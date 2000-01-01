«Локомотив» и «Спартак» сыграют в «сугробах»! А какими были другие снежные матчи в России?

Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Самые снежные матчи в России 
Самые снежные матчи в России 
Вот-вот начнётся матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком». И хотя уже апрель, в Москве сильный снегопад, поэтому играть команды будут в «сугробах». Самое время вспомнить другие снежные матчи в России.
AMP-версия
ЦСКА — «Спартак», 9 ноября 2002 года
ЦСКА — «Спартак», 9 ноября 2002 года
Знаменитое «снежное дерби». Начало матча пришлось задержать на 20 минут. ЦСКА в экстремальных условиях победил со счётом 2:1, а у красно-белых ещё в первом тайме удалили Калиниченко.
«Локомотив» — «Брюгге», 12 ноября 2002 года
«Локомотив» — «Брюгге», 12 ноября 2002 года
Из-за снега в Москве в день матча поле превратилось в белую скатерть. «Локомотив» обыграл соперника со счётом 2:0 и вышел во второй групповой этап Лиги чемпионов.
ЦСКА — «Амкар», 6 ноября 2016 года
ЦСКА — «Амкар», 6 ноября 2016 года
ЦСКА шёл ко второму чемпионству подряд, а Джикия ещё играл за «Амкар». Команды скатали ничью (2:2) под непрекращающимся снегопадом. А все голы были забиты в первом тайме.
«Крылья Советов» — «Томь», 27 ноября 2016 года
«Крылья Советов» — «Томь», 27 ноября 2016 года
Метель не помешала хозяевам. Они разгромили соперника со счётом 3:0. Работники стадиона несколько раз очищали поле от снега, а затем нанесли красную разметку.
«Зенит» — «Уфа», 30 ноября 2016 года
«Зенит» — «Уфа», 30 ноября 2016 года
И ещё один снежный матч из ноября 2016-го. «Зенит» тогда играл на стадионе без крыши, поэтому побеждать «Уфу» со счётом 2:0 пришлось в снегу на «Петровском». А ещё в те времена забивал Кокорин. Второй мяч на его счету.
«Арсенал» — «Анжи», 5 декабря 2016 года
«Арсенал» — «Анжи», 5 декабря 2016 года
Первая победа туляков под руководством Сергея Кирьякова. «Арсенал» сделал это в очень непростых погодных условиях!
«Локомотив» — «Спартак», 4 марта 2018 года
«Локомотив» — «Спартак», 4 марта 2018 года
Матч завершился нулевой ничьей, а играть командам пришлось на заснеженном поле без красного мяча. Всё дело в том, что тогда в РПЛ были мячи только белого и жёлтого цветов.
«Ахмат» — «Рубин», 17 декабря 2020 года
«Ахмат» — «Рубин», 17 декабря 2020 года
Единственный матч из этого списка, сыгранный на юге России. В конце 2020-го «Ахмат» и «Рубин» бегали вот при такой прекрасной погоде.
«Сахалин» — «Сокол», 3 мая 2021 года
«Сахалин» — «Сокол», 3 мая 2021 года
Пример из ПФЛ, ещё и весенний. Шикарный кадр с Дальнего Востока. Матч в Южно-Сахалинске прошёл под майским снегопадом.
«Локомотив» и «Спартак» сыграют в «сугробах»! А какими были другие снежные матчи в России?
Читайте также
Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022
Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022
День в истории: дебют Бекхэма за «МЮ» в АПЛ
День в истории: дебют Бекхэма за «МЮ» в АПЛ
Россия на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа
Россия на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа
Лео Месси ведёт Аргентину к рекорду
Лео Месси ведёт Аргентину к рекорду
Все футболисты из России в иностранных клубах
Все футболисты из России в иностранных клубах
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра
«Реал» не будет прежним!
«Реал» не будет прежним!
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Культовые моменты «эль класико» в XXI веке
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
Самые молодые футболисты РПЛ в этом сезоне
© championat.com 2000–2022