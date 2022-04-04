Только два клуба РПЛ помешаны на молодёжи. Даёт ли это результат?

Почти каждый тренер из Европы, попадавший в РПЛ, повторял одну и ту же мысль – надо развивать молодых игроков – только тогда вы получите результат. Неважно, россиян или иностранцев, но стратегическая задача должна заключаться в тотальном омоложении: на уровне клубов и сборных. С этой философией в «Динамо» пришёл Желько Бувач, чуть позже её анонсировал Ральф Рангник в «Локо». До этого похожие мысли высказывали Тедеско, Николич и многие другие.

В этом сезоне как минимум два российских клуба действительно сильно уменьшили средний возраст. И выбрали путь молодости и перспектив – на удивление это не «Динамо» или «Краснодар», а «Локо» и «Крылья Советов».

Мы собрали команды РПЛ с наименьшим средним возрастом стартового состава в этом сезоне. Установили потолок – 25 лет. И посмотрели, в каком количестве матчей использовался подобный ценз.

Основные тезисы следующие:

7 команд из 16 хотя бы раз выпускали стартовый состав со средним возрастом до 25 лет.

Лидеры по количеству матчей – «Крылья», у них 15 игр (учитывая встречу с «Уфой» в 23-м туре) в такой конфигурации.

Самый молодой состав сезона вышел у «Локо» в недавней игре со «Спартаком». Средний возраст – 22,8 года. До этого полгода также лидировала московская команда, но ещё с составом Марко Николича. В октябрьском матче с «Ростовом» средний возраст был 23,6. После того матча тренера уволили.

«Зенит» и «Краснодар» не попали в этот список.

Фото: kc-camapa.ru

У «Крыльев Советов» в этих матчах: шесть побед, четыре ничьих, пять поражений (процент набранных очков – 52,3%) В соперниках – «Сочи» – 1:0 (средний возраст стартового состава – 24,7), «Уфа» – 2:1 (24,7), «Краснодар» – 1:0 (24,7), «Арсенал» – 2:2 (24,7), «Урал» – 1:1 (24,8), «Зенит» – 1:1 (24,8), «Сочи» – 3:2 (24,8), «Арсенал» – 1:2 (24,8), «Рубин» – 1:1 (24,9), «Локомотив» – 0:2 (24,9), «Ахмат» – 0:2 (24,9), «Химки» – 3:0 (25), «Нижний Новгород» – 2:0 (25), ЦСКА – 1:3 (25).

В «Крыльях» не скрывают акцента на молодых игроков. Все помнят как летом 2020-го клуб забрал половину состава «Чертаново», а в последнее зимнее ТО они подписали 12 игроков до 21 года из разных российских дивизионов. А главное, в основной команде есть кому с ними работать – не секрет, что Игорь Осинькин вышел в главные тренеры профессионалов после работы в Академии Коноплёва. Так что сошлись все условия для результата. В большей части матчей команда использует молодых: некоторые уже дошли до сборной. Самые явные примеры – Сарвели и Зиньковский.

У «Локомотива» – девять матчей: четыре победы, две ничьих, три поражения (51,8%). В соперниках были «Спартак» – 1:0 (22,8), «Ростов» – 1:2 (23,6), «Рубин» – 2:2 (23,9), «Химки» – 3:2 (23,9), ЦСКА – 1:2 (24,3), «Ахмат» – 3:2 (24,3), «Арсенал» – 1:3 (24,4), «Уфа» – 2:0 (24,6), «Химки» – 0:0 (24,8).

У «Локо» пока больше лозунгов, чем эффекта от них. Хотя рекорд по самому молодому стартовому составу сезона действительно принадлежит им. Сначала его установил Николич, а недавно достижение перебил Комппер. Большая проблема использования молодёжи на примере команды – результаты: только 51% набранных очков, когда средний возраст меньше 25. «Уфу» и «Химки», а иногда и слабый «Спартак» так победить можно, но как быть с остальными?

А как у других команд?

У «Динамо» – четыре матча: две победы, два поражения (50%), соперники: «Сочи» – 1:0 (24,8), «Рубин» – 2:0 (24,8), «Крылья Советов» – 0:1 (24,8), «Нижний Новгород» – 1:2 (25).

В этих цифрах разрушается основной стереотип о том, что в «Динамо» играет одна молодежь. Средний возраст команды превышает 25 лет. Да, есть несколько особо выделяющихся парней юного возраста, но в основном – это вполне взрослая команда. Впрочем, когда опытные игроки остаются в запасе или травмированы, не всегда есть результат – матчи с «Крыльями» и «Нижним» это подтверждают.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ростов» – три матча: одна победа, одна ничья, одно поражение (44,4%), в соперниках – «Динамо» – 1:1 (24,8), «Рубин» – 2:1 (24,9), «Сочи» – 0:1 (24,9).

Состав «Ростова» – на третьем месте в списке самых молодых РПЛ, однако в состав юношей интегрируют очень осторожно. Поэтому всего три матча со средним возрастом до 25. Однако с точки зрения потенциального резерва у команды всё хорошо – точно есть кого использовать в крайнем случае.

ЦСКА – два матча, две победы (100%), соперники: «Нижний Новгород» – 2:0 (24,4), «Ростов» – 3:1 (24,7).

У нынешнего ЦСКА точно нет цели резко омолаживаться – там играть будут сильнейшие. Легионеры делают разницу и результат, поэтому эксперименты с наличием молодёжи пришлись на осень. Выходило неплохо. Но сейчас необходимости точно нет.

У «Спартака» всего два таких матча: одна победа, одна ничья. (66,6%), а в соперниках были «Урал» и «Арсенал» (у обоих средний возраст 25). «Спартак» попал в список на предельной отсечке. Дважды молодой состав выпускал Руй Витория, но только один раз победил.

У «Рубина» всего один матч, в нём команда проиграла «Зениту» 2:3. Впрочем, в Казани никогда не озвучивали целей активно развивать молодых. В первую очередь им нужен результат. Хотя сейчас нет ни того, ни другого.

Вывод очевиден: топ-клубы едва ли получат стабильность результатов, рассчитывая в основном на молодых игроков. А вот если речь идёт о середняке, как, например, в случае с «Крыльями» – эффект получается очень позитивным.