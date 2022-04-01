Команда Слуцкого уже слабее аутсайдера! «Рубин» проиграл дома, пропустив три мяча

23-й тур Российской Премьер-Лиги открылся в день смеха – 1 апреля. В последнем туре «Рубин» потерпел разгромное поражение от ЦСКА со счётом 1:6, поэтому хозяева были настроены серьёзно, хотели реабилитироваться перед своими болельщиками и с первых минут матча с «Химками» захватили преимущество.

Несмотря на игровой перевес «Рубина», в первом тайме хозяевам распечатать ворота не удалось. Ближе к голу были даже «Химки»: на 38-й минуте Резиуан Мирзов разогнал атаку и отдал передачу на Александра Руденко, который плотно пробил в ближний верхний угол – Юрий Дюпин спас команду. Минутой позже гостям представился ещё один шанс забить: Кирилл Боженов нанёс удар чуть выше створа.

Первый мяч оказался в сетке на 56-й минуте: Александр Зуев отлично разобрался в центре с двумя игроками «Химок» и сделал пас Герману Онугхе. Тот, совершив несколько касаний, отправил мяч впритирку со штангой.

Ответ команды Сергея Юрана не заставил долго ждать. Сначала Денис Глушаков успел на добивание во вратарскую (отличился в восьмой раз в сезоне), а затем Илья Кухарчук, не забивший двумя минутами ранее головой, нанёс резкий удар в нижний дальний угол. Рикошет от Монтассара Тальби помог полузащитнику в эпизоде с голом.

«Рубин» сравнял счёт на 84-й минуте, но не без помощи защитника «Химок» Дмитрия Тихого. Именно от него мяч отлетел в ворота после сейва Ильи Лантратова. Решила же исход матча грубейшая ошибка защитников «Рубина», которые на 90-й минуте потеряли концентрацию и оставили Захара Волкова одного в штрафной. Не забить с такой позиции и после филигранной подачи Брайна Идову было нельзя: белорусский защитник ударом головой принёс команде победу – 3:2.

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Хотя казанцы могли спастись в концовке, но мяч после удара Ленара Фаттахова пролетел мимо. А через минуту момент был уже у гостей – два сейва подряд совершил Дюпин.

«Химки» благодаря волевой победе поднимаются на 13-е место, а «Рубин», идущий пока на 10-й позиции, потерпел третье поражение подряд и седьмое в восьми турах. Команда Леонида Слуцкого упустила возможность обогнать в таблице «Спартак».

Фото: rubin-kazan.ru

Впрочем, сам тренер, несмотря на неудачную серию, хочет оставаться в клубе и дальше. «Готов ли работать вечно в «Рубине»? Да, я готов жить 300 лет как дубы — и всё это время буду работать в «Рубине», – сказал главный тренер казанцев после матча.

Для казанцев это уже третья серия в сезоне-2021/2022, состоящая из трёх и более поражений подряд. Но стоит напомнить, «Рубин» потерял четырёх легионеров за последний месяц – Филип Уремович, Андерс Дрейер и Сеад Хакшабанович ушли в аренду, а Хвича Кварацхелия расторг контракт. Силвие Бегич, Оливер Абильгор и Хван Ин Бём тоже отсутствуют в команде. Кресло под Слуцким шатается всё сильнее – тяжко без легионеров.