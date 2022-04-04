ЦСКА провёл матч, недостойный претендента на золото. Березуцкий переоценил новичков

ЦСКА не смог выиграть дома у «Урала» — сенсационная ничья 2:2. Эта неудача притормозила команду, которая многим по весне казалась сверхуверенной, настойчивой и непобедимой. В матче с аутсайдером чемпионата ей внезапно пришлось спасаться. Причём совершенно не было уверенности в конечном успехе.

Самые жаркие события развернулись в концовке, когда армейцам повезло забить с «телевизионного» пенальти и не получить в свои ворота точно такой же 11-метровый после просмотра VAR. Однако с точки зрения общего характера футбола Алексей Березуцкий сейчас вообще не должен смотреть на заключительные минуты. Важнее понять и проанализировать, что случилось с командой в первом тайме – это был крайне странный футбол, недостойный претендента на титул. Более классный соперник мог бы просто разорвать ЦСКА за его системные ошибки.

Суть проблемы: тотальный провал опорной зоны

Статистика рисует преимущество ЦСКА по ключевым атакующим показателям: 13(6) на 10(5) по ударам; 2,20 на 0,91 по ожидаемым голам xG; 36(17) на 9(4) по передачам в штрафную. Но визуально – и читатели наверняка согласятся – игровое преимущество армейцев стало прослеживаться разве что ближе к середине второго тайма уже при 1:2.

В первой половине всё было наоборот: атаки «Урала» смотрелись более системными и осмысленными. Команда Игоря Шалимова раз за разом находила пространство в чужой опорной зоне, получала мяч за спинами опорников и неслась на линию обороны. Подчеркну, что атак через центр было не две, не три и даже не пять. Лично я насчитал более 10 эпизодов – как закончившихся ударами и опасными моментами, так и те, которые не доводились до ума исключительно из-за неправильных решений.

Ключевой посыл в том, что наблюдалось стратегическое доминирование «Урала» в этой зоне, а тренерский штаб ЦСКА никак не реагировал. Происходило всё описанное примерно так, как на скриншоте снизу. Кстати, эпизод из самого начала, случился он на 1-й минуте. Оба опорника ЦСКА стянуты к мячу, плохо чувствуют друг друга и не контролируют спину. А «Урал», играющий по схеме 3-4-2-1, создаёт преимущество в центре за счёт сужения позиций двух крайних форвардов-инсайдов, Егорычева и Гаджимурадова. Плюс всегда способен сыграть в оттяжке форвард Бикфалви и готов поддержать атаку опорник Шатов.

Конкретно этот момент завершился неопасным ударом Егорычева со средней дистанции. Дивеев успел выброситься и встать перед мячом. Но с течением матча проблемы ЦСКА лишь усугублялись.

Кажется, Березуцкий переоценил Гбамена после его первых матчей. Ивуариец неспособен закрывать опорную зону в одиночку.

После первых весенних матчей Гбамен получил от публики и специалистов массу позитивных отзывов. Подчеркну, что справедливых. Ивуариец, прибывший из «Эвертона», предстал монолитной фигурой. Он мощный, жёсткий и агрессивный в борьбе, выполняет большой объём оборонительных действий, смел в выдвижении вперёд после командных потерь. И при этом Гбамен не имеет явных ограничений с мячом: он техничен, хорошо прикрывает мяч корпусом, обладает пусть не выдающимся, но достойным плеймейкингом.

Только даже в первых матчах встречались эпизоды, когда в глаза бросались недостатки Гбамена. Во-первых, проскакивающая небрежность с мячом. Он мог не оглянуться, завозиться и допустить потерю (а страховки от партнёров не было). Во-вторых, Гбамен – не классический нижний опорник, который умел бы хладнокровно стеречь зону и находить грань между выдвижениями и страховкой. В любой спорной ситуации, когда Гбамен видит соперника перед собой (особенно если тот просит мяч), ивуариец идёт вперёд и старается атаковать оппонента в приём. А пространство за спиной в таких эпизодах оголяется.

Повторю, всё это чувствовалось и ранее, просто в игре с «Уралом» перечисленные нюансы приобрели слишком большой размах – как из-за стиля соперника, насыщавшего середину, так и из-за партнёра Гбамена по опорной зоне, Медины, который тоже располагался неправильно.

Пойдём по примерам.

Здесь Гбамен решил продвинуться вперёд и отдать передачу на Языджи в недодачу. Передачу, которая изначально из серии «50 на 50».

Кузьмичёв сыграл на перехвате и выткнул мяч. Гбамен решил сразу же пойти в контрпрессинг, но не успел, его отыграли простой передачей в сторону.

Медина остался в центре один против троих, не смог подстраховать, выскочил вперёд и пробросился. Итог – «Урал» получил атаку «4 в 4» через центральную ось. Это произошло сразу же после первого пропущенного гола.

При голе Гбамен, кстати, тоже проявил недисциплинированность. Там изначально хватало вопросов по структурному расположению – два опорника находились слишком широко друг от друга. Фактически – дыра. А Языджи умудрился обрезать команду поперечной передачей (что, кстати, случалось и на предсезонке).

Итог – встречная атака. И внимание на манёвр Гбамена. Он видел, что Щенников успел подняться высоко, но даже не оглянулся на зону левого защитника. Хотя Гаджимурадов изначально располагался не так уж и далеко от него. Работы на возврат от опорника не случилось, а Гаджимурадов как раз и совершил ключевое голевое действие.

Был и такой эпизод, где Гбамен потерял мяч из-за того, что не оглянулся при приёме. Команда понеслась назад.

Или второй гол «Урала». Мог ли там Гбамен среагировать чуть быстрее на отвалившегося на второй темп Бикфалви? Момент непростой, это ни в коем случае не критическая ошибка, к Бийолу тоже есть вопросы. Но да, опорник мог сыграть лучше, прочитать и помешать.

Медина в опорной зоне — тоже очень спорный ход. Против «Урала» он не сработал

Внедрение Медины в опорную зону отчасти стало следствием потери Зайнутдинова – именно игрок сборной Казахстана ранее выходил в паре с Гбаменом. Немного странно, что Березуцкий доверился не профильному опорнику Мухину, а Медине. Возможно, он учитывал созидательную активность парагвайца, его глубинный плеймейкинг с левой ноги. Хотел сделать команду более творческой.

Но – не сработало.

Медине банально не хватило оборонительных навыков. Он не понимал, как располагаться, не садился за линию мяча, не обеспечивал страховку Гбамену, не перекрывал линии передач. На скриншоте снизу типичное расположение опорников ЦСКА при обороне в низком блоке. Медина не чувствует, что уже должен опуститься и контролировать Шатова. Всё его внимание направлено на мяч.

После перепасовки Шатов вываливается на защитников через середину – вариантов для обострения у него очень много, но Олег допускает потерю.

А здесь Гбамен и Медина вдвоём пошли в прессинг. Причём парагваец ещё и выдернулся на помощь Эджуке и оголил пространство за собой. Тем самым он лишь ускорил чужую атаку, а не притормозил её.

Шатов получил мяч на скорости между линиями – в материале уже хватает таких моментов, в а игре их было раза в четыре больше.

Карраскаля нужно учить раньше заужать позицию и быстрее возвращаться

Чувствовалась у ЦСКА и проблема контроля разворотов. Игра по 3-4-2-1 с двумя опорниками подразумевает возврат фланговых нападающих в низком блоке, иначе ширину поля попросту невозможно закрывать, опорники по умолчанию стягиваются к флангу. Но Карраскаль был сосредоточен либо на прессинге (то есть игре по внешнему центральному защитнику), либо на выбеге в атаку. Поэтому застывал в широкой и высокой позиции – и не помогал закрывать ширину.

А ещё — сильно не хватало компактности. Поэтому дыры в центре были ещё больше

Даже если опорная зона проваливается, компенсировать всё это можно идеальной компактностью и агрессивной работой центральных защитников. Они могут попросту не позволять соперникам принимать мячи в буферных пространствах, когда туда проходят передачи.

ЦСКА же умудрялся выдавать такие казусы. Оба опорника поднялись в прессинг, никто никого не страхует. От Дивеева отваливается Егорычев, бежит в зону между линиями. Вертикальный коридор – огромный. Подсказа от защитника, похоже, нет. «Урал» может проводить быструю атаку через центр.

Да и в моменте с потерей Гбамена центральные защитники (хотя бы один), могли бы изначально подняться чуть выше, чтобы контролировать зону подбора и сбить темп чужой атаки при отскоке. А получилось, что они втроём оборонялись против воздуха.

Выводы

Очень странно, что этот организационный хаос продолжался на протяжении всего первого тайма. Реакции со стороны тренерского штаба не было, футболисты на поле тоже не понимали, что происходит и как этому противостоять. Прослеживались разве что единичные случаи: иногда доработать в опорной зоне по отваливающемуся сопернику могли Щенников или Магнуссон.

Лишь в перерыве Березуцкий внёс корректировки, выпустив Мухина. Стало гораздо лучше – стартовая скорость и цепкость Максима позволяла быстрее восстанавливать структуру после потерь или прохождения передач между линиями. Прежнего пространства для фланговых форвардов «Урала» и Шатова не наблюдалось.

Фото: pfc-cska.com

С точки зрения созидания ЦСКА в этой игре сыграл тоже не образцово. Мы не увидели прежней остроты от Карраскаля (наоборот, колумбиец допустил многовато потерь), не пошли на пользу перестановки на правом фланге, где действовал Эджуке.

Если предпоследний матч с «Рубином» превознёс ЦСКА до уровня претендента на титул, то встреча с «Уралом», наоборот, приземлила команду. Пока ничего страшного не случилось: отставание от «Зенита» не увеличилось, ЦСКА всё ещё в гонке. Главное – сделать правильные выводы.