассмотрели наш вопрос. Всё-таки мы же территория РФ. Понятно, была сборная, были клубы, а сейчас ничего не держит. Надо развивать футбол в Крыму и Севастополе».





Как крымские клубы играли в чемпионате России?

После событий 2014 года летом РФС допустил СКЧФ (сейчас – «Севастополь»), «Жемчужину» и ТСК (сейчас – «ТСК-Таврия») до участия во втором дивизионе в сезоне-2014/2015. Но уже спустя полгода, в декабре, исполнительный комитет УЕФА запретил крымским командам принимать участие в соревнованиях под эгидой РФС. Клубы полуострова были исключены из числа участников турнира, а их результаты – аннулированы.

Фото: fcsevastopol.ru

Если Российский футбольный союз предпримет новую попытку «присоединения» крымских команд, говорить о нормализации отношений с ФИФА и УЕФА вряд ли придётся. Скорее РФС подвергнется новым санкциям — вдобавок к уже действующим. Но если такое решение всё-таки будет принято, российский футбол кардинально изменится.

Что нужно знать о Крымской Премьер-лиге?

В настоящее время в чемпионате Крыма выступает восемь команд: «Севастополь», «ТСК-Таврия», «Океан», «Рубин Ялта», «Евпатория», «Кызылташ», «Гвардеец» и «Алустон-ЮБК». Если они присоединятся к чемпионату России, то начнут выступления не с РПЛ, а с ФНЛ-2, как в 2014 году. Впрочем, некоторые из этих команд могут не присоединиться ко второму дивизиону из-за финансовых проблем или проблем с лицензированием.

Не исключено, что при добавлении крымских команд в состав участников чемпионата России, ряд клубов потеряет важных игроков – в них играют не только российские игроки, но и украинцы, казахстанцы, азербайджанцы, узбекистанцы. Так, например, почти все команды имеют в составе от трёх до пяти украинских футболистов. Кроме того, есть тренеры с двойным гражданством. И не учитывать эти детали (даже при теоретическом обсуждении присоединения крымских клубов в состав чемпионата России) невозможно.

Сейчас чемпионат Крыма – это турнир восьми клубов, которые играют по круговой системе (4 круга, 28 туров). Команда, занявшая последнее место в Крымской Премьер-лиге, вылетает в Открытый чемпионат Крыма среди любительских команд, а победитель чемпионата среди любительских клубов выходит в Премьер-лигу. Также в чемпионате Крыма есть стыковые матчи: команда, занявшая седьмое место в высшей лиги, борется с серебряным призёром любительского чемпионата.

Сезон-2021/2022 на полуострове стартовал 21 августа и продлится до 8 июня с перерывом на зимнюю паузу (25 ноября – 5 марта). После 18 туров турнирную таблицу возглавляет «ТСК-Таврия» – лучшая команда по пропущенным мячам (9). Кстати, за клуб из Симферополя играет 40-летний Антон Монахов, известный по выступлениям за украинские клубы и в 2001 году засветившийся в «Спартаке». Есть и другие известные лица: воспитанник красно-белых Александр Козлов, легенда «Ахмата» Заур Садаев и экс-форвард «Анжи» Адлан Кацаев защищают цвета «Алустона-ЮБК», а украинский защитник Игорь Буряк и Алексей Концедалов, проведший много сезонов в «Крыльях Советов», выступают за «Кызылташ».

Фото: cfu2015.com

Стоит ли ждать крымские клубы в ФНЛ или ФНЛ-2?

В 2017 году «Анжи-2» и «Сокол» приняли участие в зимнем Кубке Крыма. Все матчи проводились на территории полуострова, который ФИФА и УЕФА российским не признают. К счастью, для российских команд всё обошлось – РФС избежал серьёзных санкций от ФИФА: участие команд в товарищеском турнире и включение крымских клубов в чемпионат России – две разные истории.

Сейчас, после конгресса ФИФА, на котором не стали поднимать вопрос об исключении РФС из организации, вряд ли стоит ждать присоединения крымских клубов к чемпионату России. Судя по заявлением ФИФА, у нашей страны есть шанс вернуться на международную арену. Так что рисковать с крымскими командами вряд ли кто-то будет.