Сборная России на ЧМ-2022. Наши перспективы в виртуальной Группе С

Как вы считаете, какое место заняла бы сборная России на ЧМ-2022, если бы попала в эту группу?

🇦🇷 Аргентина

🇸🇦 Саудовская Аравия

🇷🇺 Россия

🇲🇽 Мексика



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