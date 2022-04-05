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Продажа «Челси»: кто станет новым владельцем клуба после Абрамовича, претенденты, почему протестуют фанаты: разбор

Кому достанется «Челси» после Абрамовича? Фанаты уже протестуют против 1 из 4 кандидатов
Полина Куимова
Продажа «Челси»
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Рассказываем про возможных владельцев и прогнозируем вероятный исход сделки.

Роман Абрамович объявил о намерении продать «Челси» ещё в начале марта – владелец клуба решился на расставание с командой исключительно из-за опасения санкций, которые тогда настигали одного российского олигарха за другим. Но он даже не успел найти покупателя – правительство Великобритании вскоре всё же добавило его в санкционный лист, что автоматическо заморозило счета как Абрамовича, так и клуба. Это сделало невозможной и продажу, но бизнесмен добился разрешения правительства на разрешение сделки, иначе жизнь «Челси» станет невозможной уже по истечении нынешнего сезона. Но продажа клуба затягивается (изначально планировалось завершить процесс к концу марта) и перерастает в борьбу – уже начались протесты фанатов против одних из кандидатов.

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Процесс продажи долгий и многоэтапный. Сначала желающие подавали заявки, потом их собирали в шорт-лист, сейчас ждут улучшенных предложений

Управляет процессом продажи с самого начала Raine Group – нью-йоркский инвестиционный банк, специализирующийся на слияниях и продажах, привлечениях частного капитала и консультациях по стратегиям роста. Генеральный директор компании, Джо Равич, – давний знакомый Романа Абрамовича: как писал Financial Times, они познакомились на Сент-Барте около 10 лет назад. Группа уже работала над спортивными сделками, включая «Интер Майами» Дэвида Бекхэма, «Бруклин Нетс» Джо Цая, а также над созданием национальной лиги Индии по крикету. До «Челси» Равич уже сталкивался с английским футболом: в 2019 году он консультировал владельца «Манчестер Сити» по продаже 10% акций клуба американской Silver Lake.

Равич с самого начала объявил, что процесс продажи «Челси» будет не быстрым: «Мы не собираемся торопить события. Очень важно, чтобы у «Челси» был правильный владелец, который будет вести клуб вперёд».

Фото: Getty Images

Сначала группа принимала заявки от желающих поучаствовать в торгах: ко дню дедлайна (он был 18 марта) сообщалось о порядке 200 претендентов, но серьёзных из них оказалось всего 10. После сформировался шорт-лист из четырёх основных кандидатов – сейчас им в срок до 11 апреля предстоит прислать улучшенные заявки. Кроме того, как сообщает The Telegraph Sport, у них будет возможность встретиться с руководящим составом «Челси» и принять участие в туре по объектам клуба. В шорт-лист вошли:

  • Тодд Боули;
  • Дэвид Блитцер и Джош Харрис;
  • семья Рикеттс и Кен Гриффин;
  • Стивен Пальюка.

По данным Financial Times, заявки оцениваются по «сложному набору критериев», включая финансирование стадиона клуба и то, сколько денег пойдёт на благотворительность. После того как Raine Group cоберёт окончательные предложения, будет выбран наиболее подходящий покупатель – его кандидатуру отдадут правительству и Премьер-лиге для финального утверждения (это одно из условий продажи клуба). Планируется, что сделку закроют до конца апреля. Ориентировочная стоимость клуба – более £ 2,5 млрд.

Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Желающие приобрести «Челси»: что кроется за каждым предложением

Стивен Пальюка. Самый загадочный участник торгов

Американский частный инвестор и действующий сопредседатель Bain Capital, одной из крупнейших инвестиционных компаний в мире, управляющей капиталом в $ 155 млрд и владеющей долями в десятке компаний (Burger King, Domino's, Dunkin' Donuts и др.). Пальюка хотел стать спортсменом, играл в американский футбол и баскетбол, но быстро понял, что его путь – другой. Он поступил в Гарвард – изучать бизнес. Начал с должности бухгалтера, а после попал в Bain Capital и начал заниматься частными инвестициями. Пальюка пытался заниматься политикой и даже баллотировался в сенат, но провалил выборы. Готовил заявку Бостона на получение права проводить ОИ-2024, но тогда победил Париж.

Этим его опыт в спорте не ограничивается: в 2002 году Пальюка в составе консорциума Boston Basketball Partners приобрёл команду «Бостон Селтикс» за $ 360 млн. Клуб не побеждал в чемпионате с 1986-го, имел небольшую фанатскую базу и ряд проблем, но уже в 2008 году взял трофей.

Стивен Пальюка
Стивен Пальюка
о владении командой

«Один из уроков любого бизнеса в Bain Capital или покупки команды заключается в том, что вы должны использовать рациональный, терпеливый, основанный на фактах подход и не подвергаться влиянию извне. А в спорте оно усиливается. Там нужно терпение, наличие стратегии и отличного общения».

В феврале группа во главе с Пальюка приобрела 55% акций субхолдинга La Dea Srl, который принадлежит семье Перкасси и владеет ~86% уставного капитала «Аталанты». «Я много лет думал об инвестировании в команду Серии А», — сказал Пальюка La Gazzetta dello Sport в начале этого месяца. – Модель «Аталанты» побеждает, потому что у команды сильная база и спортивная культура». При этом ранее Пальюка говорил Bloomberg об управлении футбольным клубом, что «в этом мире очень мало выгодных сделок».

Его имя не всплывало в медиа среди возможных кандидатов на покупку «Челси» – общественности стало известно о его участии в торгах только после публикации шорт-листа. До сих пор неизвестны ни стоимость его предложения, ни что он будет делать с акциями «Аталанты»: владение двумя клубами, выступающими в еврокубках, может вызывать конфликт интересов. СМИ писали, что его фигура оставалась в тайне до последнего, а он молчит до сих пор (ни одного интервью!), потому что у него есть некое соглашение о неразглашении.

Состояние Пальюка оценивается в $ 3,78 млрд.

Консорциум Тодда Боули. Самый явный фаворит по мнению СМИ

Боули поступил в университет в США, после учёбы уехал на стажировку в лондонское отделение Citibank. После он вернулся домой, где проработал в нескольких крупных компаниях, пока в 2012-м не вложился в бейсбольную команду «ЛА Доджерс» совместно с консорциумом Guggenheim Baseball Management. Спустя ещё три года основал свою фирму Eldridge Industries. Сейчас у неё есть доли примерно в 80 различных финансовых, медиа, спортивных, риэлторских и технологических компаниях. Кроме того, у Боули есть франшиза женской бейсбольной команды «Лос-Анджелес Спаркс», «Лос-Анджелес Лейкерс» и фэнтези DraftKings.

В 2019-м бизнесмен пытался купить «Челси» за £ 2,2 млрд, но Абрамович отказался продавать клуб. Тогда на вопрос Yahoo Finance, почему он инвестирует в спорт, бизнесмен ответил: «Потому что это интеллектуально стимулирует. У тебя нет никаких гарантий, постоянно нужно думать». В случае с «Челси» он настроен увеличить прибыль клуба за счёт расширения на рынок США, а также довести дело со стадионом до конца. Evening Standard писал, что Боули воспользовался услугами магната недвижимости и застройщика Джонатана Гольдштейна и уже ведёт переговоры с Дэвидом Хики, который возглавлял предыдущий проект по реконструкции.

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ТОДД БОУЛИ
ТОДД БОУЛИ
ОБ ИНТЕРЕСЕ К ФУТБОЛУ

«Футбол — самый популярный вид спорта в мире. Это всё ещё лучший продукт в мире. Страсть болельщиков не имеет равных. Поэтому, когда вы начинаете думать о том, что вы пытаетесь построить с этими командами, вы действительно пытаетесь: а) победить и б) стать частью сообщества».

Боули борется за победу не один – компанию ему составляют швейцарский мультимиллиардер Хансйорг Висс, Гольдштейн и инвестиционная компания Clearlake Capital. Состояние Боули оценивается в $ 4,72 млрд.

Дэвид Блитцер и Джош Харрис. Самый «спортивный» союз

Консорциум сформировали два больших фаната «Челси»: бывший председатель British Airways Мартин Бротон и британский политик Себастьян Коу, который является сторонником премьер-министра Бориса Джонсона. Полный список участников неизвестен – СМИ выделяют только имена Блитцера и Харриса.

Вместе они возглавляют одноимённую компанию Harris Blitzer Sports & Entertainment, которая владеет и управляет баскетбольной командой «Филадельфия Севенти Сиксерс», хоккейным клубом «Нью-Джерси Дэвилз» и киберспортивной командой Clutch Gaming. Кроме того, американцам принадлежит около 22% акций «Кристал Пэлас», но если их группе удастся купить «Челси», то эту долю им придётся продать, чтобы соответствовать правилам Премьер-лиги. Покупатель уже нашёлся: Джон Текстор, у которого и так есть 40-процентная доля, готов инвестировать более £ 40 млн, чтобы её увеличить.

По отдельности они тоже имеют свой бизнес. Каждый владеет миноритарным пакетом команды НФЛ «Питтсбург Стиллерс», у Блитцера есть доли в «Аугсбурге», «Эшториле», «Алькорконе» и «Реал Солт-Лейке». Про них говорят, что они рассматривают спорт как долгосрочную возможность, поэтому предпочитают не торопиться в ведении бизнеса.

Состояние Блитцера оценивается в $ 5 млрд, Харриса – в $ 7,85 млрд.

Семья Риккетс и Кен Гриффин. Самые скандальные претенденты

Заявку возглавляет Том Риккетс – председатель бейсбольной команды «Чикаго Кабс», которую семья приобрела в 2009 году, а также соучредитель инвестиционной компании Incapital. Компанию ему составляет его сестра Лаура, которая входит в совет директоров «Кабс».

Фото: Из личного архива семьи Риккетсов

Также в заявке участвует Гриффин – американский миллиардер и основатель хедж-фонда Citadel, известный на весь мир трейдер. Он основал свой первый бизнес в 17 лет – продавал программное обеспечение для школ и университетов, так как какое-то время подрабатывал тестером в IBM. После школы Гриффин поступил в Гарвард, где на первом курсе обучения заинтересовался инвестициями. Он прочитал в Forbes негативные новости об одной компании, после чего решил взять несколько активов, заработал на них, но пришёл в ужас от огромной комиссии, которую сняли с него при выводе средств. Он разработал собственную модель конвертируемых средств и начал торговлю прямо из комнаты студенческого общежития. После окончания Гарварда основал свой хедж-фонд Citadel, а немного позже – Citadel Securities, которая со временем выросла в одну из крупнейших фирм на Уолл-Стрит (на её долю приходится 40% акций, которыми торгуют частные инвесторы в США). По оценкам Forbes, состояние Гриффина составляет $ 28,4 млрд.

Предположить, кто выиграет, можно уже сейчас. Против Риккетс, например, активно выступают фанаты — фонд болельщиков уже выразил им вотум недоверия

Пальюка владеет акциями «Аталанты», Блитцер и Харрис – «Кристал Пэлас», что значительно усложняет их позиции в борьбе за «Челси»: им в короткий срок нужно придумать, что они будут делать.

Против Риккетса активно выступают болельщики – их полные карманы и обещания меркнут на фоне всплывших электронных писем, в которых их отец Джо высказывается против мусульман. В 2019-м в Интернет слили его резкие негативные переписки с 2009 по 2013 год: «Ислам – это культ, а не религия», «мусульмане мои враги», «мы не можем позволить, чтобы ислам стал большой частью нашего общества» – и всё тому подобное. Там же были «шуточные» письма с оскорблениями на расовой почве.

Том Риккетс тогда выпустил заявление, что его отец не имеет никакого отношения к управлению «Кабс», и подчеркнул, что таким выражениям не место в нашем обществе. Сам Джо тоже выступил: «Глубоко сожалею и прошу прощения за то, что я написал в тех письмах. Иногда я получал электронные письма, которые должен был осудить. В других случаях я говорил вещи, которые не отражают мою систему ценностей. Я твёрдо верю, что фанатичные идеи ошибочны».

Но болельщики «Челси», которые составляют основу мультикультурной и многонациональной фан-базы, тут же запустили кампанию в соцсетях под хештегом #NoToRicketts. Фонд болельщиков (ChelseaSupporter’s Trust) провёл исследование, согласно результатам которого 77% не поддерживают заявку Риккетса, так как не верят, что они смогут рулить инклюзивным клубом, в составе которого есть мусульмане. Фанаты вышли на протесты перед матчем с «Брентфордом» – на плакатах были призывы не отдавать клуб Риккетсам, фразы «нет расизму» и «нет ненависти».

Фото: Ryan Pierse/Getty Images

После протестов Риккетсы выпустили заявление, в котором пообещали ряд вещей, которые они обязуются исполнить, если «Челси» достанется им. Среди прочего там говорится, что никогда не будут вносить изменения в название, герб и цвета без согласования с болельщиками, обещают никогда не участвовать в Суперлиге, всегда защищать историю клуба и разумно расходовать ресурсы на всех клубных уровнях. И, конечно, про борьбу с дискриминацией и любыми формами проявления неравенства.

Том Риккетс уже заявил, что удвоит свои усилия в борьбе за клуб. Но вот фанаты теперь ждут от них действий, которые смогут завоевать их доверие.

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Теги Футбол Англия Челси Роман Абрамович •••

Заглавное фото: Getty Images/РИА Новости

Источник: «Чемпионат»

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