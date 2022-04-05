«Лучше проиграть, чем отбиваться». Как же круто, что у Кержакова всё получается!

«Нижний Новгород» уже выше «Спартака» и «Рубина». До зоны вылета и стыковых матчей – шесть очков. Однако последние результаты не вызывают опасений за перспективы – только одно поражение в восьми играх РПЛ. И всё это про дебютанта лиги с тренером, который до этого не работал на таком уровне.

Архитектор «Нижнего» – Александр Кержаков. Он пришёл в кризисный момент, когда никто не понимал, найдутся ли на сезон деньги. И пока здорово использует шанс показать свой уровень. Ставит смелый футбол и завоёвывает внимание публики. Ниже – основные тезисы классной работы.

Не эмоционален в сложных ситуациях

В конце сентября «Нижний» запустил период страданий. Команда не совсем справедливо проиграла «Арсеналу» (2:3), а в следующих семи матчах – шесть поражений. И одна победа – над тонущим «Рубином». Но Кержаков держался спокойно. Как бы себя вёл любой другой молодой тренер? Сценарий, вероятно, примерно такой: эмоциональные пресс-конференции, конфликты с лидерами, осознание беспомощности и отставка. Но такое поведение несвойственно Александру. Каждая публичная реплика осмысленна. Он выступает без истерик и не делает громких заявлений. Поэтому и редко попадает на главные страницы лент.



Последний матч той самой мрачной серии прошёл в Петербурге – «Зенит» закинул «Нижнему» пять. Выводы Кержакова – очень сдержанные и даже искренние: «Самое главное для меня, как показалось и для ребят, – играть в футбол. Можно сесть в низкий блок, насытить оборону и надеяться на шальную контратаку. Но лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с «Локомотивом» – и пропустить на последней минуте. Лучше проиграть так, разобрать ошибки, сделать выводы. Те, кто очень правильно может разобрать свои ошибки, сделают это и не допустят в будущем», – сказал Кержаков.

Фото: fc-zenit.ru

Очевидно, что тренер учится. И команда-дебютант для этого – лучшая школа. С тем же «Локо» Кержаков сыграл от соперника. Вышло уныло и безрезультатно. Другая философия ему явно ближе.



В следующих восьми матчах РПЛ – только одно поражение. А соперники – «Краснодар», «Спартак», «Ростов». И минимальный проигрыш ЦСКА. Команда восприняла слова тренера после «Зенита» правильно. Ошибки учли. И всё получилось.

Решителен при конфликтах

Показательная история произошла в тот самый период кризиса результатов. В матче с «Зенитом» «Нижний» к концу первого тайма уступал всего 1:2. И Петрюсу Бумалю неожиданно потребовалось внимание. Он его получил – два идентичных фола за три минуты. Две желтые карточки и удаление. Интересно, что до игры в Питере камерунец только дважды выходил за «Нижний» – ещё в сентябре. Потом два месяца лечил травму, получил новый шанс и всё испортил.

Следующая картина – раздевалка. По неофициальной информации, Кержаков предъявил игроку за такое поведение. Получил резкий ответ в присутствии команды, поставив под сомнение авторитет тренера. Реакция – незамедлительная. Сразу после выезда в Питер игрока отстранили от тренировок, а зимой расторгли контракт.

Петрюс Бумаль Фото: Елена Разина, «Чемпионат»

«Мне кажется, самое главное – дисциплина на поле, он её не соблюдал: обрезы, карточки. Плюс было достаточное количество моментов, о которых я говорил до игры – где в каких ситуациях должны располагаться футболисты опорной зоны. Бумаль там не располагался с первого же момента. Через день после матча я уже обо всем сказал руководству. Бумаль пришел ко мне. Я объяснил, почему так поступил. Мы пожали руки и расстались», – говорил Кержаков Sports.ru.



Чёткий посыл, что никто не может ставить себя выше команды, игроки восприняли правильно. Больше по ходу сезона подобного не случалось.

И главное – Кержаков работает на фоне финансовых сложностей, но ему нет до этого дела

Сейчас это растворилось в памяти, но почти месяц Александр ждал утверждения на пост главного. То есть он приехал в Нижний Новгород, ему просто показали стадион, инфраструктуру и сказали, что скоро свяжутся. То самое «скоро» затянулось. И всё дело в отсутствии гарантий финансирования. Регион обещал клубу 300 миллионов рублей – этого хватило бы примерно до осени. При условии отсутствия новичков и полётов в экономе. Руководство писало письма в Минспорта, закидывало идею о спонсорстве крупным корпорациям – всё без толку. Рассчитывали, что с назначением Кержакова что-то изменится. Возможно, и не зря.

Только в конце октября клуб объявил о сотрудничестве с местной дочкой «Газпрома», деньги которой сильно помогают. Однако нет никаких убедительных доказательств, что они пришли из-за Кержакова. Но вся эта ситуация никак не отражалась на тренере и команде. Хотя именно с аутсайдерами так часто и бывает: нет гарантий и все занимаются ерундой. Но сам тренер слал чёткие сигналы: «Моя непосредственная задача работать на футбольном поле. А в кабинетах пусть вопросы решают другие люди».

Ситуация наладилась, поэтому сезон «Нижний» доиграет без проблем. А если останется в РПЛ, вряд ли от клуба отвернутся спонсоры.