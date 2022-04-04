«Уродство и издевательство над футболом». Что случилось с судейством в 23-м туре РПЛ

23-й тур РПЛ получился ужасным для судей. В экспертно-судейскую комиссию после выходных обратились «Спартак», «Урал» и «Краснодар». Спорные моменты всех матчей тура специально для «Чемпионата» разобрал арбитр Игорь Федотов.

Слово Федотову:

«Рубин» — «Химки» — 2:3

– На матче работал Безбородов, на VAR – Казарцев. На 23-й минуте Безбородов принял правильное решение, не наказав Кучаева жёлтой карточкой, так как он пытался сыграть вверху в мяч и попал по руке футболисту «Химок». Сабович хотел ввести в заблуждение арбитра, показав, что ему попали по голове. Правильное решение — штрафной удар. На 27-й минуте судья не показал жёлтую карточку Кухарчуку за грубую игру. Безбородов был далеко, не мог видеть всей картины, мог видеть только помощник Усачёв. Тот же посчитал, что была правильная игра со стороны игрока «Химок». Хотя следовало показать жёлтую за наступ на голеностоп.

Фото: РИА Новости

На 62-й минуте была атака «Химок», пас вперёд, игрок «Рубина» пытался перехватить мяч, играя в него. После этого Кухарчук, находясь за линией офсайда, забил гол. В хорошей позиции находился Безбородов, скорее всего, он видел, что в мяч сыграл футболист «Рубина». Арбитры приняли верное решение и засчитали гол. Оценка Безбородова — 8,3.

«Крылья Советов» — «Уфа» — 1:2

– В поле работал Чистяков, на VAR — Амелин. На пятой минуте арбитр провёл профилактиктическую беседу с Якубой: был незначительный наступ на голеностоп. Это хорошее действие со стороны арбитра. На 31-й минуте не была показана жёлтая карточка Иванову за неспортивное поведение. Футболист «Уфы», не успевая сыграть в мяч, ударил по ногам игроку «Крыльев». Там не было грубости, просто неспортивное поведение.

На 68-й минуте тренер «Уфы» указывал на то, что мяч покинул поле. После чего атака продолжилась и был забит гол. Повтор был один, по которому, я считаю, видно – мяч полностью пределы поля не покинул. Скорее всего, VAR просматривал эпизод. Гол засчитан, и это правильное решение. Оценка Чистякова — 8,3.

«Арсенал» — «Ахмат» — 0:0

– На 38-й минуте гол в ворота «Арсенала» был правильно отменён. Игрок «Ахмата» находился за линией офсайда. Помощник арбитра игру продолжил, вмешался VAR. Также на 49-й минуте был непростой момент в плане восприятия на футбольном поле. В момент контакта нога игрока «Ахмата» была оторвана от газона, находилась на весу. Но то место, куда попал Чаушич, даёт все основания для показа прямой карточки, что и сделал Мешков. Сначала арбитр показал жёлтую, потом его позвали к монитору, он посмотрел. Мешков допустил методическую ошибку в плане того, что не показал отмену жёлтой карточки. Оценка — 7,9.

«Ростов» — «Нижний Новгород» — 1:2

– В поле работал Левников, на VAR — Жабченко. На 18-й минуте арбитр разобрался в эпизоде, в котором футболист «Ростова» играл в мяч, а Ричлорд не успевал в него сыграть, инициировав контакт, и ударил по голеностопу игроку «Ростова». Затем он упал и показал, что была накладка. Разобрался в эпизоде Левников.

Фото: premierliga.ru

На 37-й минуте следовало назначить 11-метровый удар в ворота «Нижнего Новгорода» за игру рукой. Рука Кравцова находилась в естественном положении, будь так дальше, никаких вопросов не было бы. Но дальше игрок неудачно обработал мяч и сделал движение рукой. Этого было достаточно, чтобы наказать команду 11-метровым ударом. Левников объяснил это Жабченко, но тот не полез в эпизод. Это ошибка.

На 52-й минуте правильное решение принимает Левников, наказав Тугарева жёлтой карточкой за симуляцию. Увидев ногу защитника «Нижнего Новгорода», он прокинул мяч вперёд и просто нырнул. Оценка Левникова — 7,9.

«Локомотив» — «Спартак» — 1:0

– На матче работал Карасёв, на VAR — Шадыханов. На 24-й минуте арбитр показал жёлтую карточку Бека-Бека, но футболист не пытался сыграть в мяч, а попал прямой ногой выше голеностопа Перейре. Что могло смутить Карасёва? Не было додавливания, если бы оно было, нога игрока «Спартака» была бы сломана. Правильное решение – красная карточка Бека-Бека, Шадыханов должен был позвать Карасёва посмотреть эпизод. Явная и очевидная ошибка арбитра.

Что касается гола Промеса, то весь вопрос возник в том, что не было разлиновки по линии офсайда из-за снега. Если бы Демешко (помощник арбитра) видел, что Промес находился за линией офсайда, а в момент передачи игрок «Локомотива» играл головой, тогда, по мнению помощника, это правильно засчитанный гол. Вмешался VAR, по картинке показывали, что Промес, возможно, находился за линией офсайда. По камере стопроцентно говорить никто не может. Если же просматривали и увидели, что футболист «Локомотива» мяча не коснулся, засчитав положение вне игры, то это правильные действия. Но если VAR всё-таки полез, просматривали именно расположение Промеса в момент передачи, тогда это ошибка VAR. Они не имели права влезать в эпизод — не было разметки. Надо быть сумасшедшим, чтобы на глаз принимать такое решение. Больше вопросов к Карасёву не было. Оценка Карасёва — 7,9.

«Краснодар» — «Динамо» — 0:1

– В поле работал Сухой. Давайте сразу к эпизоду с Кривцовым – вторая жёлтая карточка должна быть железобетонной. Кривцов во втором эпизоде играл в мяч, потом был контакт. Да, шипы открытые, но для второй жёлтой карточки этого маловато — должно быть что-то большее. Если бы у игрока не было карточки, то Сухой мог бы её показать. Для второй же немного не хватает. Что касается первой жёлтой, то там вопросов нет.

На 30-й минуте Сухой ошибся, показав, что надо играть. Варела нарушил правила против игрока «Краснодара». Эпизод был не в штрафной, но здесь следовало назначить штрафной и показать жёлтую карточку Вареле за срыв перспективной атаки.

Фото: premierliga.ru

В конце первого тайма происходит начало действия Черникова в штрафной площади. Дальше Смолов сделал два шага, пытался добраться до мяча, а падение произошло за штрафной площадью. Любимов перепутал всё на свете. Если развернуть всё в другую сторону, то Черников держал Смолова, а Смолов бежал в штрафную, атакуя, упал. Тогда 11-метровый должен быть назначен по окончании действия.

Здесь же был назначен штрафной удар по окончании действия, когда игроки вышли за штрафную площадь. Окончательная задержка игрока «Динамо» произошла за штрафной. Почему тогда Черникову не показали вторую жёлтую за неспортивное поведение? Это ошибка Любимова. Судьи на VAR не зовут арбитров смотреть этот эпизод. Любимов — профнепригодный арбитр, точнее, вообще не арбитр.

Для меня это не симуляция Ионова на 93-й минуте, верное решение — продолжить игру, это не 11-метровый удар. Оценка арбитра — 7,8.

ЦСКА — «Урал» — 2:2

– Нарушение на Ушакове на 90-й минуте — это фол по неосторожности. 11-метровый удар — верное решение VAR. В моменте с Гогличидзе был неназначенный 11-метровый удар в ворота ЦСКА. Ушаков, ещё не успев поставить ногу на газон, попал по пятке Гогличидзе, который пытался ударить по воротам.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После неназначенного 11-метрового удара Акинфеев ввёл мяч в игру, а арбитр сразу закончил матч. Эпизод Панин просматривал четыре минуты 30 секунд. Это преступление со стороны арбитра: украл у зрителей и телевидения почти пять минут. Для меня это страшнее, чем назначение или неназначение 11-метрового удара. Две команды подлетели, сказав, что ещё играть надо. На что Панин показал на часы: «Не, ребят, мне домой пора, сами потом разберётесь». Оценка арбитра – 7,4.

«Сочи» — «Зенит» — 0:0

– В этом матче почти всё было спокойно, разве что на 23-й минуте Дзюба не получил жёлтую карточку за борьбу с применением рук. Оценка Москалёва — 8,3.

Уровень судейства в туре очень низкий. Все моменты они обсуждали на сборе, который длился два дня. Не знаю, как назвать судейство в матче «Краснодар» — «Динамо», это уродство и издевательство над футболом. Вина Панина в неназначении пенальти в ворота ЦСКА присутствует, Бобровский, находящийся на VAR, показал не те ракурсы. Это ужас. Опять без генералов, ощущение, что ждали свободу, чтобы начать чудить: кто в лес, кто по дрова. Чем они занимались на сборах, куда влупили 10 миллионов? Опять не дают красные, а арбитры сами себе не верят.