«Спартак» ближе к зоне вылета, чем к еврокубкам! Ваноли проиграл ещё одно дерби

Москву накрыло снегопадом, поэтому футбол мог не состояться. Начало встречи «Локомотива» со «Спартаком» перенесли на час, поле чистили лопатами и трактором, воссоздав атмосферу 1990-х, но судья Сергей Карасёв всё-таки решил, что дерби быть (хотя красно-белые не хотели играть). Из-за погодных условий не получилось только сделать на поле калибровку офсайдных линий VAR – в результате на матче не использовалась технология определения вне игры.

В заявке «Спартака» не оказалось Александра Селихова и Наиля Умярова – оба игрока испытывают дискомфорт из-за перенесённых недавно повреждений. Голкипер Александр Максименко впервые после 1:7 от «Зенита» попал в основу на игру РПЛ. Кроме того, из-за недомогания не смог сыграть с первых минут Самуэль Жиго, который начал матч на скамейке запасных. Ощутимые потери понесли красно-белые, если учесть ещё и уход Айртона во «Фламенго». Впрочем, «Локомотив» тоже недосчитался ценных фигур: травмированного Дмитрия Баринова и дисквалифицированного Рифата Жемалетдинова.

В таких условиях невозможно требовать от команд качественной игры. Спартаковцы и железнодорожники во многих эпизодах действовали по принципу «бей оранжево-синий мяч вперёд – игра придёт» и «вынос – основа футбола». Частенько не проходили даже самые простые, казалось бы, для исполнения передачи. Комбинировать было просто опасно. Так, одна из попыток команды Марвина Комппера построить треугольник на фланге закончилась потерей мяча и быстрым забросом на Шамара Николсона – выход один на один сорвал вылетевший из ворот Даниил Худяков. И это не единственный случай, когда юный голкипер подстраховывал высокую линию обороны «Локомотива».

Спас Худяков железнодорожников и от пропущенного мяча в дебюте матча. Но случись гол Зелимхана Бакаева, он вызывал бы споры с точки зрения соблюдения Виктором Мозесом принципов фэйр-плей. Когда судья ввёл мяч в игру, нигериец воспользовался тем, что никто из футболистов «Локо» не мог находиться рядом с ним, и в касание отправил мяч в штрафную. Не очень красивая получилась бы история.

В целом же было много единоборств, борьбы за подбор и брака. Каждый стык заставлял тренеров хвататься за сердце – риск травмы на скользком газоне возрастал в разы. По ходу первого тайма дважды пришлось поволноваться за здоровье Георгия Джикии, особенно в моменте, когда он достаточно долго лежал за полем фактически в сугробе. К счастью, защитник сборной России возвращался в игру. Ещё стоит вспомнить эпизод с жёстким фолом Алексиса Бека-Бека на Кристофере Мартинсе: француз, возможно, заслуживал не предупреждения, а удаления.

До перерыва «Локомотив» превосходил «Спартак» по передачам на чужой трети поля (87:67), тем не менее уступал по ударам – 2:4 (в створ – 0:3). Красно-белые контратаковали опаснее и забили после очередного заброса за спины защитникам. Гол Квинси Промеса стоило проверить по двум причинам: единоборства в центре поля, где шла борьба на грани или за гранью фола, и офсайда. Но линии VAR-то не работали. Поэтому остаются вопросы, почему после просмотра повтора судьи отменили взятие ворот из-за положения вне игры. Да и не факт, что оно вообще было, если смотреть по расположению Наира Тикнизяна.

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Если в первом тайме на поле было столько снега, что Худяков и стоявший без работы Максименко могли спокойно вылепить себе дополнительного защитника-снеговика, то после перерыва команды вышли на зелёное поле. Газон снова почистили, и футбол стал напоминать футбол, а не какой-то зимний вид спорта. Так что жизнь показала, что Карасёв правильно поступил, отказавшись отменять дерби.

Первая замена в матче – вынужденная. Джикия всё-таки не смог доиграть до финального свистка, поэтому Паоло Ваноли вынужден был бросать в бой не совсем готового Жиго. Капитан «Спартака» продержался всего семь минут во втором тайме, но по крайней мере сам уходил с поля.

Газон «РЖД Арены» стал получше, а вот качество игры – едва ли. Игроки команд как будто уже настроились на простой футбол на невысоких скоростях. Но «Спартак» продолжал атаковать острее, в том числе за счёт преимущества в широком расположении латералей – Мозеса, заменившего слева Айртона, и Даниила Хлусевича. Эти двое создали шикарный момент для Александра Соболева, а центрфорвард из убойной позиции пробил… себе в ногу. Это входит в привычку у спартаковцев. То Промес так пробил пенальти в Нижнем Новгороде, то теперь Соболев.

В результате мы получили концовку, в которой всё должен был решить один-единственный гол. Его забил «Локомотив». Первым ударом в створ ворот Максименко на 85-й (!) минуте. К самому голкиперу, пожалуй, претензий нет – нельзя свободно давать бить с того места, откуда «стрелял» Вильсон Изидор. Голевую передачу ему сделал Бека-Бека, счастливо избежавший удаления.

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«Спартак» завершил матч с семью ударами – попал в створ пять раз. Этого оказалось недостаточно даже для ничьей. У Ваноли лишь одна победа при трёх поражениях в пяти матчах РПЛ. Пока из нового итальянского тренера красно-белых не получается «второй Конте».