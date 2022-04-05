Богатейшие россияне, связанные со спортом: Абрамович, Усманов, Тимченко и другие

Издание Forbes представило ежегодный рейтинг самых богатых бизнесменов России. Многие из них прямо или через спонсорство связаны с профессиональным спортом.

1. Владимир Лисин. Состояние: $ 18,4 млрд (–7,8 млрд годом ранее)

Фото: РИА Новости

Как связан со спортом: президент Международной федерации стрелкового спорта (ISSF)



Возглавляет Стрелковый союз России с 2002 года, в 2009-м был избран президентом Европейской стрелковой конфедерации (ESC), а в 2018-м победил на выборах главы Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Forbes сообщал, что Лисин увлекался стрельбой с детства и был капитаном студенческой сборной по пулевой стрельбе, когда учился в университете.

Основной капитал Лисина связан с Новолипецким металлургическим комбинатом (НЛМК), бизнесмен является председателем совета директоров. Также владеет «Первой грузовой компанией» и «Первой портовой компанией».

2. Владимир Потанин. Состояние: $ 17,3 млрд (–9,7 млрд годом ранее)

РИА Новости

Как связан со спортом: его компания «Норникель» спонсирует Федерацию хоккея России, Ночную хоккейную лигу и баскетбольный клуб ЦСКА



Потанин — президент и председатель правления «Норникеля», генерального партнёра ФХР, мужской и женской национальных сборных по хоккею. Выступал за команду Ночной хоккейной лиги против команды «Легенды хоккея», в которой играли президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.



«Норникель» также финансирует баскетбольный ЦСКА, хотя был вынужден сократить размер дотаций из-за пандемии коронавируса в 2020 году. Потанин лично говорил в интервью, что курс на хоккей не повредит развитию баскетбола.

3. Павел Дуров. Состояние: $ 15,1 млрд (—2,1 млрд годом ранее)

Создатель «Телеграм». Указываем его в данном материале для общего понимания.

4. Леонид Михельсон. Состояние: $ 14 млрд (–10,9 млрд годом ранее)

РИА Новости

Как связан со спортом: председатель попечительского совета Российского футбольного союза



В 2019 году возглавил попечительский совет РФС, в который вошли ещё несколько известных российских бизнесменов. Михельсон — совладелец газовой компании «Новатэк», которая до сих пор является спонсором и официальным партнёром РФС. Он считал, что сотрудничество с российским футболом положительно влияет на имидж компании.



Помимо 24,6% акций «Новатэка», владеет 30,6% акций «Сибура» — крупнейшей нефтегазохимической компании России.

5. Алексей Мордашов. Состояние: $ 13,2 млрд (–15,9 млрд годом ранее)

РИА Новости

Как связан со спортом: владеет хоккейным клубом «Северсталь»



Бизнесмен владеет ПАО «Северсталь» — сталелитейной и горнодобывающей компанией в Череповце. Следовательно, под его спонсорство попадает местный клуб КХЛ «Северсталь».



Источники РБК сообщали, что у хоккейной «Северстали» могут возникнуть проблемы — из-за санкций, наложенных на Мордашова Евросоюзом и ареста его имущества в Европе.

6. Михаил Фридман. Состояние: $ 11,8 млрд (—3,7 млрд годом ранее)

Владелец группы LetterOne Holdings и «Альфа-Групп».

7. Алишер Усманов. Состояние: $ 11,5 млрд (–6,9 млрд годом ранее)

РИА Новости

Как связан со спортом: владелец холдинга «Металлоинвест», основного спонсора футбольного клуба «Арсенала Тула»



В 2019 году Усманов пожертвовал «Арсеналу» 600 млн рублей по просьбе руководства клуба, а спустя год его «Металлоинвест» стал премиальным спонсором туляков.



Женат на Ирине Винер-Усмановой — тренере сборной России по художественной гимнастике и президенте национальной федерации по этому виду спорта. Усманов инвестирует в художку: вложил 3 млрд рублей в строительство Дворца гимнастики в Лужниках. Манеж получил имя Ирины Винер.

8. Геннадий Тимченко. Состояние: $ 11,3 млрд (–10,7 млрд годом ранее)

Фото: РИА Новости

Как связан со спортом: председатель совета директоров КХЛ, президент хоккейного клуба СКА, вице-президент ОКР



В конце 2021 года был выбран председателем совета директоров КХЛ в 10-й раз подряд. С 2011-го занимает должность президента петербургского хоккейного клуба СКА. Вместе с братьями Ротенбергами владел акциями финского «Йокерита», а также является вице-президентом ОКР и членом исполкома.



Капитал Тимченко связан с компаниями «Новатэк» (23,49%), «Сибур» (14,5%), «Стройтрансгаз» (53%) и «Трансойл» (80%).

9. Андрей Мельниченко. Состояние: $ 11,1 млрд (—6,8 млрд годом ранее)

Владеет пакетами акций СУЭК и «Еврохим».

10. Вагит Алекперов. Состояние: $ 10,5 млрд (–14,4 млрд годом ранее)

РИА Новости

Как связан со спортом: президент компании «Лукойл», генерального спонсора футбольного клуба «Спартак»



Бизнес-партнёр Леонида Федуна и один из крупнейших акционеров «Лукойла». Алекперову принадлежат 30,5% акций «Лукойла» и 36,8% — «Спартака». Это больше, чем у Федуна, поэтому иногда именно Алекперова называют фактическим владельцем красно-белого клуба.



Помимо «Лукойла», имеет бизнес в Беларуси: занимается операциями с нефтью, владеет собственной сетью АЗС и имеет совместное предприятие на новополоцком «Нафтане».

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17. Роман Абрамович. Состояние: $ 6,9 млрд (–7,6 млрд годом ранее)

Фото: Getty Images

Как связан со спортом: владелец футбольного клуба «Челси»



Приобрёл «Челси» в 2003 году: выплатил долги футбольного клуба и с помощью дорогих трансферов вывел его в мировой топ. С тех пор лондонцы по пять раз выиграли АПЛ и Кубок Англии, дважды поднимали над головой трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы.



В данный момент из-за персональных санкций против Абрамовича «Челси» выставлен на продажу и испытывает финансовые и имиджевые затруднения. Бизнесмен передал управление клубом попечительскому совету, но новый владелец пока не назван.

18. Виктор Рашников. Состояние: $ 6,6 млрд (–4,6 млрд годом ранее)

РИА Новости

Как связан со спортом: президент хоккейного клуба «Металлург»



Ведёт бизнес в Магнитогорске: владеет «Магнитогорским металлургическим комбинатом» (84,26% акций) и возглавляет совет директоров. Рашников стал президентом местного хоккейного клуба «Металлург» аж в 1993 году, и сейчас «Магнитка», спортивная гордость города, сражается в финале Восточной конференции КХЛ против «Трактора».

19. Дмитрий Рыболовлев. Состояние: $ 6,6 млрд (–0,1 млрд годом ранее)

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Как связан со спортом: владелец футбольного клуба «Монако»



Приобрёл контрольный пакет акций (66,7%) «Монако» в конце 2011 года. При Рыболовлеве команда вышла в Лигу 1 и завоевала титул чемпиона Франции спустя 17 лет. По официальной информации, инвестировал в клуб € 335 млн.



Состояние Рыболовлева складывается из доходов от продажи акций «Уралкалия», которым он руководил в 90-х и нулевых.