Тедеско перевернул сезон в Германии. Ждать ли «Лейпциг» в Лиге чемпионов?

Европейский футбол вернулся после паузы на матчи сборных. Топ-чемпионаты вышли на финишную прямую, так что совсем скоро мы увидим развязку. Мы уже рассказывали про расклады в АПЛ, Примере, Серии А и Лиге 1. Осталась немецкая Бундеслига.

Зона Лиги чемпионов. Тедеско перевернул сезон

Здесь мог быть блок про борьбу за чемпионство, но её просто нет. А есть «Бавария», выигравшая 21 матч из 28. Сейчас команда Юлиана Нагельсмана идёт на первом месте с отрывом в девять очков от дортмундской «Боруссии». Тройку замыкает «Байер», а на четвёртой строчке расположился «РБ Лейпциг», о котором хочется поговорить поподробнее.

Если вы не очень пристально следили за Бундеслигой в этом сезоне, то вот что было в первой его части: «Лейпциг» после летнего ухода Нагельсмана в «Баварию» взял тренером Джесси Марша, который до этого здорово проявил себя в братском «Зальцбурге». В клубе явно ждали, что американский специалист идеально вольётся в новую команду, но что-то пошло не так. С Маршем «Лейпциг» завалил начало сезона и к декабрю плёлся на 11-м месте, имея за спиной три поражения подряд.

А потом всё изменилось. Марша уволили и пригласили Доменико Тедеско, который после ухода из «Спартака» несколько месяцев сидел без работы. С Тедди «РБ» сразу рванул вверх. Первой пострадала «Боруссия» из Мёнхенгладбаха — её «Лейпциг» вынес со счётом 4:1. После Нового года стало ещё лучше: команда Тедеско выдала две серии из трёх побед (общий счёт в первой — 8:1, во второй — 10:3), между которыми случилось достойное поражение от «Баварии». В последних матчах могло показаться, что «Лейпциг» забуксовал — выигрыши стали чередоваться с ничьими. Тедеско ответил разгромом Дортмунда, который после этого окончательно распрощался с мыслями о борьбе за чемпионство.



Теперь «Лейпциг» уже в топ-4. Но на финише ему будет нелегко: сначала матчи с конкурентами в лице «Хоффенхайма» и «Байера», а затем встреча с Гладбахом, который наверняка захочет отомстить. Но раз Тедеско так и не сыграл в Лиге чемпионов со «Спартаком», может, хоть с «Лейпцигом» сыграет?

Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Календарь «Баварии» (чтобы соблюсти формальность): «Аугсбург» (9 апреля, дома), «Арминия» (17 апреля, в гостях), «Боруссия» Д (23 апреля, д), «Майнц» (30 апреля, г), «Штутгарт» (8 мая, д), «Вольфсбург» (14 мая, г).



Календарь «Боруссии» Д: «Штутгарт» (8 апреля, г), «Вольфсбург» (16 апреля, д), «Бавария» (23 апреля, г) «Бохум» (30 апреля, д), «Гройтер Фюрт» (7 мая, г), «Герта» (14 мая, д).



Календарь «Байера»: «Бохум» (10 апреля, г), «Лейпциг» (17 апреля, д), «Гройтер Фюрт» (23 апреля, г), «Айнтрахт» (2 мая, д), «Хоффенхайм» (7 мая, г), «Фрайбург» (14 мая, д).



Календарь «Лейпцига»: «Хоффенхайм» (10 апреля, д), «Байер» (17 апреля, г), «Унион» (23 апреля, д), «Боруссия» М (2 мая, г), «Аугсбург» (8 мая, д), «Арминия» (14 мая, г).

Борьба за выживание. «Герта» вылетит с составом на € 100 млн?

В подвале таблицы уже ясна судьба «Гройтер Фюрта»: 16 очков в 28 матчах — это несерьёзно. А вот строчкой выше неожиданно находится «Герта». У берлинской команды состав стоит почти € 100 млн (у «Кёльна», например, меньше, но он восьмой), однако она может вылететь. Справедливости ради, «Арминии», которая находится в зоне стыковых матчей, «Герта» уступает только по дополнительным показателям, а от спасительной 15-й строчки отстаёт на одно очко. В любом случае борьба будет жёсткой — «Штутгарт» и «Аугсбург» тоже ещё не гарантировали себе место в элите.

Календарь «Герты»: «Унион» (9 апреля, д), «Аугсбург» (16 апреля, г), «Штутгарт» (24 апреля, д), «Арминия» (30 апреля, г), «Майнц» (7 мая, д), «Боруссия» Д (14 мая, г).



Календарь «Арминии»: «Вольфсбург» (9 апреля, г), «Бавария» (17 апреля, д), «Кёльн» (23 апреля, г), «Герта» (30 апреля, д), «Бохум» (6 мая, г), «Лейпциг» (14 мая, д).



Календарь «Штутгарта»: «Боруссия» Д (8 апреля, д), «Майнц» (16 апреля, г), «Герта» (24 апреля, г), «Вольфсбург» (30 апреля, д), «Бавария» (8 мая, г), «Кёльн» (14 мая, д).



Календарь «Аугсбурга»: «Майнц» (6 апреля, д), «Бавария» (9 апреля, г), «Герта» (16 апреля, д), «Бохум» (24 апреля, г), «Кёльн» (30 апреля, д), «Лейпциг» (8 мая, г), «Гройтер Фюрт» (14 мая, д).

Гонка бомбардиров. Ладно, нет никакой гонки

К сожалению, никакой интриги. Здесь царствует Роберт Левандовски, который идёт по привычному (для остальных — аномальному) графику: 31 гол в 28 матчах. Конкурентом поляка мог бы стать Эрлинг Холанд, но его в этом сезоне накрыли травмы. У норвежца отличная результативность, но маловато матчей.

Вторым в списке бомбардиров идёт Патрик Шик, который так зажёг на Евро-2020 со сборной Чехии, что не может остановиться до сих пор. 20 голов в 21 матче — это круто. Ну и замыкает топ-3 Кристофер Нкунку, который теперь не только хорош в подыгрыше, но и забивает сам.