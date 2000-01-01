Как изменилась красотка Лариса Рикельме? Модель и один из символов ЧМ-2010
Она изобрела, вероятно, самый эффектный способ носить телефон.
Весь мир узнал о Ларисе Рикельме во время ЧМ-2010
Матч Италия — Парагвай сейчас уже особо никто не помнит. Зато Ту-Самую-Девушку не забыть. Телекамера выхватила Рикельме на трибуне.
Эмоциональная барышня была в открытой майке цветов флага Парагвая
С очень большим вырезом. Его Лариса приспособила для хранения своего телефона Nokia E71-1. Позже выяснилось, что такой способ носить мобильник — рекламная, так сказать, интеграция.
Как она болела!
Рикельме восхитила всех: и формами, и огнём эмоций.
Лариса стала настоящей звездой и получила много предложений о съёмках
Сейчас Ларисе Рикельме 37 лет, она по-прежнему в отличной форме
И самая популярная модель Парагвая.
Жаль, что сборная Парагвая на ЧМ-2022 так и не отобралась
Так что Ларисы Рикельме в Катаре не будет.
Как изменилась красотка Лариса Рикельме? Модель и один из символов ЧМ-2010
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