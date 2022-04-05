Сын Анчелотти заменит Карло в игре с «Челси». Какой из него тренер?

Давиде Анчелотти – как минимум на два матча главный на тренерской скамейке «Реала». В первом мадридцы обыграли на выезде «Сельту» 2:1 при помощи двух забитых пенальти Бензема, во втором – будут биться на выезде с «Челси» в первом четвертьфинале Лиги чемпионов.
Почему Давиде на время возглавил «Реал»? Его отец Карло Анчелотти недавно переболел ковидом и теперь ждёт отрицательного теста. Однако место босса (пускай и временное) именно для Давиде выбрано не случайно – он не просто сын главного, а многолетний ассистент Карло и внимательный к деталям тренер.
Фото: David S. Bustamante/Getty Images
В этом тексте мы познакомим вас с Давиде Анчелотти (ему, кстати, 32 года). Возможно, через некоторое время мы продублируем ссылку на этот текст под новостью о том, что Давиде стал в «Реале» главным.
Карьера Анчелотти-младшего. Почему рано закончил и как переключился на тренерство?
Давиде родился в Парме (его отец в тот момент играл за «Милан») и вырос в окружении футбольных звёзд – хотя сам признавался, что в детстве был застенчивым мальчиком.
Профессиональная карьера Давиде получилась недолгой: с 2007-го по 2010-й играл за молодёжные команды «Милана», а затем в возрасте 21 года завершил карьеру. «Все хотят быть футболистами, но я быстро понял, что у меня нет к этому таланта, поэтому решил учиться», – рассказывал итальянец Daily Mail. И в 22 году уже получил первое образование в области наук о спорте.
Его университетскую диссертацию по моторике у футболистов встречали аплодисментами, а экзамены на тренерские лицензии в УЕФА Давиде сдал почти на отлично (137/140 и 13/15 баллов). Давиде также с отличием защитил дипломную работу в университете Пармы на тему, посвящённую измерению расхода энергии футболистами.
Но и это не всё. Итальянец не прекращает образовательный процесс до сих пор. Из последнего – выступил перед тренерами, прошедшими тренерский курс УЕФА, и рассказал им о методах своей работы «Реала», как он вместе с тренировочным штабом разрабатывает упражнения для футболистов.
Фото: Angel Martinez/Getty Images
Что Давиде делает в штабе отца? Его функции менялись несколько раз
Давиде начинал в «Челси» неофициально: следил за молодыми игроками во время тренировок и матчей, общался с ними (игроки активнее шли на контакт с юным тренером), а затем все необходимые данные передавал отцу.
А вот с 2011 года Давиде работает официально по профессии и всё это время сопровождает отца по европейским клубам: от Парижа до второго захода в Мадрид. Он начал тренерскую карьеру в качестве тренера по физподготовке в 2011-м: провёл год в «ПСЖ». А затем переключился на аналогичную должность под руководством отца в «Реале».
В «Баварии» пошёл на повышение: стал помощником главного тренера и продолжил выполнять ту же роль в «Наполи», «Эвертоне» и «Реале».
Давиде уже заменял отца в Италии. В «Наполи» его назвали надёжным помощником
Дебютировал в качестве тренера первой команды в Серии А – когда Карло удалили во время игры с «Аталантой» и дисквалифицировали на матч с «Ромой». Спортивный директор «Наполи» Криштиану Гуинтоли перед игрой хвалил Анчелотти-младшего: «Нам будет не хватать Карло, но его сын Давиде будет на скамейке запасных. Он очень хорошо подготовленный профессионал и надёжный помощник».
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
В итоге Давиде всё это время тренировал команду, а также выступил перед журналистами после игры. Правда, «Наполи» проиграл 1:2.
Чем конкретно Давиде занимается в «Реале»?
Не секрет, что Анчелотти-старший делегирует многие полномочия и порой наблюдает за тренировками исключительно со стороны. Так что Давиде с другими помощниками отвечает за подготовку к игре (тактика плюс тренировочный процесс) и занимается анализом соперника.
Вместе с помощниками – Джованни Маури и Антонио Пинтусом – Давиде много времени проводит с игроками на поле. Испанские медиа даже пишут, что молодой тренер «живёт» на базе в Вальдебебас и без остановки анализирует соперников.
Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images
Перед играми Давиде может адресовать краткую речь некоторым игрокам – например, было заметно, как перед последним мадридским дерби (победа «Реала» 2:0 в конце декабря) он объяснял Бензема тактику. Испанские журналисты проанализировали жестикуляцию Давиде и услышали, что Карим должен был чуть оттянуться на подступ к штрафной, ждать там своего момента и выстрелить.
Так и был забит первый мяч в ворота «Атлетико» – ударом в касание с лёта после передачи Винисиуса.
Давиде участвует в переговорах. И просматривал игроков во время свиданий
Когда «Реал» хотел подписать правого защитника «Торино» Маттео Дармиана, на переговоры с игроком ездил Давиде. А полузащитник Фабиан Руис, перешедший из «Бетиса» в «Наполи», рассказывал, как его заметили в итальянском клубе.
Давиде Анчелотти встречался с девушкой из Севильи. Однажды, заехав к ней в гости, посетил севильское дерби, заметил в игре Руиса и порекомендовал его скаутам «Наполи». Испанский полузащитник потом признавался: «Встретившись с той девушкой [из Севильи], я поблагодарил её».
Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images
Анчелотти-младший знает четыре языка
Благодарен за это отцу: работая в разных странах, он выучил испанский, французский, немецкий и английский. И это огромный для него плюс при работе с командами, в составе которых есть много игроков из разных стран.
В «Баварии» Давиде говорил на немецком лучше большинства легионеров – его ставили в один ряд с Арьеном Роббеном и Робертом Левандовским (хуже всех язык знали Кингсли Коман и Ренату Саншеш).
«В раздевалке «Баварии» снова должна звучать немецкая речь. Недостаточно говорить только на французском или португальском. Игроки обязаны учить немецкий, это должно стать правилом. В ином случае они должны платить. Когда есть желание, можно найти и возможность. Некоторые игроки должны брать пример с Давиде Анчелотти».
Отношения с отцом
Естественно, Давиде не раз слышал, что он ставленник отца и работает в топ-клубах благодаря родственным связям с Карло. Но реагирует на такие разговоры он с юмором – даже когда ему противостоял Ибрагимович.
Фото: David S. Bustamante/Getty Images
«Однажды я предъявил Златану за лень на тренировке. Он ответил: «Я-то соберусь, а ты когда оторвёшься от папаши?». Мы посмеялись. В Париже собрались классные и очень простые ребята, у нас были отличные отношения».
В Мадриде подтверждают: по работе невозможно догадаться, что Карло и Давиде – отец и сын, их связывают профессиональные отношения. Более того – Давиде в интервью подчёркивает, что их общение с отцом внутри «Реала» носит исключительно рабочий характер.
«Моя цель – вызвать у него много сомнений, высказать своё мнение. В конце концов, он тот, кто принимает решение. Я здесь не для того, чтобы сказать: «Да, да, да», я здесь, как и каждый помощник тренера, у меня есть уверенность – больше, чем у других, – чтобы сказать: «Нет, я с вами не согласен».
Давиде называет Карло своим примером по жизни. Отец отвечает: «Давиде мне нравится, потому что он скромный и хочет знать всё, в будущем он станет действительно хорошим менеджером».
Давиде станет сам главным тренером?
Своего желания он не скрывает, но говорит, что сначала нужно многому научиться, в том числе у отца.
Подтверждение: зимой итальянские медиа писали, что Давиде хотела пригласить «Чезена», но тренер отказался.
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Сегодня Давиде выведет «Реал» на матч с «Челси». Есть повод присмотреться к ещё одному Анчелотти.
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