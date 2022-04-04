«Все вопросы к Мамуке». Как же Кварацхелия променял «Рубин» на Батуми?

Возможный трансфер Хвичи Кварацхелии из «Рубина» не один месяц обсуждали в России. А его дебют в новой команде прошёл практически незамеченным – поскольку случился не в одной из топ-лиг Европы, а на родине футболиста. В специальное «окно ФИФА» самый ценный игрок казанского клуба (€ 16 млн по Transfermarkt) покинул Россию и в прошлую субботу впервые сыграл за батумское «Динамо». Кварацхелия провёл на поле весь второй тайм и поспособствовал победе динамовцев в матче с «Телави» (1:0).

Детали неожиданного перехода «Чемпионату» приоткрыл хозяин клуба из Батуми Арчил Беридзе.

— Кварацхелия попал в «Динамо» благодаря вашей дружбе с его агентом Мамукой Джугели?

— Разные обстоятельства сыграли роль. Футболист тоже хотел играть за нас.



— Как отнёсся к этому гендиректор «Рубина» Рустем Сайманов, когда его команда и так валится?

— Я не знаю таких деталей. Всё решали через агента.

Хвича Кварацхелия Фото: dinamo.ge

— Много разговоров о том, что Батуми может стать лишь трамплином для скорого перехода Хвичи в «Наполи», «Арсенал» или «Милан».

— На сегодня Кварацхелия — игрок «Динамо». Я думаю только о том, чтобы он полностью реализовал себя здесь.



— То есть вы постараетесь его сохранить?

— Конечно, хотя понимаем, что это непросто.



— Кто обеспечивает его зарплату?

— Наш клуб, в полном объёме.



— В случае продажи за рубеж что получит «Рубин»?

— Это тоже вопрос к Мамуке.



— Зурико Давиташвили из тульского «Арсенала» тоже вскоре станет вашим футболистом?

— Очень надеюсь на это.



— Почему опять не играет Джано Ананидзе?

— Он переболел ковидом на сборах в Турции, потом были остаточные явления, но сейчас уже всё хорошо.



— После прихода Кварацхелии трансферная стоимость вашей команды превысила $ 24 млн. На постсоветском пространстве дороже только российские клубы да «Шахтёр» с киевским «Динамо». Это тешит ваше самолюбие?

— Дело не в самолюбии, а в том, что это показатель наших амбиций. Теперь мы обязаны попадать в основные турниры еврокубков. Пусть пока не в Лигу чемпионов, но в Лигу Европы определённо.



— Каков сегодня бюджет вашего клуба?

— Секрет фирмы.



— Но, говорят, на каждый лари государственных денег вы вкладываете пять своих. Так оно и есть?

— Примерно так, 4-5.



— Грузинский бизнес не слишком охотно тратится на футбол?

— Батуми — это особый случай. Вы же видели, что творится на стадионе!

— Правительство Аджарии помогает?

— Там давние болельщики «Динамо», которые, конечно, не остаются в стороне.



— При этом стадион вы у него арендуете?

— Не за такие большие деньги, тем более они покрываются продажей билетов и всего остального.

Джано Ананидзе Фото: dinamo.ge

— Сколько зрителей сегодня добавил Хвича?

— Думаю, процентов 30. И количественно, и эмоционально.

— Прочёл несколько ваших интервью. Похоже, вы уже уверенно чувствуете себя на футбольном поприще?

— Ну я же не новичок в футболе. Сам до 16 лет играл, затем наша строительная группа много лет поддерживала клуб. Живу этим. Не назову себя профессионалом, но стараюсь вникать в нюансы. Множество раз ездил в Европу получать необходимый опыт. Почти 35 лет болею за «Милан», поэтому к нему был особый интерес. Инфраструктура «Аякса», «Атлетико» тоже потрясла. Нам ещё далеко до них.

Осенью 2019-го правительство Аджарии и мэрия Батуми официально передали «Динамо» Батуми в собственность Арчилу Беридзе. Ранее его компания «Lamin Group» два года являлась генеральным спонсором клуба.

— Несмотря на такой стадион и достраивающуюся базу?

— Нужна полноценная академия, необходимо выстроить футбольную вертикаль.



— Футбол в Грузии жив?

— Безусловно. И развивается.