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«Ювентус» — «Интер» — 0:1, обзор и статистика матча, 3 апреля 2022 года, чемпионат Италии по футболу

«Дерби Италии» решил пенальти. Судьи были против «Ювентуса»?
Анатолий Романов
Судьи были против «Ювентуса»?
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По игре команда Аллегри не заслуживала поражения. Но «Интер» выиграл и продолжает бороться за чемпионство.

«Интер» победил «Ювентус» в гостях в Серии А впервые с 2012 года.

Италия - Серия А. 31-й тур
03 апреля 2022, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Чалханоглу – 45+5' (пен)

Перед «Дерби Италии» команды Массимилиано Аллегри и Симоне Индзаги разделяло всего одно очко. Хотя ещё 10 туров назад «Интер» опережал «Ювентус» на 11 баллов. Тогда казалось, что «нерадзурри» – главные претенденты на чемпионство, а «Старая синьора» может пролететь мимо Лиги чемпионов. Но в футболе всё быстро меняется. Впрочем, Аллегри по-прежнему называет фаворитом «Интер», имеющий игру в запасе.

«Интер» остаётся фаворитом в борьбе за титул, по крайней мере, до этого вечера. Очевидно, и у «Милана» дела идут хорошо, и у «Наполи». Думаю, победит какая-то из этих трёх команд. Мы знаем, что бьёмся за место в Лиге чемпионов», – сказал тренер «Ювентуса» накануне встречи с командой Индзаги.

Слова словами, а на самом деле на поле доминировал «Ювентус». С первых минут – фейерверк событий на футбольном поле! Лаутаро Мартинес мог заработать одно из самых быстрых удалений сезона за то, что въехал высоко поднятой ногой по лицу Мануэлю Локателли. Полузащитник хозяев остался в игре с перевязанной головой и синяком под глазом, но через полчаса всё-таки попросил замену. Уходивший с поля Локателли напоминал раненого солдата. Вот какая рубка была в «Дерби Италии»! Мануэль и сам едва не заработал красную карточку, попав сопернику ногой в живот.

«Ювентус» был близок к курьёзному быстрому голу, когда мяч отлетел от земли в перекладину ворот Самира Хандановича. Вот только этот эпизод не был случайным. «Интер» частенько попадал в ловушки, которые выстраивала команда Аллегри. После этого туринцы быстро доставляли мяч к чужой штрафной – словно из катапульты выстреливали. «Ювентус» находил пространство, например, в зоне между левым центральным защитником Алессандро Бастони и левым латералем Иваном Перишичем. Туда по ситуации смещался Пауло Дибала.

Пауло Дибала

Пауло Дибала

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В результате в первом тайме «Ювентус» нанёс 14 ударов, тогда как «Интер» всего три (в створ – три против одного с пенальти). Шикарный получался футбол: быстрый, боевой, с крутыми индивидуальными действиями игроков. На перерыв по логике игры хозяева должны были уходить, ведя в счёте, но после 45 минут выигрывали гости.

Пенальти в ворота «Ювентуса», конечно, небесспорный. Наступ со стороны Альваро Мораты был, но, кажется, не он спровоцировал падение Дензела Думфриса – голландец сам «нарисовал» фол. А вот решение перебить 11-метровый, не забитый Хаканом Чалханоглу, пожалуй, справедливое. Игрок туринцев вбежал в штрафную ещё до удара. Вспомните, сам «Ювентус» в похожей ситуации перебивал пенальти в ворота «Зенита» в Лиге чемпионов. Тогда на это обращал внимание даже Жозе Моуринью.

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После перерыва в центре внимания был Дибала. «Ювентус» включил мощный прессинг и создал несколько голевых моментов с участием аргентинца. Пауло хорошо двигался, искал креативные решения. Возможно, в следующем сезоне Дибала будет выступать за «Интер»: вот была бы драма, если бы он остановил свою будущую команду на пути к чемпионству! Но во всех эпизодах «десятке» туринцев чуть-чуть не хватало для гола или голевой передачи.

Мало везения было у «Ювентуса» и в других моментах. Например, в эпизоде на 73-й минуте, когда в Дениса Закарию как будто вселился Диего Марадона. Опорный полузащитник, от которого никак не ждали того, что он будет тащить мяч с обводкой, совершил сумасшедший проход на зависть Дибале. Такая красота должна завершаться голом. К сожалению для болельщиков «Ювентуса» и нейтральных зрителей, Закария попал в штангу.

Денис Закария

Денис Закария

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Во втором тайме «Интер» сконцентрировался на сохранении счёта и почти не беспокоил Войцеха Щенсны. Это не помешало «Ювентусу» нанести ещё восемь ударов, из них два — в створ (у «Интера» – 2/0), но в концовке «Старая синьора» атаковала, скорее, по инерции. Стандарты не проходили, подуставший Дибала загубил очень опасный штрафной. Не оправдал надежд в большом матче и Душан Влахович. В компенсированное время серб и ушедший в атаку Маттейс де Лигт выпрашивали пенальти – им, в отличие от Думфриса, судья не поверил.

«Интер» вытерпел и остаётся в борьбе за золото. Выходит, Аллегри был прав в своём предматчевом прогнозе.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

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