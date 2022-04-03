«Как можно свистеть величайшему в истории?» Легенды защищают Месси, несмотря на провалы

Лионель Месси перешёл в «ПСЖ» в статусе мировой звезды и лучшего футболиста мира. Неудивительно, что фанаты рассчитывали, на его гениальность, с которой Лео должен был помочь клубу завоевать долгожданную Лигу чемпионов. Но вместо ожидаемого фурора Месси принёс болельщикам разочарование – он выдаёт худший сезон в своей карьере: 2 гола, 10 ассистов за 18 матчей в Лиге. Явно не то, чего от него ждали.

Конечно, дело не только в нём – проблемы «ПСЖ» комплексные, и тот же Неймар тоже проводит свой худший сезон. Трио Месси-Неймар-Мбаппе часто ругают за пассивность в прессинге, из-за чего рушится вся структура игры Почеттино. Проваливаются Икарди, Кимпембе и Вейналдум, Рамос постоянно лечится, а тренер сам часто нервничает и не может найти оптимальный тактический вариант. Возможно, просто потому, что его футбол не подходит под этот состав.

Маурисио Почеттино Фото: David Rogers/Getty Images

Одно, другое – и команда начинает постепенно рассыпаться. «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции, следом – из Лиги чемпионов, что привело фанатов в ярость. Ультрас выпустили обращение, где назвали команду «кучкой звёзд» и заявили, что «больше не признают этот клуб». Месси от болельщиков достаётся больше всех, потому что в их глазах он не только лидер, но и главная звезда, которая не приносит особой пользы.

Кто-то ещё его критикует?

Мишель Платини, например, не видит ничего такого в освистывании – мол, клиент всегда прав, футбол нужен для выплеска эмоций, поэтому можно и свистеть, и оскорблять. Про Месси же сказал: «Он решил принять новый вызов. Для французского футбола хорошо, что Месси перешёл в «ПСЖ». Но он уже никогда не будет так же хорош, как пять-шесть лет назад».

Месси и Мишель Платини Фото: Tom Dulat/Getty Images

Итальянец Паоло Ди Канио тоже сделал отсылку к прошлому, в котором Лео был другим: «Вы не можете критиковать Месси за то, что он сделал в «Барселоне». Но если он забил два гола за сезон во Франции, то его можно критиковать сильнее, чем других, потому что ты живёшь не тем, что было сделано когда-то, это уже в прошлом».

А есть те, кто защищает?

Кажется, из выступивших публично гораздо больше тех, кто Месси как раз поддерживает. Среди таковых много аргентинцев, что вполне объяснимо – оскорбить главную звезду страны для них всё равно, что очернить святого.

Антонио Кассано, бывший футболист «Ромы», «Реала» и сборной Италии, а также большой поклонник Лео, уверен – болельщикам должно быть стыдно: «Это просто льстецы, которые даже не в состоянии посмотреть на себя в зеркало. Хотел бы я встретиться с этими людьми рано или поздно, чтобы оскорбить их и сказать им то, что я думаю. Если я отвечу им сейчас, они подадут на меня в суд. Я не хочу привлекать к ним внимание, я просто хочу сказать, что им должно быть стыдно».

(Когда Кассано первый раз встретился с Месси, то выставил видео и подписал его «бог существует»).

Педро Трольо, главный тренер аргентинского клуба «Сан-Лоренсо», назвал свист в адрес Лео «худшим, что может случиться в футболе». И добавил: «Критиковать его, говорить, что он плохо сыграл в конкретном матче – это одно, но дойти до свиста в его адрес – это безумие. Освистывание Месси – признак упадка мирового футбола. Я понимаю, что кто-то приезжает посмотреть на него и может разозлиться, когда Лионель сам не свой. Но его нельзя освистывать, даже если его команда вылетает из турнира. Это что-то немыслимое».

Родриго Де Пауль, полузащитник «Атлетико», фанатов не понимает: Месси многое дал миру, старается, полностью сосредоточен на работе, чтобы изменить ситуацию в «ПСЖ». «Ни в какой части мира ни по какой причине нельзя освистывать такого парня, как он», – добавил футболист.

Тьерри Анри, бывший одноклубник Месси по «Барселоне», тоже в недоумении: «Как можно свистеть в адрес величайшего в истории? В адрес парня, лидирующего в Лиге 1 по голевым передачам?»

Тьерри Анри и Месси Фото: Jasper Juinen/Getty Images

Хуан Роман Рикельме, вице-президент «Боки Хуниорс», называл Месси гением.

Клаудио Хуньяли, экс-ассистент главного тренера сборной Аргентины, сказал, что никогда не видел плохой игры Лео, поэтому свист в его адрес – «неуважение ко всё еще лучшему игроку мира». Бывший игрок «Барсы» Лилиан Тюрам согласен: с таким невозможно смириться.

Сеск Фабрегас, поигравший с Месси в «Барселоне», вспомнил, что в его исполнении видел выдающиеся вещи, поэтому для него Лео по-прежнему лучший, с кем он сталкивался на поле за время карьеры. «В «ПСЖ» никогда не было такого футболиста, – добавил он. – Лучше быть благодарным, поддерживать его, а не давить. В этом сезоне или в следующем эти парни подарят прекрасные моменты».

Из последних выступивших – Роналдиньо. «Если свистеть в адрес Месси, то ничего не изменится. Если вы освистываете лучшего в мире, то кому вы будете аплодировать? Я этого не понимаю», – заявил он.

Что с будущим Месси в «ПСЖ»?

Ходили слухи, что Месси вернётся в «Барселону» летом, но президент клуба Жоан Лапорта их опроверг. «В настоящее время мы не рассматриваем его возвращение, – сказал он в интервью RAC1. – Мы строим молодую команду, у которой начинает получаться. Лео есть Лео, он лучший игрок в мире, но мы не рассматриваем его возвращение. Но шагом назад это бы не стало».

По данным RMC Sport, Месси не собирается уходить летом и всё ещё намерен выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов. Источник издания сообщил, что он с пониманием отнёсся к свисту трибун, так как сам разочарован вылетом из ЛЧ. TyC Sports подтверждает: Месси не собирается возвращаться в «Барсу», особенно после слов Лапорты.



L’Equipe же пишет, что руководство «ПСЖ» размышляет над продажей Месси и Неймара, и наиболее вероятный для них вариант – переезд в МЛС. Но окончательного решения ещё нет.