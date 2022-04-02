«Это нарушение протокола VAR!» Судьи не имели права отменять гол «Спартака»?

Центральный матч 23-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» просто не мог обойтись без спорных судейских решений. Правда, в этот раз условия особенные — Москва из-за снегопада превратилась в огромный сугроб. И в такую погоду разбираться в эпизодах арбитрам оказалось тяжелее, чем обычно.
Первый спорный момент случился на 24-й минуте. Алексис Бека-Бека в центре поля пошёл в отбор и прилетел шипами в ногу Кристоферу Мартинсу Перейре. Главный судья Сергей Карасёв показал полузащитнику «Локомотива» жёлтую карточку. Казалось, что сейчас VAR подскажет арбитру, что фол тянет на удаление. Но этого не случилось.
Чтобы разобраться в эпизоде, мы обратились к арбитру Игорю Федотову. Вот его мнение:
— Карасёв должен был удалять Бека-Бека в матче со «Спартаком». Он шёл прямой ногой, пробил сопернику выше голеностопа, плюс без попытки сыграть в мяч. Не знаю, как Карасёв объяснил VAR. Может, сказал, что не было додавливания. Но Бека-Бека шипами попал выше голеностопа, все основания для показа красной карточки были.
Несостоявшимся удалением Бека-Бека дело не ограничилось. На 42-й минуте «Спартак» забил. После отбора в центре поля пошёл пас на Квинси Промеса, который ускакал от защитников, обошёл вратаря Даниила Худякова и покатил в пустые ворота. VAR включился и решил, что игрок красно-белых был вне игры. Хотя перед матчем было объявлено, что из-за снега технология определения офсайда работать не будет.
Отмена гола возмутила представителей «Спартака». В телеграм-канале красно-белых появились саркастические сообщения.
Первое: «Гол отменён из-за оффсайда. Потрясающе».
Второе: «Ждём повтор с линиями офсайда! А, ой…»
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»
Комментарий Федотова:
— Промес действительно был в офсайде, и если бы на матче работала технология определения офсайда, то гол стоило бы отменить. Но в протоколе VAR не сказано, что судьи могут отменять гол на глаз. Этого просто нет! Они посмотрели и отменили без линий. Скорее всего, это нарушение протокола.
Решение об отмене гола не должно было приниматься VAR и AVAR, потому что они не имели права определять, был ли офсайд у Промеса. Это нарушение протокола VAR!
Кажется, к такой погоде судейский корпус просто был не готов.
- 2 апреля 2022
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