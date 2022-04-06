Подарит ли «Челси» Абрамовичу ещё один трофей напоследок? 1/4 финала ЛЧ. LIVE

Привет, друзья! Во вторник матчами в Манчестере и Лиссабоне открылась четвертьфинальная программа Лиги чемпионов. «Сити» минимально (1:0) переиграл дома «Атлетико», «Ливерпуль» привёз комфортные 3:1 из Португалии. Сегодня в игру вступит вторая четвёрка команд. Тут в центре внимания противоборство в Лондоне. «Челси» — «Реал» — это же повторение прошлогоднего полуфинала! Предыдущий раунд остался за британцами, но теперь, после отлучения Абрамовича от управления «Челси», расклад, кажется, другой. Третья команда АПЛ принимает единоличного лидера Ла Лиги. В паре «Вильярреал» — «Бавария» фаворит вроде бы тоже очевиден. Вроде бы. Что получится на деле, узнаем к полуночи. Оба матча — в нашей трансляции.
Ориентировочные составы «Челси» и «Реала»
🏟 Самое популярное издание Испании Marca нарисовало свой вариант ориентировочных составов «Челси» и «Реала». Вот:
Нижняя графа — Bajas — это потери, травмированные игроки.
Что говорили тренеры перед матчами
🗣 А вот что думают о предстоящих противоборствах главные тренеры команд (Анчелотти по состоянию здоровья не общался с прессой).
«В Лиге чемпионов играть всегда невыносимо сложно. Это требовательный и тяжёлый турнир. Но именно за это мы его и любим.
Думаю, предстоящий матч не будет иметь ничего общего с полуфиналом ЛЧ прошлого сезона. Я даже не опирался на прошлогодние матчи при подготовке».
«У «Вильярреала» очень опытный тренер, который уже неоднократно побеждал на международной арене. У нашего соперника опытная команда. Нужно хорошенько подумать, как сломить их сопротивление. Но я абсолютно убеждён, что мы справимся со своей задачей».
«Мы хотим пережить особенный и уникальный момент на домашнем стадионе. Мы должны использовать все свои возможности. Мы уважаем «Баварию» и постараемся продемонстрировать все свои сильные стороны. У нас есть возможность обыграть соперника и получить преимущество перед ответной выездной встречей. Мы будем бороться, держа в уме, что «Бавария» является фаворитом. Это великая команда».
Анчелотти сможет руководить «Реалом» в Лондоне
👌 Отличные новости для «реалистов». Карло Анчелотти вылечился от коронавируса и сможет руководить действиями футболистов в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов с «Челси».
Папу Карло был готов подменить сын Давиде. Но, похоже, не понадобится. Про Анчелотти-младшего у нас тоже есть интересное:
📰 Если вдруг пропустили крутой матч в Манчестере накануне — тут максимально подробно всё расписано и показано. Видео прилагается.
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