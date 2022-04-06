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Чемпионат России по футболу: карьера и трансферы экс-игрока «Зенита» Вукашина Йовановича – где сейчас «новый Шкртел»

«Вспоминаю сборы «Зенита» — плакать хочется». Чемпион мира U20 сломал карьеру после России
Анатолий Романов
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Из Йовановича не получилось нового Ивановича или Шкртела.

Меняющаяся экономическая ситуация, вполне возможно, заставит топ-клубы РПЛ если не отказаться от легионеров, то переориентироваться на покупку и развитие молодых, менее дорогих иностранцев. Примеры успешных историй можно найти в прошлом: скажем, взлёты будущего защитника «Манчестер Юнайтед» Неманьи Видича в «Спартаке» или будущего защитника «Челси» Бранислава Ивановича в «Локомотиве». Однако ставка на молодёжь – всегда риск. Не факт, что даже очень талантливый игрок расцветёт в России. Пример неудачного трансфера, причём тоже сербского футболиста, – в этом тексте.

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Как Йованович попал в «Зенит»

Шесть лет назад, в феврале 2016-го, «Зенит» совершил многообещающий трансфер. Петербургский клуб купил центрального защитника Вукашина Йовановича, который несколькими месяцами ранее стал победителем чемпионата мира среди молодёжных сборных (U20). К тому времени 19-летний серб уже превратился в твёрдого игрока основы «Црвены Звезды» – не последней команды в европейском футболе. На Йовановича претендовали «Ювентус» и «Атлетико», но дальше всех в переговорах с клубом из Белграда продвинулся «Бордо». «Зенит» буквально перехватил Вукашина у французов, заплатив за него € 2 млн (плюс ещё € 500 тыс. прописали бонусами). «Црвена Звезда» согласилась продать талантливого защитника, так как испытывала финансовые проблемы из-за долгов. Свою роль сыграли и связи между российским и сербским клубами. Бывший скаут сине-бело-голубых Армен Маргарян рассказывал о деталях сделки:

«Не секрет, что «Црвена Звезда» и «Зенит» имеют одного спонсора. Мы тогда вели другого их футболиста, Марко Груича, который потом в «Ливерпуль» перешёл. Антон (Евменов, бывший шеф-скаут «Зенита». – Прим. «Чемпионата») ездил смотреть его и увидел Вукашина, который в том матче сыграл в опорной зоне. В «Црвене Звезде» сказали, что это игрок с большим потенциалом, хорошо высказался о нём Александар Лукович, который выступал за «Зенит». Мы начали его вести. Очень быстро, всего за полгода, в чемпионате Сербии из игрока, подающего надежды, он сделался системообразующим защитником, стал чаще попадать в молодёжную сборную. Тогда же «Бордо» сделал официальное предложение, но он выбрал нас».

Впрочем, в Сербии писали, что и «Зенит» не сразу решил вопрос с переходом Йовановича. Сначала петербургский клуб предложил игроку зарплату в размере € 240 тыс. в год. Вукашина и его агентов эта сумма не устроила. В конце концов, договорились о € 600 тыс. Если бы серб сыграл более 50% матчей в основе первой команды сине-бело-голубых, то его оклад существенно бы увеличился.

Фото: fc-zenit.ru

В Сербии после победы молодёжки на чемпионате одной из самых обсуждаемых тем стала реакция Йовановича. Когда прозвучал финальный свисток в решающем матче с Бразилией (2:1), Вукашич упал на землю, потом зарыдал и стал молиться. Очень сильный эмоциональный момент – словно из какого-нибудь фильма Эмира Кустурицы.

Конечно, для молодого человека (едва ли не самого юного футболиста в составе той сборной Сербии) это стало главным событием в жизни, исполнением мечты. В соперниках у Йовановича были Габриэл Жезус (будущий игрок «Манчестер Сити») и Андреас Перейра («Манчестер Юнайтед»), а также нынешний вингер «Зенита» Малком, в партнёрах – Сергей Милинкович-Савич («Лацио»).

Видео эмоций Йовановича.

По легенде тогдашний главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш очень обрадовался новости о трансфере, подумав, что клуб подписал Ивановича, а не Йовановича, и спросил, «как скоро приедет Бано». Его реакция на Вукашина, очевидно, была несколько иной. Иванович же оказался в «Зените» год спустя – уже при Мирче Луческу.

Йованович приехал в Санкт-Петербург с лишним весом. Это уже насторожило тренеров. Тем не менее в клубе верили, что в лице Вукашина получили нового Ивановича или второго Мартина Шкртела, которого, напомним, «Зенит» покупал летом 2004-го совершенно неизвестным игроком «Тренчина», а через 3,5 года продал в «Ливерпуль» за € 10 млн.

«Вукашин – очень хороший парень, талантливый и перспективный, – говорил в марте 2016-го главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов. – Если вспомнить, как начинал Шкртел, думаю, Йовановича можно сравнить с ним. Он очень хорошо владеет мячом, довольно силён физически, очень хорошо играет в футбол. Мне кажется, его ждёт большое будущее. Я могу ошибиться, но, думаю, его ждёт примерно то, что и Мартина, начало пути которого я очень хорошо помню».

Мартин Шкртел

Мартин Шкртел

Фото: Игорь Юферев, «Чемпионат»

Интересно, что, решив подписать молодого центрального защитника на перспективу, в «Зените» выбирали между Йовановичем и Чагларом Сёюнджю. Сейчас турок – основной игрок «Лестера» и сборной страны, а зимой 2016-го выступал на родине во втором дивизионе за «Алтынорду». Взяли в итоге серба. Трансферу Сёюнджю помешало в том числе существовавшее на тот момент напряжение в российско-турецких отношениях. Но не факт, что Чаглар дорос бы до топ-уровня, если бы уехал в Россию, а не в немецкую Бундеслигу, где оказался чуть позже.

Карьеру в Санкт-Петербурге Йованович начинал в фарм-клубе «Зенита» в ФНЛ. С ходу пробиться в основу, где за место на поле бились игроки своих сборных Эсекьель Гарай, Николас Ломбертс и Луиш Нету, молодому сербу было непросто. В мае 2016-го «Зенит-2» разгромил дома «Спартак-2» (3:0) в матче с голевой передачей Йовановича, и Радимов окончательно убедился, что серб созрел для первой команды.

«Он довольно быстро нашёл общий язык с нашими пацанами, его очень хорошо приняли. А у нас принимают не всех. Но он быстро стал своим, очень сильно нам помог. И даже в этом году этот футболист, по моему мнению, уже игрок стартового состава «Зенита». Боже упаси, никому не навязываю свою точку зрения, но вижу это именно так. Я вспоминаю просто, каким в «Зенит» пришёл Шкртел, примерно в том же возрасте, в котором сейчас Йованович. И Вукашин сильнее сейчас», – говорил тренер, продолжая сравнивать сербского защитника со звездой АПЛ.

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Как складывается карьера Йовановича после отъезда из России

Летом в межсезонье из «Зенита» ушёл Гарай, а на место аргентинца взяли Ивана Новосельцева. Казалось, вот он – шанс Йовановича. При новом тренер Луческу все начинали с чистого листа. Однако молодой серб не потянул. Он попадал в заявку первой команды в матче с ЦСКА за Суперкубок России и в двух стартовых турах РПЛ, но с середины августа стал опять играть за фарм-клуб в ФНЛ. Потом ещё однажды оказался на скамейке у Луческу – в ноябрьской игре с «Уфой». Дебют Вукашина за главный «Зенит» так и не состоялся.

По мнению Йовановича, румынский тренер просто не верил в него.

«За полгода работы Луческу точно на меня не рассчитывал. Единственное, перед зимним перерывом он сказал, что я очень нравлюсь ему на тренировках. Но для моего развития будет лучше уехать в «Бордо» в аренду. Мой уход – это моё решение. Я сказал, что хочу уйти. Ни капли об этом не жалею. Тренировки Луческу – очень сложные, как и сборы. Мы столько бегали… Когда я вспоминаю это, плакать хочется!»

На первый зимний сбор 2017-го Йованович полетел с командой Луческу, но уже через три недели перешёл на правах аренды до конца сезона в «Бордо». Во французском клубе не забыли о центральном защитнике. Контракт серба с «Зенитом» действовал ещё четыре года, и петербуржцы не собирались продавать легионера. «Бордо» не получил право выкупа чемпиона мира.

Однако к лету ситуация изменилась. В «Зените» появилось новое руководство, а Роберто Манчини, который пришёл на место Луческу, Йованович был не нужен. Итальянец хотел привести своих легионеров, за совсем другие деньги. В «Бордо» же согласились выкупить Вукашина. «Зенит» не получил в лице серба нового Шкртела, но хотя бы немного заработал на этой истории – за центрального защитника получили € 3 млн, не считая нескольких сотен тысяч, заработанных на аренде.

В тот момент Йовановичу только-только исполнился 21 год – вся карьера впереди! В Лиге 1, в отличие от РПЛ, Вукашин играл. Ещё будучи в аренде весной 2017-го, он восемь раз вышел в стартовом составе «Бордо». С сербом в основе жирондинцы переигрывали «Лилль» (3:2), играли вничью с «Лионом» (1:1) и «Марселем» (1:1), бились с «ПСЖ» (0:3), одержали даже пару крупных побед.

Фото: Romain Perrocheau/Getty Images

После полноценного перехода в «Бордо» Йованович вообще стал твёрдым игроком основы. В первом круге чемпионата Франции сезона-2017/2018 почти все матчи начал с первых минут. Но в начале 2018 года Вукашин получил травму колена. Пока серб лечился, его решили отдать в аренду «Эйбару» – трансфер состоялся в конце января. Впрочем, из-за повреждения серб так и не сыграл за испанскую команду: лишь в апреле впервые попал в заявку на матч Примеры, а потом ещё раз просидел 90 минут на скамейке.

Летом 2018-го Йованович вернулся в «Бордо» и принадлежал французскому клубу ещё в течение трёх лет. После возвращения из «Эйбара» Вукашин не единожды получал шансы. В сезоне-2018/2019 сыграл 19 матчей, в основе – 18. Причём в ноябре 2018-го серб принял участие во встрече с «Зенитом» (1:1) на групповом этапе Лиги Европы. На следующий год центральный защитник провёл 11 матчей, в основе – 7. Его средняя оценка в Лиге 1 заметно снизилась: от 7,02 балла до 6,68 (по версии Whoscored.com). В последнем сезоне у Йовановича был лишь один выход на поле – 90 минут в кубковой игре с «Тулузой». Вукашин и в заявку включался уже нечасто.

Летом 2021-го Йованович покинул «Бордо» на правах свободного агента и оказался… на Кипре! А ведь сейчас ему всего 25 лет – пик карьеры. Тем не менее даже в «Аполлоне» из Лимасола, Вукашин всего четыре раза попал в основу. То никак не мог набрать оптимальную форму, то травму бедра получил и пропустил почти два месяца. Правда, команда серба близка к чемпионству, и хотя бы это должно радовать экс-зенитовца.

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Кажется, Йовановичу не хватило того «голода» до футбола, который заставлял двигаться вперёд вопреки всему Ивановича, Видича или Шкртела. Тех эмоций, какие были у самого Вукашина в 19 лет на ЧМ. Похоже, титул чемпиона мира среди молодёжи останется самым крупным достижением в карьере серба.

В материале использованы цитаты из интервью для «Спорт День за Днём», «Спорт-Экспресса», Sport24 и официального сайта «Зенита».

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