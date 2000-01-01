Кто из российского футбола попал под санкции
В основном руководители и главы компаний-спонсоров. Но есть и один игрок!
Александр Дюков
Глава «Газпром нефти» и президент РФС.
Борис Ротенберг
Предприниматель, совладелец и член совета директоров «СМП Банка», владелец футбольного клуба «Сочи».
Борис Ротенберг-младший
Сын Бориса Ротенберга, футболист «Локомотива».
Вагит Алекперов
Совладелец «Лукойла» и акционер «Спартака».
Леонид Михельсон
Совладелец «Новатэка» и член попечительского совета РФС.
Магомед Даудов
Председатель парламента Чеченской республики и президент «Ахмата».
Алексей Миллер
Председатель правления «Газпрома», спонсора «Зенита».
Сергей Чемезов
Глава «Ростеха», спонсора тульского «Арсенала».
Кто из российского футбола попал под санкции? В списке даже есть один игрок!
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