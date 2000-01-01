Сборная России на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа
Представим на минуту, что мы оказались на месте сборной Польши в Группе С. Какое место мы заняли бы?
Сборная Аргентины
Безусловный фаворит! Аргентинцы едут в Катар, чтобы устроить Лео Месси триумфальные проводы.
Сборная Саудовской Аравии
С этими парнями мы уже встречались на ЧМ-2018. Закончилось очень успешно — 5:0!
Сборная Мексики
Переживают смену поколений, но традиционно сильны.
Как вы считаете, какое место заняла бы сборная России на ЧМ-2022, если бы попала в эту группу?
🇦🇷 Аргентина
🇸🇦 Саудовская Аравия
🇷🇺 Россия
🇲🇽 Мексика
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🇸🇦 Саудовская Аравия
🇷🇺 Россия
🇲🇽 Мексика
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Справедливости ради, если бы мы прошли стыки, то почти наверняка были в 3 корзине
То есть если бы и оказались в Группе С, то на месте команды Мексики.
Сборная России на ЧМ-2022. Наши перспективы в виртуальной Группе С
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