«В дом вломились, пока дети спали». Звёзды футбола всё чаще становятся жертвами грабителей

Что происходит и как этому противостоять?

Неприятная тенденция – дома футболистов европейских клубов и особенно английских массово грабят: забирают ценные вещи, избивают игроков и держат их близких людей в напряжении. Естественно, это сказывается не только на их благосостоянии, но и на психологии, и как результат – на их игре в футбол.

Особенность тенденции – ограбления случаются всё чаще, а приёмы злоумышленников становятся более дерзкими и агрессивными.

Только на днях – 1 апреля – футболист «Лацио» Рауль Моро пострадал в Риме: грабители под видом полицейских остановили его автомобиль, избили игрока и его отца, отняв у них деньги и часы, и уехали в неизвестном направлении. Автомобиль вскоре нашли, поиск грабителей продолжается.

И такие футбольно-криминальные новости появляются регулярно. Разбираемся в них и ищем особенности грустной тенденции.

Бекхэма ограбили, пока все спали

В ночь с 30 на 31 марта, пока легендарный английский футболист, его жена и 10-летняя дочь спали, их особняк на западе Лондона обокрали. Причём пропажу заметили только на следующее утро – через несколько часов после того, как вор в маске забрался в пустую гостевую спальню через окно и вынес оттуда дизайнерские аксессуары и электронику – общей стоимостью в тысячи фунтов.

Следы ограбления рано утром обнаружил 17-летний сын футболиста Круз – он вернулся домой под утро и заметил на полу осколки стекла. Дальше – вызов полиции, поиск грабителя по дому и инсайд от Daily Mail, что той же ночью грабитель пытался влезть в ближайшие дома, но не смог – и тогда переключился на особняк Бекхэма.

Семья Бекхэмов Фото: Из личного архива Дэвида Бекхэма

У Поля Погба украли медаль ЧМ-2018

Его дом ограбили во время недавнего матча Лиги чемпионов между «Юнайтед» и «Атлетико» (0:1) – то есть преступники знали, что в доме футболиста не будет. Однако там находились дети футболиста с няней: услышав звуки ограбления, она позвонила жене футболиста и охране и заперлась с детьми в комнате.

Поль Погба полузащитник «Манчестер Юнайтед» «Произошёл кошмар: в наш дом вломились и ограбили его, пока наши дети спали в своей комнате. Грабители пробыли внутри менее пяти минут, но за это время забрали нечто более ценное, чем всё, что было у нас дома, – наше чувство безопасности и защищённости».

Также французский полузащитник предложил награду любому, кто поможет с поиском грабителей, и пожелал никому никогда не почувствовать того, что чувствовал он: «В этом мире нет чувства хуже, чем не быть рядом, чтобы защитить своих детей».

Ущерб от ограбления: трое неизвестных украли его сейф с украшениями мамы и медалью чемпионата мира.

Над другим игроком «МЮ» грабители насмехались

В дом к полузащитнику Тахиту Чону ворвались в середине января, когда он восстанавливался от травмы в расположении «Манчестера» (хотя в этом сезоне находится в аренде в «Бирмингеме»).

Это случилось в три часа ночи: трое грабителей проникли в его дом, приставили к горлу игрока нож и вынесли часы, дизайнерские сумки и украшения.

Таит Чонг Фото: George Wood/Getty Images

Также грабители насмехались над игроком – из-за того, что он не смог нормально защитить дом, а его меры безопасности слабые.

Жоау Канселу получил от грабителей по лицу

Прямо перед Новым годом четверо грабителей напали на португальского защитника в его доме в Манчестере: отобрали все его драгоценности и избили его. Так, что Канселу прикрепил к посту фотографию, на которой видны раны на его лице.

Защитник назвал грабителей трусами, а также сказал, что пытались ранить и его семью. «Не знаю, как можно быть такими подлыми. Ещё одно препятствие в моей жизни, которое я преодолею. Я крепкий и сильный, как всегда», – написал футболист.

Неделя ограблений в Италии

Декабрь 2021-го = серия ограблений итальянских футболистов, действующих и легендарных. Все перечисленные ниже случаи произошли с разницей в несколько дней, и грабители почти каждый раз пользовались тем, что футболист участвует в матче, то есть физически не может быть дома.

Грабители залезли через кухонное окно в квартиру полузащитника «Интера» Стефано Сенси во время домашнего матча Серии А с «Торино». Игрок суммарно потерял € 200 тыс. Вооружённая банда в масках ворвалась в дом экс-нападающего «Удинезе» Антонио Ди Натале во время семейного ужина с женой, детьми и тестем. Грабители спрятались в кустах около дома: ждали, когда кто-то из членов семьи Ди Натале вернётся домой и дверь будет открыта. Дальше преступники ворвались внутрь – наставили на пострадавших пистолеты и угрожали ножами. Ущерб – часы Rolex стоимостью около € 30 тыс. 3. В гараж к нападающему «Наполи» Адаму Уна грабители заехали на скутере. Это случилось незадолго до выезда южан в Милан на матч 18-го тура Серии А. Итальянские медиа писали, что двое грабителей караулили игрока возле его дома в элитном районе Позиллипо – и въехали вслед за ним в гараж. Ущерб – ценности, в том числе цепочка за € 5 тыс. К вратарю «Дженоа» Сальваторе Сиригу проникли в дом, когда он играл с «Лацио». Его ограбила банда под названием «Акробаты»: их так прозвали за то, что влезали в окна домов по трубам. В случае с Сиригу сработала сигнализация, но полиция приехала уже после того, как из дома вынесли золотые и серебряные украшения.

Сальваторе Сиригу Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Те же «Акробаты» обокрали дом Ашрафа Хакими – когда защитник играл за «Интер». Грабители пользовались следующей тактикой: тщательно изучали фотографии знаменитостей, выявляя места входа и выхода из их же домов. И следили за тем, когда хозяева уйдут.

Проститутка-трансвестит ограбила полузащитника «ПСЖ»

Да, звучит странно. Но именно так Андер Эррера пострадал в собственной машине.

Как это было: игрок «ПСЖ» остановился на светофоре возле Булонского леса, парка на окраине Парижа. В этот момент в незакрытую машину внезапно подсела «проститутка-трансвестит» (так написали французские медиа), которая угрожала игроку «предметом, похожим на оружие».

Эррера отдал телефон и бумажник с € 200. Но вскоре получил мобильный телефон обратно – грабитель вернул его футболисту после того, как Эррера высадил его в определённом месте.

Другие недавние ограбления футболистов (не во время матчей, где они должны были участвовать)

Дом футболиста «Фиорентины» Жонатана Иконе обокрали, когда он ещё выступал за «Лилль». Ущерб оценили в € 250 тыс. В дом к защитнику «Бенфики» и сборной Аргентины Николасу Отаменди ворвались преступники: связали Отаменди и затянули на его шее ремень (на глазах жены и сына). Воры забрали драгоценности, часы и наличные на сумму € 300 тыс. В октябре ограбили дом нападающего «Ювентуса» Паоло Дибалы под Турином: разбили окно на первом этаже, унесли коллекцию дорогих часов, но ушли после того, как охранник поднял тревогу (грабители успели скрыться). Самого аргентинца в доме не было – из-за травмы он не поехал на матч с «Зенитом» в Санкт-Петербург. В сентябре тренера сборной Аргентины Роберто Айялу ограбили в Буэнос-Айресе, когда он ехал на машине по городу Лухан в 65 километрах от Буэнос-Айреса – его остановили, и под дулом пистолетов Роберто отдал грабителям мобильный телефон и € 5600 наличными. В январе арендованный у «Ростова» норвежский полузащитник Норманн пострадал в Лондоне – неизвестные разбили стекло его машины и вытащили оттуда сумки с документами.

Ограбления во время матчей «Интера», «Реала» и «Барселоны»

Артуро Видаля ограбили, пока он участвовал в дерби. Это случилось 7 ноября – в день, когда «Милан» и «Интер» сыграли вничью — 1:1. Из миланской виллы, в которой ограбление в 2008 году пережил бразильский нападающий «Интера» Адриано, у Видаля вынесли деньги, драгоценности и часы. А также угнали автомобиль Mercedes Brabus Amg G700 (оценивается в € 400 тыс.) – хотя изначально пытались угнать Ferrari 448 Spider. Грабители также разгромили виллу – перевернули вещи, разбили окна и испортили мебель. В ноябре 2021 года ограбили молодого игрока «Барселоны» Ансу Фати – также во время дерби. Правда, матч с «Эспаньолом» игрок из-за травмы смотрел с трибуны. И пока он находился на «Камп Ноу», а семья смотрела матч по телевизору на первом этаже дома, на второй этаж проникли грабители. Из дома Фати унесли деньги, драгоценности и часы. Родственники не пострадали. В январе 2022-го Бензема играл в матче в Ла Лиге с «Эльче» – в это время ограбили его пустой на тот момент дом в Мадриде в элитном жилом комплексе в районе Сан-Себастьян-де-лос-Рейес. Преступники проникли туда через сад. Что именно пропало – неизвестно. А французский нападающий пострадал второй раз с 2019 года, когда в его дом пробрались во время полуфинального «эль класико» «Реал» – «Барселона».

Артуро Видаль Фото: Joan Valls/Urbanandsport/Getty Images

О чём говорят частые ограбления и как футболисты пытаются себя защитить?

Все примеры – и особенно последние – говорят о том, что наиболее уязвимыми спортсмены становятся в момент, когда весь мир видит их по телевизору. Также график спортсменов и их передвижения становятся известны благодаря активным соцсетям самих спортсменов и их команд.

В том числе по этой причине английские клубы больше не публикуют график выездов команды (чтобы потенциальные грабители не получили такую информацию).

Карим Бензема Фото: Octavio Passos/Getty Images

Что делают игроки?

Покупают больших собак и показывают это в соцсетях. Посыл такой: «Берегитесь, дом охраняет злая собака». Так уже поступали Кайл Уолкер из «Манчестер Сити», Джейми Варди из «Лестера» и Деле Алли из «Тоттенхэма».

Ставят камеры и нанимают частную охрану. Хотя ситуации выше показывают: камеры лишь помогают зафиксировать ограбление, но не предотвратить его. Например, защитник «Челси» Рис Джеймс публиковал в соцсетях видео с камер во дворе его дома – но его медали (золото ЛЧ и серебро Евро) пропали всё равно.