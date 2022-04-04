«В больницу ездил ночью». Ван Гал скрывал от игроков страшный диагноз

В стремительно меняющейся информационной повестке, перегруженной изощренными фейками и реальной жутью, потребителя новостей всё сложнее становится изумить, потрясти. Луи ван Галу минувшей ночью это, безусловно, удалось. Признание знаменитого тренера в неизлечимой болезни обескуражило и опечалило мир футбола. Бич человечества — рак — не пощадил даже «железного» Луи. Но даже в этой ситуации ван Гал сохранил редкое мужество и самообладание — до последнего момента скрывал страшный диагноз от футболистов. Чтобы не огорчить, не отвлечь от главной турнирной цели. И лишь когда она была достигнута, ван Гал открылся.
Ошеломительное признание тренер сделал в эфире телешоу на канале RTV 4 Live. Ван Гал рассказал, что у него была довольно агрессивная форма рака простаты, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение. Со слов тренера, он перенёс 25 сеансов лучевой терапии. В расположении национальной команды сохранить это в тайне было особенно сложно, но, кажется, ему это удалось.
«В каждом периоде моего пребывания на посту главного тренера сборной мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так».
Естественно, футбольное сообщество моментально отреагировало на признание специалиста.
«Барселона»: «Наши мысли и молитвы обращены к бывшему главному тренеру «Барселоны» Луи ван Галу, у которого был диагностирован рак. Будь сильным, Луи, и поскорее выздоравливай».
«МЮ»: «Все в «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают нашего бывшего главного тренера Луи ван Гала в борьбе с раком. Посылаем тебе силу и мужество, Луи».
УЕФА: «От имени европейского футбольного сообщества мы передаём наши наилучшие пожелания тренеру Нидерландов Луи ван Галу, который объявил, что борется с раком простаты. Мы все с тобой, Луи».
Соцсети уже полны сочувственных посланий тренеру от великих клубов, знаменитых игроков и простых болельщиков, и в течение дня этот поток будет только увеличиваться. Дай бог, чтобы лучи всеобщей поддержки придали сил ван Галу и помогли довести до конца начатое дело — выступить со сборной на чемпионате мира в Катаре. А в идеале — что-то выиграть напоследок. Ведь других команд и больших турниров у ван Гала, видимо, уже не будет.
8 августа прошлого года Королю Луи исполнилось 70 лет. Полжизни он тренирует, 31 год — в качестве главного. Ван Гал очень круто стартанул в 1990-х с родным «Аяксом» — взял в общей сложности 11 турниров, включая Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, европейский Суперкубок и Межконтинентальный кубок. Зарубежные гастроли голландского мастера были не столь восхитительны, но тоже, в общем-то, успешны. Четыре трофея с «Барселоной» и три с «Баварией» — тому подтверждение. В таких больших клубах и один-то шанс даётся далеко не каждому великому тренеру, а Луи приходил на «Камп Ноу» дважды — при том, что никогда не отличался покладистостью и дипломатичностью. С упрямцем ван Галом сложно было всем — и подчинённым, и начальству. Но руководство терпело его тяжёлый нрав — потому что тренером Луи был первоклассным. А с недовольными игроками ван Гал без сожалений прощался.
По большому счёту провальным у него оказался только финишный — как тогда казалось — английский период. Один Кубок Англии — ничто для махины калибра «Манчестер Юнайтед». Неудачный британский опыт, по-видимому, и самого тренера вынудил всерьёз призадуматься о своём месте в современном, динамично меняющемся футбольном мире, где тренеры-диктаторы больше не в почёте. Результатом этих, очевидно, тяжёлых размышлений явилось объявление об уходе из профессии в марте 2019-го.
Фото: Christian Liewig/Getty Images
Спустя 2,5 года Луи неожиданно вернулся — чтобы в третий раз встать у руля сборной своей страны. Один из любимых учеников ван Гала Франк де Бур не оправдал надежд нации на Евро-2020 (а по факту — 2021), и чиновники национальной федерации пошли на поклон к заслуженному пенсионеру нидерландского футбола. Луи не смог сказать нет. И доказал, что и в 70 лет не растерял своих руководящих талантов. Кризис-менеджер из ветерана получился что надо.
Под командованием ван Гала оранжевые не потерпели ни одного поражения в отборе ЧМ-2022 (при том что на старте, ещё с де Буром, «сгорели» в Турции) и выиграли свою группу. Силу обновлённой сборной Нидерландов засвидетельствовали и результаты свежих контрольных матчей — 4:2 с датчанами (полуфиналистами последнего Евро, на минуту), 1:1 с немцами. На групповой стадии Кубка мира их ждут объективно менее классные соперники — Эквадор, Сенегал и Катар. А значит, есть надежда, что последний поход генерала ван Гала продлится как можно дольше. Лишь бы здоровье позволило.
- 4 апреля 2022
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