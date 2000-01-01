День в истории: Дэвид Бекхэм дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и начал путь к величию
Первый шаг из 264 — к шести титулам чемпиона Англии.
Бекхэм — воспитанник «МЮ»
Дэвид был в числе выпускников «Класса '92». То был удивительно богатый на топ-футболистов состав из академии «Юнайтед». Райан Гиггз, Ники Батт, братья Гари и Фил Невилл, Пол Скоулз, сам Бекхэм. И это не считая парней, чья карьера сложилась менее успешно (Робби Сэвидж).
Официальный дебют случился ещё в 1992 году, в Кубке лиги
17-летний подросток Дэвид сыграл против «Брайтона», а вскоре подписал первый контракт. Два года спустя он впервые сыграл в Лиге чемпионов, правда, в ничего не значащем матче последнего тура с «Галатасараем». «МЮ» победил, но застрял на 3-м месте. Зато Бекхэм забил!
Чтобы парень окреп, Фергюсон отправил Бекхэма в «Престон Норт Энд»
Дэвид сыграл лишь 5 матчей, но почувствовал, что такое жёсткий взрослый футбол. Ну и впервые явил миру свои магические стандарты. Сначала закрутил «Донкастеру» прямым ударом с углового, затем со штрафного — «Фулхэму».
Вскоре Бэкс вернулся в «МЮ» и 2 апреля 1995 года вышел на замену против «Лидса»
Игра закончилась нулями, но то был один из важных дней в истории и «Юнайтед», и мирового футбола. Дэвид Бекхэм начал свой путь к статусу мегазвезды.
Что по его статистике в АПЛ?
✅ 264 матча в чемпионате
⚽️ 62 гола
🤝 74 голевые передачи
🎯 Из 62 голов — 15 со штрафных
⚽️ 62 гола
🤝 74 голевые передачи
🎯 Из 62 голов — 15 со штрафных
🏆 Трофейная комната
Всего в «МЮ» Бекхэм выиграл 12 трофеев:
• 6 титулов чемпиона Англии
• 2 Кубка Англии
• 2 Суперкубка Англии
• Межконтинентальный Кубок
• Лигу чемпионов
• 6 титулов чемпиона Англии
• 2 Кубка Англии
• 2 Суперкубка Англии
• Межконтинентальный Кубок
• Лигу чемпионов
День в истории: Бекхэм дебютировал за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ и начал путь к величию
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