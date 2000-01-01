«Локомотив» и «Спартак» сыграют в «сугробах»! А какими были другие снежные матчи в России?

«Зенит» — «Уфа», 30 ноября 2016 года

И ещё один снежный матч из ноября 2016-го. «Зенит» тогда играл на стадионе без крыши, поэтому побеждать «Уфу» со счётом 2:0 пришлось в снегу на «Петровском». А ещё в те времена забивал Кокорин. Второй мяч на его счету.