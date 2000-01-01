Месси против Левандовского и ремейк суперматча из 2010-го. Главные противостояния ЧМ-2022

Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022
Роналду на групповом этапе ждёт встреча с одноклубником, который уже обыгрывал его четыре года назад.
Мане против ван Дейка, 21 ноября
Матч Сенегал — Нидерланды откроет программу мундиаля в Катаре, поскольку организаторы слегка изменили расписание после жеребьёвки. В первой игре на турнире сойдутся два товарища по «Ливерпулю»: Садио Мане (Сенегал) и Вирджил ван Дейк (Нидерланды).
Неймар против Влаховича, 24 ноября
Через три дня первый матч в Катаре проведёт сборная Бразилии. А её звёздного нападающего Неймара ждёт противостояние с Душаном Влаховичем. Серб проводит впечатляющий сезон, и «Ювентусу» пришлось заплатить внушительную сумму за его трансфер.
Англия против США, 25 ноября
Футбол или соккер? В 2010-м команды играли на ЧМ в ЮАР и поделили очки (1:1). Предстоящий матч можно рассматривать как противостояния двух футболистов «Челси»: Мэйсона Маунта (Англия) и Кристиана Пулишича (США).
Аргентина против Мексики, 26 ноября
Сборную Мексики сейчас тренирует Херардо Мартино, ранее работавший с Аргентиной. Именно под его руководством команда Месси дважды подряд проиграла в финале Кубка Америки (2015, 2016).
Франция против Дании, 26 ноября
Возможно, самый интригующий матч группового раунда. Действующие чемпионы мира встретятся с одной из самых прогрессирующих сборных. Килиан Мбаппе против Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца на Евро-2020.
Испания против Германии, 27 ноября
Чемпионы мира — 2010 сыграют с чемпионами мира — 2014. Немцы наверняка захотят взять реванш за поражение в Лиге наций. В ноябре 2020-го испанцы раскатали соперника — 6:0.
Роналду против Кавани, 28 ноября
Два игрока, представляющие «Манчестер Юнайтед», снова сыграют друг против друга на чемпионате мира. Четыре года назад Уругвай и Португалия встречались в 1/8 финала, и тогда победа осталась за Кавани.
Месси против Левандовского, 30 ноября
В последний день осени Аргентина проведёт матч с поляками, пробившимися на ЧМ через стыковой матч. Месси завоевал «Золотой мяч», хотя многие до сих пор уверены, что награду заслужил именно Левандовски.
Хорватия против Бельгии, 1 декабря
Обе сборные оказались в числе призёров на предыдущем чемпионате мира в России. За Хорватию играет Лука Модрич, который постарается огорчить своего одноклубника — Тибо Куртуа.
Суарес против Ганы, 2 декабря
На ЧМ-2010 команды встречались в четвертьфинале. В концовке овертайма Луис Суарес выбил мяч руками из пустых ворот и получил красную карточку. Африканская команда пенальти не реализовала, а затем проиграла и в серии послематчевых ударов с 11-метровой отметки.
Месси против Левандовского и ремейк суперматча из 2010-го. Главные противостояния ЧМ-2022
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