Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Чемпионат Германии по футболу, таблица и календарь Бундеслиги, список бомбардиров, Доменико Тедеско в «Лейпциге»

Тедеско перевернул сезон в Германии. Ждать ли «Лейпциг» в Лиге чемпионов?
Михаил Рождественский
Чемпионат Германии по футболу
Комментарии
Расклады на финише немецкой Бундеслиги.

Европейский футбол вернулся после паузы на матчи сборных. Топ-чемпионаты вышли на финишную прямую, так что совсем скоро мы увидим развязку. Мы уже рассказывали про расклады в АПЛ, Примере, Серии А и Лиге 1. Осталась немецкая Бундеслига.

Сколько зарабатывают самые богатые футболисты топ-чемпионатов. Рейтинг без Месси! Сколько зарабатывают самые богатые футболисты топ-чемпионатов. Рейтинг без Месси!

Зона Лиги чемпионов. Тедеско перевернул сезон

Здесь мог быть блок про борьбу за чемпионство, но её просто нет. А есть «Бавария», выигравшая 21 матч из 28. Сейчас команда Юлиана Нагельсмана идёт на первом месте с отрывом в девять очков от дортмундской «Боруссии». Тройку замыкает «Байер», а на четвёртой строчке расположился «РБ Лейпциг», о котором хочется поговорить поподробнее.

Если вы не очень пристально следили за Бундеслигой в этом сезоне, то вот что было в первой его части: «Лейпциг» после летнего ухода Нагельсмана в «Баварию» взял тренером Джесси Марша, который до этого здорово проявил себя в братском «Зальцбурге». В клубе явно ждали, что американский специалист идеально вольётся в новую команду, но что-то пошло не так. С Маршем «Лейпциг» завалил начало сезона и к декабрю плёлся на 11-м месте, имея за спиной три поражения подряд.

А потом всё изменилось. Марша уволили и пригласили Доменико Тедеско, который после ухода из «Спартака» несколько месяцев сидел без работы. С Тедди «РБ» сразу рванул вверх. Первой пострадала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха — её «Лейпциг» вынес со счётом 4:1. После Нового года стало ещё лучше: команда Тедеско выдала две серии из трёх побед (общий счёт в первой — 8:1, во второй — 10:3), между которыми случилось достойное поражение от «Баварии». В последних матчах могло показаться, что «Лейпциг» забуксовал — выигрыши стали чередоваться с ничьими. Тедеско ответил разгромом Дортмунда, который после этого окончательно распрощался с мыслями о борьбе за чемпионство.

Теперь «Лейпциг» уже в топ-4. Но на финише ему будет нелегко: сначала матчи с конкурентами в лице «Хоффенхайма» и «Байера», а затем встреча с Гладбахом, который наверняка захочет отомстить. Но раз Тедеско так и не сыграл в Лиге чемпионов со «Спартаком», может, хоть с «Лейпцигом» сыграет?

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Календарь «Баварии» (чтобы соблюсти формальность): «Аугсбург» (9 апреля, дома), «Арминия» (17 апреля, в гостях), «Боруссия» Д (23 апреля, д), «Майнц» (30 апреля, г), «Штутгарт» (8 мая, д), «Вольфсбург» (14 мая, г).

Календарь «Боруссии» Д: «Штутгарт» (8 апреля, г), «Вольфсбург» (16 апреля, д), «Бавария» (23 апреля, г) «Бохум» (30 апреля, д), «Гройтер Фюрт» (7 мая, г), «Герта» (14 мая, д).

Календарь «Байера»: «Бохум» (10 апреля, г), «Лейпциг» (17 апреля, д), «Гройтер Фюрт» (23 апреля, г), «Айнтрахт» (2 мая, д), «Хоффенхайм» (7 мая, г), «Фрайбург» (14 мая, д).

Календарь «Лейпцига»: «Хоффенхайм» (10 апреля, д), «Байер» (17 апреля, г), «Унион» (23 апреля, д), «Боруссия» М (2 мая, г), «Аугсбург» (8 мая, д), «Арминия» (14 мая, г).

Борьба за выживание. «Герта» вылетит с составом на € 100 млн?

В подвале таблицы уже ясна судьба «Гройтер Фюрта»: 16 очков в 28 матчах — это несерьёзно. А вот строчкой выше неожиданно находится «Герта». У берлинской команды состав стоит почти € 100 млн (у «Кёльна», например, меньше, но он восьмой), однако она может вылететь. Справедливости ради, «Арминии», которая находится в зоне стыковых матчей, «Герта» уступает только по дополнительным показателям, а от спасительной 15-й строчки отстаёт на одно очко. В любом случае борьба будет жёсткой — «Штутгарт» и «Аугсбург» тоже ещё не гарантировали себе место в элите.

Календарь «Герты»: «Унион» (9 апреля, д), «Аугсбург» (16 апреля, г), «Штутгарт» (24 апреля, д), «Арминия» (30 апреля, г), «Майнц» (7 мая, д), «Боруссия» Д (14 мая, г).

Календарь «Арминии»: «Вольфсбург» (9 апреля, г), «Бавария» (17 апреля, д), «Кёльн» (23 апреля, г), «Герта» (30 апреля, д), «Бохум» (6 мая, г), «Лейпциг» (14 мая, д).

Календарь «Штутгарта»: «Боруссия» Д (8 апреля, д), «Майнц» (16 апреля, г), «Герта» (24 апреля, г), «Вольфсбург» (30 апреля, д), «Бавария» (8 мая, г), «Кёльн» (14 мая, д).

Календарь «Аугсбурга»: «Майнц» (6 апреля, д), «Бавария» (9 апреля, г), «Герта» (16 апреля, д), «Бохум» (24 апреля, г), «Кёльн» (30 апреля, д), «Лейпциг» (8 мая, г), «Гройтер Фюрт» (14 мая, д).

Выбор лучшего игрока мира станет справедливее. «Золотой мяч» получит Левандовски? Выбор лучшего игрока мира станет справедливее. «Золотой мяч» получит Левандовски?

Гонка бомбардиров. Ладно, нет никакой гонки

К сожалению, никакой интриги. Здесь царствует Роберт Левандовски, который идёт по привычному (для остальных — аномальному) графику: 31 гол в 28 матчах. Конкурентом поляка мог бы стать Эрлинг Холанд, но его в этом сезоне накрыли травмы. У норвежца отличная результативность, но маловато матчей.

Вторым в списке бомбардиров идёт Патрик Шик, который так зажёг на Евро-2020 со сборной Чехии, что не может остановиться до сих пор. 20 голов в 21 матче — это круто. Ну и замыкает топ-3 Кристофер Нкунку, который теперь не только хорош в подыгрыше, но и забивает сам.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022