«Сочи» стал для «Зенита» неудобнее «Спартака». Лидер РПЛ потерял важнейшие очки

«Зенит» не смог взять реванш у «Сочи» за домашнее поражение в первом круге (1:2). Команда Владимира Федотова, которую некоторые называли фарм-клубом сине-бело-голубых, превратилась для лидера РПЛ в неудобного соперника. В этом сезоне южане отняли у чемпионов России четыре очка – это больше, чем, например, «Спартак» за всё время работы Сергея Семака в Санкт-Петербурге. Отрыв лидера от «Динамо» сократился до трёх баллов.

«Зенит» сыграл в Сочи без целой группы футболистов – помимо двух вратарей Станислава Крицюка и Даниила Одоевского, в заявке петербургской команды не оказалось приступившего к тренировкам после травмы Деяна Ловрена, а также Вячеслава Караваева и Вендела (у обоих мышечные проблемы). Кроме того, в основу не попал улетавший в Бразилию Юри Алберто. В схеме 4-3-3 единственным нападающим у чемпионов России оказался Артём Дзюба.

Игра двух команд, входящих в топ-4 РПЛ, смотрелась. Приличные скорости, хорошее движение мяча. «Зенит», разумеется, владел преимуществом, но «Сочи» был опасен в контригре прежде всего за счёт забросов мяча за спины защитникам сине-бело-голубых и подключениям вперёд нового левого латераля Артёма Макарчука, который, к слову, в своё время едва не перешёл в «Спартак».

«Зенит» стремился использовать численное преимущество на флангах, строил треугольники с участием крайних защитников, «восьмёрок» и вингеров: Алексея Сутормина, Далера Кузяева и Малкома (справа) и Данила Кругового, Клаудиньо и Андрея Мостового (слева). На какой-то отрезок Малком с Мостовым поменялись ролями, однако вскоре вернулись на привычные позиции. Видимо, Семаку что-то не понравилось. Помимо того, петербургская команда была близка к голу после розыгрышей стандартных положений. В этом элементе игры зенитовцы превосходили сочинцев.

Фото: fc-zenit.ru

До перерыва «Зенит» нанёс шесть ударов, а команда Федотова – только три. Тем не менее команды лишь по разу попали в створ. Поэтому ничья после 45 минут казалась логичным результатом. Хотя, например, Дзюба выглядел заряженным и в первом тайме имел два момента. В одном эпизоде он сыграл очень красиво, обработав мяч грудью и попытавшись пробить с лёта. Красивому голу не дал состояться Родригао – бразилец накрыл удар экс-капитана сборной России. Потом Артём выиграл верховое единоборство (продавил в фирменном стиле сразу двух соперников) на штрафном, но послал мяч головой чуть выше цели.

Во втором тайме зенитовская схема стала больше напоминать сочинскую. Малком и Мостовой уже чаще действовали между линий, и за счёт этого экс-игрок «Сочи» получал голевые моменты. Если бы Андрей лучше исполнял удары, то забил бы надёжному Сослану Джанаеву. Однако это был не день Мостового. Когда на 65-й минуте у бровки появились два форварда «Зенита» Юри Алберто и Иван Сергеев, казалось, что один из них точно поменяет российского вингера. Но – нет. Ушли Сутормин и Дзюба, который завершил матч с тремя неточными ударами и нулём ключевых передач.

К 70-й минуте сочинцы «подсели». Это время, когда начинается игра на морально-волевых. Проблемой для хозяев стало состояние Кристиана Нобоа: возрастной лидер южан попросил замену. «Сочи» строит игру через лучшего наряду с Дугласом Сантосом ассистента прошлого сезона РПЛ, вот и сегодня эквадорец чаще всех встречался с мячом в команде Федотова (60 раз). Без Нобоа контролировать мяч сложнее.

Фото: fc-zenit.ru

Тем не менее свой самый опасный момент «Сочи» создал уже после замены эквадорского плеймейкера. Михаил Кержаков ошибся на выходе, и быть бы голу, если бы не суперсейв Дугласа Сантоса. Плохой матч для Кержакова: в первом тайме его неудачный выход тоже чуть не привёл к пропущенному мячу.

После замены Дзюбы «Зенит», скорее, потерял в мощи атаки, нежели добавил. Во втором тайме петербуржцы лишь дважды пробили в створ, а сочинцы – три раза. Команда Семака совсем перестала создавать моменты, и в результате впервые в истории эти команды сыграли вничью.

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