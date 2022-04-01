Российский тренер будет в следующей Лиге чемпионов. Что осталось Черчесову для чемпионства

Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош» 20 декабря. В конце года венгерский клуб штормило, и руководство решилось на перемены, пригласив экс-главного тренера сборной России. Черчесов выправил ситуацию и теперь близок к тому, чтобы привести «Ференцварош» к четвёртому подряд чемпионству и победе в Кубке Венгрии. Рассказываем, что нужно российскому тренеру, чтобы выиграть сразу два трофея в первый сезон.

Как команда Черчесова идёт к золоту и Кубку Венгрии

Дебютный матч экс-главного тренера сборной России прошёл 27 января. Его «Ференцварош» в гостях уступил конкуренту, «Академии Пушкаша», со счётом 0:1. Команда Черчесова играла в меньшинстве с 24-й минуты и нанесла только один удар в створ за весь матч. Но уже через три дня Станислав Саламович одержал первую победу – «Ференцварош» переиграл «Уйпешт» в дерби Будапешта. При этом сам тренер был не на 100% доволен командой.

Возможно, после третьего матча Черчесова руководство венгерского клуба засомневалось в российском специалисте, ведь «Ференцварош» разгромно проиграл «Пакшу» (0:3). Тем не менее наш тренер выправил ситуацию. Вывел команду в полуфинал Кубка Венгрии, выбив «Вашаш» и «Гонвед», и продлил беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. За этот отрезок «Ференцварош» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью.

Фото: Официальный сайт «Ференцварош»

«Всегда хочется большего, хочется стабильности, чтобы не допускали провалов. Было непросто первое время — то коронавирус, то травмы, то дисквалификации. Последнее время всё стабильно, все на месте, отсюда результаты и восемь матчей без поражений.

Настрой был рабочим с первого дня — другое дело, что его нужно было корректировать. Когда у тебя нет 13 игроков в первые недели работы, то всё не так просто становится. Мы делали всё возможное, но не всегда находили оптимальные решения. Сейчас всё лучше. Очковый запас — это хорошо, но игр ещё много… Всё зависит от нас. Как мы этот отрыв получили, так мы можем его и растерять. Матчи идут сложно, всё плотно», – сказал Черчесов, комментируя удачную серию.

Что нужно Черчесову для чемпионства

Сейчас «Ференцварош» идёт на первом месте с 52 очками за восемь туров до конца. На втором и третьем местах расположились «Академия Пушкаша» и «Кишварда», набравшие по 45 очков. «Ференцварош» точно будет в тройке призёров, попадающих в еврокубки, а чтобы взять титул, нужно не уступить в решающих играх.

3 марта у команды Черчесова важная встреча с «Академией Пушкаша» на выезде, а затем две игры с середняками и матч с соперником из второй лиги в полуфинале Кубка Венгрии. После этого у «Ференцвароша» останется пять игр в чемпионате, три из которых на своём поле. Если клуб из Будапешта выиграет чемпионат и Кубок Венгрии (его, кстати, не брали пять лет), то повторит успех 2016 года.

Фото: Официальный сайт «Ференцварош»

Черчесов будет единственным россиянином в Лиге чемпионов?

В этом сезоне «Ференцварош» прошёл трёх из четырёх соперников на пути в групповой этап Лиги чемпионов. Венгры выбили из турнира «Приштину», «Жальгирис» и пражскую «Славию», но в раунде плей-офф дважды проиграли «Янг Бойз» (оба раза со счётом 2:3). В случае победы в чемпионате команда из Будапешта получит новую попытку пробиться на групповой этап ЛЧ. И если это произойдёт, то Черчесов, вполне возможно, станет единственным среди россиян, кто примет участие в Лиге чемпионов осенью 2022-го.

Российские клубы отстранили от еврокубков. Александр Головин и Алексей Миранчук вместе со своими клубами, скорее всего, попадут в Лигу Европы или Лигу конференций, «Валенсия» Дениса Черышева останется без еврокубков, а Никита Хайкин вряд ли доберётся с «Будё-Глимт» до группового этапа – в нынешнем сезоне его команда проиграла «Легии» уже в первом отборочном раунде. Черчесову же по силам вернуть «Ференцварош» в ЛЧ, где венгры выступали в середине 1990-х и в 2020 году.