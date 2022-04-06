Подарит ли «Челси» Абрамовичу ещё один трофей напоследок? 1/4 финала ЛЧ. LIVE

Что говорили тренеры перед матчами

🗣 А вот что думают о предстоящих противоборствах главные тренеры команд (Анчелотти по состоянию здоровья не общался с прессой).

Томас Тухель Главный тренер «Челси» «В Лиге чемпионов играть всегда невыносимо сложно. Это требовательный и тяжёлый турнир. Но именно за это мы его и любим.

Думаю, предстоящий матч не будет иметь ничего общего с полуфиналом ЛЧ прошлого сезона. Я даже не опирался на прошлогодние матчи при подготовке».

Юлиан Нагельсман Главный тренер «Баварии» «У «Вильярреала» очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал на международной арене. У нашего соперника опытная команда. Нужно хорошенько подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убеждён, что мы справимся со своей задачей».