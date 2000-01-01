Кто из российского футбола попал под санкции? В списке даже есть один игрок!

Вратарь «сломался», и болельщик решил его заменить

«Локо» — «Спартак» и другие снежные матчи в России

Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022

День в истории: дебют Бекхэма за «МЮ» в АПЛ

Россия на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа

Лео Месси ведёт Аргентину к рекорду

Все футболисты из России в иностранных клубах

🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места

⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира

Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ

Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра

«Реал» не будет прежним!

Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов

Сколько зарабатывают самые богатые футболисты

Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022

Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере