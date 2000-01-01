Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Кто из российского футбола попал под санкции
Кто из российского футбола попал под санкции
В основном руководители и главы компаний-спонсоров. Но есть и один игрок!
AMP-версия
Александр Дюков
Александр Дюков
Глава «Газпром нефти» и президент РФС.
Борис Ротенберг
Борис Ротенберг
Предприниматель, совладелец и член совета директоров «СМП Банка», владелец футбольного клуба «Сочи». 
Борис Ротенберг-младший
Борис Ротенберг-младший
Сын Бориса Ротенберга, футболист «Локомотива».
Вагит Алекперов
Вагит Алекперов
Совладелец «Лукойла» и акционер «Спартака».
Леонид Михельсон
Леонид Михельсон
Совладелец «Новатэка» и член попечительского совета РФС.
Магомед Даудов
Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской республики и президент «Ахмата».
Алексей Миллер
Алексей Миллер
Председатель правления «Газпрома», спонсора «Зенита».
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов
Глава «Ростеха», спонсора тульского «Арсенала».
Кто из российского футбола попал под санкции? В списке даже есть один игрок!
Читайте также
Вратарь «сломался», и болельщик решил его заменить
Вратарь «сломался», и болельщик решил его заменить
«Локо» — «Спартак» и другие снежные матчи в России
«Локо» — «Спартак» и другие снежные матчи в России
Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022
Главные противостояния группового этапа ЧМ-2022
День в истории: дебют Бекхэма за «МЮ» в АПЛ
День в истории: дебют Бекхэма за «МЮ» в АПЛ
Россия на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа
Россия на ЧМ-2022. Какой могла быть наша группа
Лео Месси ведёт Аргентину к рекорду
Лео Месси ведёт Аргентину к рекорду
Все футболисты из России в иностранных клубах
Все футболисты из России в иностранных клубах
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
🏆 Кто ещё поедет на ЧМ-2022? Осталось 3 места
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
⚽️ Как менялись мячи чемпионатов мира
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Восемь звездных ветеранов, пролетевших мимо ЧМ
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра
Угадай футболиста по его бутсам! Новая игра
«Реал» не будет прежним!
«Реал» не будет прежним!
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Кто в РПЛ быстрее всего забил 50 голов
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Сколько зарабатывают самые богатые футболисты
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Самые дорогие составы сборных на ЧМ-2022
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
Игроки РПЛ, проводящие лучший сезон в карьере
© championat.com 2000–2022