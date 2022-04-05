Небольшие шансы покинуть РПЛ есть даже у «Спартака». А тяжелее всего придётся Кержакову.

Как спастись Карпину и Слуцкому? Разбор календаря команд, близких к вылету из РПЛ

Российские футбольные власти сделали подарок болельщикам, отказавшись по ходу сезона рассматривать вопрос о моратории на вылет. Это значит, что никто из участников битвы за выживание по-прежнему не может расслабиться. На финише чемпионата в матчах аутсайдеров РПЛ будут нервы, драки, жалобы на судейский беспредел и всё остальное, за что мы любим наш футбол, компенсирующий недостаток качества и эстетики большим количеством эмоций и борьбы.

Давайте взглянем на нижнюю часть таблицы. Пожалуй, в сражении за сохранение места в элите остаются все клубы, занимающие с девятой по 16-ю позиции.

Чьи шансы избежать вылета и попасть в стыки выше? В поисках ответа на этот вопрос изучим календари команд. Разумеется, по количеству очков в лучшем положении «Нижний Новгород» и «Спартак», у которых есть запас в шесть баллов. А, например, у «Ростова» другой плюс – лишняя игра по сравнению с конкурентами. Свой перенесённый матч Валерий Карпин и компания сыграют в эту среду. Впрочем, обо всём по порядку:

Календарь «Нижнего Новгорода»: «Динамо» (дома), «Химки» (д), «Локомотив» (в гостях), «Арсенал» (г), «Ахмат» (д), «Сочи» (г), «Зенит» (д).

Нижегородцам не стоит расслабляться, несмотря на девятое место, так как у них самый сложный календарь на финише сезона. Команде Александра Кержакова ещё играть с четырьмя соперниками из топ-5 РПЛ – «Динамо», «Локомотивом», «Сочи» и «Зенитом». Если не получится обыграть двух конкурентов, то будет непросто избежать попадания в зону стыков или вылета.

Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

Календарь «Спартака»: «Арсенал» (д), «Рубин» (д), «Ростов» (г), «Крылья Советов» (д), «Урал» (г), «Зенит» (д), «Химки» (г).

За последние пять туров только три команды набрали меньше очков, чем «Спартак», но чтобы руководители московского клуба не скорректировали своё мнение о моратории на вылет и расширении лиги, игрокам и тренеру Паоло Ваноли достаточно выполнить посильную работу. Всё в руках красно-белых, у которых относительно простой календарь – пять матчей с преследователями. «Спартаку» нечего делать в ФНЛ: команде должно хватить класса, чтобы даже не думать на эту тему в конце чемпионата.

Календарь «Рубина»: «Краснодар» (д), «Спартак» (г), «Арсенал» (д), «Сочи» (д), «Локомотив» (г), «Урал» (г), «Уфа» (д).

Леонид Слуцкий попал в полосу неудач: его команда победила лишь однажды и проиграла семь раз за последние восемь туров. Если не улучшить качество игры с теми футболистами, которые остались в распоряжении экс-тренера сборной России, то любой календарь покажется тяжёлым. У «Рубина» четыре матча из семи – с конкурентами, в том числе два на финише.

Календарь «Ростова»: «Крылья Советов» (д), «Локомотив» (д), «Арсенал» (г), «Спартак» (д), «Краснодар» (г), «Уфа» (г), «Химки» (д), ЦСКА (г).

Валерий Карпин пришёл спасать «Ростов», и, вполне возможно, ему удастся сделать это. Впереди по четыре матча дома и в гостях, при этом на выезде ростовчане набрали почти в два раза больше очков, чем на своём поле. Исходя из статистики, домашние матчи со «Спартаком» и «Химками» должны пугать Карпина сильнее, чем встречи в Туле и Уфе.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Календарь «Урала»: «Крылья Советов» (д), «Зенит» (г), «Уфа» (д), «Динамо» (г), «Спартак» (д), «Рубин» (д), «Арсенал» (г).

В самом низу невероятная плотность – сразу четыре команды имеют одинаковое количество очков! Кто из «больных» чувствует себя хуже, непросто определить: «Урал» наряду с «Арсеналом» набрал весной меньше всех очков, а с другой стороны, прервал в прошедшем туре победную серию ЦСКА. Уральцев ждут игры ещё с двумя претендентами на чемпионство и с четырьмя конкурентами.

Календарь «Химок»: ЦСКА (д), «Нижний Новгород» (г), «Крылья Советов» (д), «Уфа» (д), «Зенит» (г), «Ростов» (г), «Спартак» (д).

Сергей Юран заслужил аплодисменты: рискнул вернуться в «Химки», не готовя команду ко второй части сезона, и вытаскивает подмосковный клуб из зоны вылета. Однако расписание оставшихся матчей у химчан достаточно трудное. Им ещё играть с ЦСКА, «Зенитом» и «Спартаком», кроме того, будут выезды к конкурентам – в Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

Календарь «Арсенала»: «Спартак» (г), «Ростов» (д), «Рубин» (г), «Нижний Новгород» (д), «Краснодар» (д), «Уфа» (г), «Урал» (д).

В таблице последних пяти туров «Арсенал» на последнем месте: ноль побед и даже худшая разница мячей, чем у «Урала». С другой стороны, у команды Миодрага Божовича лучший календарь, поскольку шесть из семи матчей на финише чемпионата – с соседями по нижнему этажу. То есть туляки – сами хозяева своей судьбы, поскольку ни в одном матче их оппонент не будет явным фаворитом.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат"

Календарь «Уфы»: «Сочи» (д), ЦСКА (д), «Урал» (г), «Химки» (г), «Ростов» (д), «Арсенал» (д), «Рубин» (г).

«Уфа» прервала девятиматчевую безвыигрышную серию, и это очень нужный психологический импульс перед решающим отрезком сезона. В последних пяти турах чемпионата команда Алексея Стукалова встретится с конкурентами, так что и её календарь можно считать неплохим. А по игре уфимцы на сегодняшний день вряд ли слабее «Арсенала», «Урала» или «Рубина».

Кто, по вашему мнению, главные претенденты на вылет из РПЛ?