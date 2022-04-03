«Интер» очень не вовремя «поплыл», а за звание лучшего бомбардира бьются двое.

Миранчук не выйдет в ЛЧ, а «Милан» вернёт титул спустя 11 лет? Расклады на финише Серии А

Европейский футбольный сезон вступает в решающую фазу. В ближайшие недели определятся и чемпионы, и участники еврокубков, и вылетевшие. У нас уже вышли материалы про АПЛ, Примеру и Лигу 1. Теперь разбираемся, какие расклады в Серии А.

Борьба за чемпионство. Интрига просто бешеная

Начинаем с верхушки турнирной таблицы. И здесь пока вообще ничего не понятно. Возглавляет таблицу «Милан», у которого есть шанс сенсационно взять титул впервые за 11 лет. Всего на три очка отстаёт «Наполи» Лучано Спаллетти. А прошлогодний чемпион «Интер», который долгое время уверенно шёл впереди, просел в 2022-м (три победы в 10 матчах) и отстаёт от лидера на шесть очков, но имеет игру в запасе. «Ювентус», кстати, хоть уже и не тот, однако тоже никуда не делся. От «Интера» команду Массимилиано Аллегри отделяет всего одно очко.

У «Милана» мало того что есть преимущество по очкам, так ещё и календарь самый лёгкий. В оставшихся матчах у парней Стефано Пиоли ни одного топ-соперника и всего два околотоповых — «Лацио» и «Аталанта». Похожая ситуация у «Наполи» — только вместо «Лацио» у них будет «Рома». А вот «Интеру» и «Ювентусу» придётся сыграть друг с другом, причём уже сегодня.

Фото: Getty Images

Календарь «Милана»: «Болонья» (4 апреля, дома), «Торино» (10 апреля, в гостях), «Дженоа» (15 апреля, д), «Лацио» (24 апреля, г), «Фиорентина» (1 мая, д), «Верона» (8 мая, г), «Аталанта» (15 мая, д), «Сассуоло» (22 мая, г).

Календарь «Наполи»: «Аталанта» (3 апреля, г). «Фиорентина» (10 апреля, д), «Рома» (18 апреля, д), «Эмполи» (24 апреля, г), «Сассуоло» (1 мая, д), «Торино» (8 мая, г). «Дженоа» (15 мая, д), «Специя» (22 мая, г).

Календарь «Интера»: «Ювентус» (3 апреля, г), «Верона» (9 апреля, д), «Специя» (15 апреля, г), «Рома» (24 апреля, д), «Болонья» (27 апреля, г), «Удинезе» (1 мая, г), «Эмполи» (8 мая, д), «Кальяри» (15 мая, г), «Сампдория»(22 мая, д).

Календарь «Ювентуса»: «Интер» (3 апреля, д), «Кальяри» (9 апреля, г), «Болонья» (16 апреля, д), «Сассуоло» (24 апреля, г), «Венеция» (1 мая, д), «Дженоа» (8 мая, г), «Лацио» (15 мая, д), «Фиорентина» (22 мая, г).

Зона еврокубков. Гасперини с Миранчуком против Моуринью и Сарри

Здесь тоже совсем не скучно. В зоне Лиги Европы пока успевший победить в этом туре «Лацио» Маурицио Сарри и «Аталанта» Джан Пьеро Гасперини, которая отстаёт на одно очко, но имеет два матча в запасе. У «Ромы» Жозе Моуринью столько же очков, сколько у команды Алексея Миранчука, только проведённых встреч на одну больше. Вдобавок снизу поджимает «Фиорентина», в которой числится Александр Кокорин.

У «Лацио», несмотря на нынешнее лидерство в этой группе, тяжёлый график. Играть придётся с «Миланом» и «Ювентусом», которые не могут позволить себе оступиться. Аналогичная история у «Аталанты», которой предстоит сегодня встретиться с «Наполи», а впоследствии с «Миланом». Ну а самая жесть у «Ромы» и особенно «Фиорентины». Первые сыграют с «Наполи» и «Интером», причём в гостях и подряд. Вторые — с «Наполи», «Миланом», «Ромой» и «Ювентусом».

Фото: Getty Images

Календарь «Аталанты»: «Наполи» (3 апреля, д), «Сассуоло» (10 апреля, г), «Верона» (18 апреля, д), «Венеция» (24 апреля, г), «Салернитана» (1 мая, д), «Специя» (8 мая, г), «Торино» (11 мая, д), «Милан» (15 мая, г), «Эмполи» (22 мая, д).

Календарь «Ромы»: «Сампдория» (3 апреля, г), «Салернитана» (10 апреля, д), «Наполи» (18 апреля, г), «Интер» (24 апреля, г), «Болонья» (1 мая, д), «Фиорентина» (8 мая, г), «Венеция» (15 мая, д), «Торино» (22 мая, г).



Календарь «Лацио» (после победы над «Сассуоло»): «Дженоа» (10 апреля, г), «Торино» (16 апреля, д), «Милан» (24 апреля, д), «Специя» (1 мая, г), «Сампдория» (8 мая, д), «Ювентус» (15 мая, г), «Верона» (22 мая, д).

Календарь «Фиорентины»: «Эмполи» (3 апреля, д), «Наполи» (10 апреля, г), «Венеция» (16 апреля, д), «Салернитана» (24 апреля, г), «Удинезе» (27 апреля, д), «Милан» (1 мая, г), «Рома» (8 мая, д), «Сампдория» (15 мая, г), «Ювентус» (22 мая, д).

Борьба за выживание. Шевченко ушёл, но «Дженоа» продолжает тонуть

Внизу таблицы многое уже понятно. Сложно представить, что не вылетит «Салернитана», которая набрала всего 16 очков и не выигрывает с января. А «Сампдория», похоже, спаслась — от зоны вылета её отделяют уже семь очков. Так что нас ждёт рубка между «Венецией», «Кальяри» и «Дженоа», которому увольнение Андрея Шевченко не принесло особой пользы.

Календарь у всех трёх команд жутковатый. Хотя «Кальяри» всё же будет попроще. При таких календарях два топ-соперника кажутся большим везением.

Фото: Getty Images

Календарь «Кальяри»: «Удинезе» (3 апреля, г), «Ювентус» (9 апреля, д), «Сассуоло» (16 апреля, д), «Дженоа» (24 апреля, г), «Верона» (1 мая, д), «Салернитана» (8 мая, г), «Интер» (15 мая, д), «Венеция» (22 мая, г).

Календарь «Дженоа»: «Верона» (4 апреля, г), «Лацио» (10 апреля, д), «Милан» (15 апреля, г), «Кальяри» (24 апреля, д), «Сампдория» (1 мая, г), «Ювентус» (8 мая, д), «Наполи» (15 мая, г), «Болонья» (22 мая, д).

Календарь «Венеции» (после поражения от «Специи»): «Удинезе» (10 апреля, д), «Фиорентина» (16 апреля, г), «Аталанта» (24 мая, д), «Салернитана» (27 апреля, г), «Ювентус» (1 мая, г), «Болонья» (8 мая, д), «Рома» (15 мая, г), «Кальяри» (22 мая, д).

Гонка бомбардиров. Чемпионат разрывают двое

И зовут их Душан Влахович и Чиро Иммобиле. Форвард «Ювентуса» после зимнего трансфера из «Фиорентины» не угомонился и продолжает забивать. Ну а нападающий «Лацио» традиционно кладёт много голов, и этот сезон не исключение. У обоих на данный момент 22 мяча.

Скорее всего, конкуренция продолжится только между Влаховичем и Иммобиле. Ближайшие преследователи — Джованни Симеоне из «Вероны» и Тэмми Абрахам из «Ромы» — пока настреляли по 15 мячей. Достойно, но отставание великовато.