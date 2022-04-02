Похоже, один будущий участник РПЛ уже определён. А «Торпедо» может опять пролететь

«Оренбург» и «Торпедо» – главные претенденты на выход в РПЛ. За последние два года каждый клуб по разу лишили возможности выступать в высшей лиге не по спортивному принципу: в сезоне-2019/2020 московский клуб не сыграл в стыковых матчах (их просто отменили), а годом позже до РПЛ не допустили «Оренбург» из-за стадиона, который не соответствует регламенту. Сегодня команды встретились во второй раз в сезоне: если в сентябре победило «Торпедо», то на этот раз сильнее был «Оренбург».

«Оренбург» начал встречу с большим преимуществом. Лидеры чемпионата имели много моментов по ходу первого тайма, но ни один не преобразовали в гол. Форвард Джоэль Фамейе создавал угрозу у чужих ворот, а лучшую возможность открыть счёт получил на 45-й минуте.

Защитник «Торпедо» Иван Енин получил вторую жёлтую карточку за фол в штрафной (первая была 10 минутами ранее) и оставил команду вдесятером.

К «точке» подошёл лучший бомбардир «Оренбурга» (у Фамейе 12 голов), но слабо пробил пенальти – отличный сейв совершил Виталий Ботнарь. Для 20-летнего вратаря это второй отбитый 11-метровый удар в карьере из 12. А вот Фамейе не реализовал уже третий пенальти в сезоне.

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«Оренбург» вышел на второй тайм разъярённым и сразу забил. Владимир Обухов оказался в нужное время в нужном месте – замкнул навес. Для 30-летнего воспитанника «Спартака» это второй гол в пяти матчах. С июля 2020 года по март 2022-го у Обухова было ноль забитых мячей (правда, полгода он пропустил из-за дисквалификации).

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Игра на контратаках – единственный выход, когда остаёшься в меньшинстве. «Торпедо» отдало мяч хозяевам и старалось использовать свои редкие шансы. Но ни одна из попыток успехом не увенчалась – «Оренбург» успевал возвращаться и отводил угрозу. Не помогли «Торпедо» даже свежие силы: вышедшие на замену Егор Прошкин, Амур Калмыков и Павел Седько не приблизили команду к ничьей.

Благодаря голу Обухова «Оренбург» взял реванш за поражение в первом круге. Теперь торпедовцы отстают от лидера чемпионата на восемь очков и имеют одну игру в запасе. Команда Александра Бородюка теряет важные очки, затрудняя себе борьбу за прямой выход в РПЛ. «Оренбург» же оторвался на 10 очков от третьего места.

Кажется, команде Марцела Лички уже ничто не помешает выйти в РПЛ. Если только опять не вмешаются неспортивные обстоятельства.