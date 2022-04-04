«В больницу ездил ночью». Ван Гал скрывал от игроков страшный диагноз

В стремительно меняющейся информационной повестке, перегруженной изощренными фейками и реальной жутью, потребителя новостей всё сложнее становится изумить, потрясти. Луи ван Галу минувшей ночью это, безусловно, удалось. Признание знаменитого тренера в неизлечимой болезни обескуражило и опечалило мир футбола. Бич человечества — рак — не пощадил даже «железного» Луи. Но даже в этой ситуации ван Гал сохранил редкое мужество и самообладание — до последнего момента скрывал страшный диагноз от футболистов. Чтобы не огорчить, не отвлечь от главной турнирной цели. И лишь когда она была достигнута, ван Гал открылся.

Ошеломительное признание тренер сделал в эфире телешоу на канале RTV 4 Live. Ван Гал рассказал, что у него была довольно агрессивная форма рака простаты, и поблагодарил персонал больницы, в которой проходил лечение. Со слов тренера, он перенёс 25 сеансов лучевой терапии. В расположении национальной команды сохранить это в тайне было особенно сложно, но, кажется, ему это удалось.

Луи ван Гал главный тренер сборной Нидерландов «В каждом периоде моего пребывания на посту главного тренера сборной мне приходилось уходить ночью, чтобы лечь в больницу. И игроки до сих пор об этом не знали. Они думали, что я здоров. Но это не так».

Естественно, футбольное сообщество моментально отреагировало на признание специалиста.



«Барселона»: «Наши мысли и молитвы обращены к бывшему главному тренеру «Барселоны» Луи ван Галу, у которого был диагностирован рак. Будь сильным, Луи, и поскорее выздоравливай».



«МЮ»: «Все в «Манчестер Юнайтед» полностью поддерживают нашего бывшего главного тренера Луи ван Гала в борьбе с раком. Посылаем тебе силу и мужество, Луи».



УЕФА: «От имени европейского футбольного сообщества мы передаём наши наилучшие пожелания тренеру Нидерландов Луи ван Галу, который объявил, что борется с раком простаты. Мы все с тобой, Луи».



Соцсети уже полны сочувственных посланий тренеру от великих клубов, знаменитых игроков и простых болельщиков, и в течение дня этот поток будет только увеличиваться. Дай бог, чтобы лучи всеобщей поддержки придали сил ван Галу и помогли довести до конца начатое дело — выступить со сборной на чемпионате мира в Катаре. А в идеале — что-то выиграть напоследок. Ведь других команд и больших турниров у ван Гала, видимо, уже не будет.

8 августа прошлого года Королю Луи исполнилось 70 лет. Полжизни он тренирует, 31 год — в качестве главного. Ван Гал очень круто стартанул в 1990-х с родным «Аяксом» — взял в общей сложности 11 турниров, включая Кубок УЕФА, Лигу чемпионов, европейский Суперкубок и Межконтинентальный кубок. Зарубежные гастроли голландского мастера были не столь восхитительны, но тоже, в общем-то, успешны. Четыре трофея с «Барселоной» и три с «Баварией» — тому подтверждение. В таких больших клубах и один-то шанс даётся далеко не каждому великому тренеру, а Луи приходил на «Камп Ноу» дважды — при том, что никогда не отличался покладистостью и дипломатичностью. С упрямцем ван Галом сложно было всем — и подчинённым, и начальству. Но руководство терпело его тяжёлый нрав — потому что тренером Луи был первоклассным. А с недовольными игроками ван Гал без сожалений прощался.

По большому счёту провальным у него оказался только финишный — как тогда казалось — английский период. Один Кубок Англии — ничто для махины калибра «Манчестер Юнайтед». Неудачный британский опыт, по-видимому, и самого тренера вынудил всерьёз призадуматься о своём месте в современном, динамично меняющемся футбольном мире, где тренеры-диктаторы больше не в почёте. Результатом этих, очевидно, тяжёлых размышлений явилось объявление об уходе из профессии в марте 2019-го.

Фото: Christian Liewig/Getty Images

Спустя 2,5 года Луи неожиданно вернулся — чтобы в третий раз встать у руля сборной своей страны. Один из любимых учеников ван Гала Франк де Бур не оправдал надежд нации на Евро-2020 (а по факту — 2021), и чиновники национальной федерации пошли на поклон к заслуженному пенсионеру нидерландского футбола. Луи не смог сказать нет. И доказал, что и в 70 лет не растерял своих руководящих талантов. Кризис-менеджер из ветерана получился что надо.



Под командованием ван Гала оранжевые не потерпели ни одного поражения в отборе ЧМ-2022 (при том что на старте, ещё с де Буром, «сгорели» в Турции) и выиграли свою группу. Силу обновлённой сборной Нидерландов засвидетельствовали и результаты свежих контрольных матчей — 4:2 с датчанами (полуфиналистами последнего Евро, на минуту), 1:1 с немцами. На групповой стадии Кубка мира их ждут объективно менее классные соперники — Эквадор, Сенегал и Катар. А значит, есть надежда, что последний поход генерала ван Гала продлится как можно дольше. Лишь бы здоровье позволило.