«Футболист по имени Спартак? В ЦСКА такому не бывать». Игровая карьера Гогниева – огонь

Теперь он зажигает как тренер и ведёт родную «Аланию» в РПЛ.

Спартак Гогниев – уникальный тренер. Его южный темперамент и эмоции на бровке помогают «Алании» страстно и ярко бороться за выход в РПЛ. И в то же время оставляют обладателя взрывного характера вне футбола, ведь только за 2021 год Гогниев в общей сложности получил 13 матчей дисквалификации и 400 тысяч рублей штрафа.

Гогниев – символ ФНЛ. А его яростные и цитируемые пресс-конференции – запоминающийся сюжет, который делает первый российский дивизион действительно «лучшей лигой мира».

Футболист Спартак Гогниев привлекал к себе не меньше внимания: за карьеру у него также накопилось много громких историй, стоящих рядом со словом «дисквалификация».

Отказал «Динамо» и лично Газзаеву, а через полгода перешёл в этот клуб

В 1999 году 18-летний Гогниев играл за владикавказский «Автодор» из родного Владикавказа, который сейчас выступает в чемпионате республики Северная Осетия. Гогниев бегал там под руководством Юрия Газзаева – двоюродного брата Валерия Георгиевича. Который, в свою очередь, планировал забрать Спартака в московское «Динамо» (его Газзаев возглавил в декабре 1999-го).

По словам Юрия Газзаева, именно он переубедил молодого футболиста от перехода в российский топ-клуб той зимой – о чём в подробностях рассказывал «Матч ТВ».

«Послушай меня внимательно. В «Динамо» сейчас в порядке Гришин и Лаки Изибор. Физически ты ещё не совсем готов, проиграешь на сборах конкуренцию – тебя вернут, и тогда в силу вступят совсем другие расклады. Поэтому мой совет: играй пока тут, а когда придёт время – я тебя сам выгоню».

Гогниев в молодости Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Следующая сцена – вместе с тренером Гогниев пошёл к президенту «Автодора» и увидел у него на столе билет на Кипр, где проходили сборы «Динамо». Спартак от перехода отказался, удивив и президента, и Валерия Газзаева, который лично договаривался о трансфере 18-летнего форварда.

Но летом Юрий Газзаев вновь позвонил брату: «Можно, забирайте». Гришин и Изибор из команды к тому моменту ушли, так что тренер выполнил обещание: сам «выгнал» Гогниева, когда понял, что это пойдёт ему на пользу. Юрий также приехал на первую игру Гогниева за «Динамо» – Спартак сразу же забил «Зениту».

Гогниев в «Динамо» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Будешь зваться Спартачок». Первая встреча с Садыриным

Спустя год Гогниев перешёл в ЦСКА (семи голов в 28 играх за «Динамо» хватило), где за два сезона выиграл чемпионат и Кубок под руководством Валерия Газзаева.

А первую встречу Гогниева с любимым фанатами армейцев Павлом Садыриным в интервью «Матчу» описывал журналист Карен Дзатцеев. По его воспоминаниям, на первой тренировке Гогниева в ЦСКА Садырин смотрел на новичка и качал головой: «Вы когда-нибудь видели, чтобы в ЦСКА играл человек по имени Спартак? Нет! Вот и у меня язык не поворачивается. В ЦСКА такому не бывать! Поэтому будешь у нас зваться проще: Спартачок».

Гогниев в ЦСКА Фото: pfc-cska.com

Тот же Дзатцеев отмечал, что в бытовом общении Гогниев был весёлым, задорным и общительным, но при записи интервью менялся и аккуратно отвечал на вопросы. «Общаться с ним, что называется, не для прессы – чистый кайф, но стоит включить диктофон или навести камеру – всё, привет, Спартак закрылся: весь из себя правильный, гладкий, на стиле «клише плюс банальность», – говорил Дзатцеев.

А когда Гогниев проигрывал (в 2005 году в составе «Алании» это происходило часто), до него невозможно было дозвониться: отключал телефон и никого не хотел слышать. «Выиграли – терзай его до самой ночи, – продолжает Дзатцеев. – Будет хохотать, веселиться и кормить тебя историями».

Избиение в Грозном. Самый известный конфликт Гогниева-футболиста

4 ноября 2011 года. Матч молодёжных команд «Краснодара» и «Ахмата» (тогда – «Терека»). 30-летний Спартак вышел на матч капитаном «быков» и оформил дубль – к середине второго тайма его «Краснодар» вёл уже 3:0.

Гогниев дважды возмущался жёсткой игрой молодых грозненцев и реакцией судьи на их агрессивный стиль борьбы. В итоге за несколько минут разговоров и споров Гогниев получил две жёлтые и отправился в подтрибунное помещение. Спартак предполагал, что, осознав преимущество краснодарцев, соперники начали играть «откровенно грубо».

«Я был капитаном команды, – продолжает историю сам Гогниев в интервью «Чемпионату». – Капитан в моём представлении – это вожак своей команды, он должен ей руководить. Тогда ситуация вышла из-под контроля судьи. А хамство со стороны игроков «Терека» надо было как-то остановить.

Фото: Кадр трансляции матча

Да, мои слова в их адрес были непечатными. Но молодые игроки не имеют права вести себя так, как вели они. Проигрывать надо достойно. Если ты уступаешь 0:3, это не значит, что нужно лупить по ногам, по коленям 16-летних пацанов. Надо играть в футбол и доказывать игрой, что ты сильней. Это я и кричал игрокам «Терека». Я намного старше этих парней. Постеснялись бы так себя вести хотя бы в силу разницы в возрасте. Получается, они могут позволить себе что угодно, а я нет? Надо молчать и терпеть?»

Молчать и терпеть Спартак не стал: неспешно двигаясь в сторону бровки, несколько раз толкнул судью, закусился с капитаном соперника и продолжал спорить с игроками грозненцев под свист фанатов. А дойдя до скамейки, получил по голове от охранников. Затем в драку включились местные полицейские, которые несколько раз ударили футболиста. Тут же прибежали фанаты, моментально спрыгнув на бровку.

Фото: Кадр трансляции матча

Гогниева продолжили избивать в подтрибунке и, по слухам, даже в оперативной машине. Результатом инцидента стали черепно-мозговая травма, переломы рёбер и носа – Спартак был госпитализирован и выписан лишь через неделю.

По итогам того конфликта Гогниев получил штраф в 50 тысяч рублей и шестиматчевую дисквалификацию в молодёжном чемпионате. «Тереку» пришлось заплатить в 10 раз больше и провести два матча на нейтральном поле. Также история нашла отражение на тренировке сборной России: футболисты вышли в футболках с надписями «Спартак Гогниев, мы с тобой!» и «Такой футбол нам не нужен!»

Фото: РИА Новости

Позже в интервью Гогниев отмечал, что не сожалеет о своих действиях в тот день.

Спартак Гогниев главный тренер «Алании» «Я был прав практически во всём. И, вернись время назад, я бы поступил точно так же.



Я, на самом деле, такой человек, что привык отвечать за свои поступки и не жалеть о том, что было. Это касается и случая в Грозном, и моей карьеры в целом. Я в ней делал всё, что мог».

Подозрительное спасение «Урала»

Снова в игру вступает «Терек»: в сезоне-2014/2015 «Урал» Гогниева боролся за выживание и в последнем туре приехал в Грозный. Итоговый результат полностью устроил екатеринбуржцев: «Урал» выиграл в гостях 3:1 и остался в РФПЛ.

Тот матч стал первым из трёх игр «Урала» с грозненцами, которые позже назвали подозрительными. А в той «спасительной» игре первый мяч забил Гогниев – он назвал его «особенным»: «Я забил, мы сравняли, а потом выиграли, хотя могли вылететь. Для меня этот гол стал знаковым, потому что за два месяца до этого Тарханов отправил меня в дубль».

Гогниев в «Урале» Фото: Дмитрий Медведев, «Чемпионат»

Из-за четвёртой жёлтой карточки в том матче не смог сыграть Смолов, а другого нападающего — Дорожкина — в состав не ставили. «Команда тогда была, мягко говоря, очень разобранная и разбитая морально и физически, – вспоминал Гогниев. – На игру набрали всего 14 человек. И вот я потренировался неделю в общей группе и поехал. Игра была буквально на выживание, поэтому этот матч мне так запомнился».

Гогниев не отрицал, что у него были сомнения в честности игры, но сам он играл на полную. Вот его монолог, опубликованный на «Чемпионате».

«Сомнения есть, а доказательств нет.

Скажу о себе: я выходил и играл на все сто процентов, а гол свой забил чисто. Посмотрите, как матч складывался – был автогол, чуть ли не все штанги обстучали. Первые полчаса нас полоскали как хотели, – и что, получается, мы за 15 минут до конца договорились два забить?

Я этот матч, как и все остальные в своей карьере, сыграл честно. Нападающим вообще в этом плане проще – сдавать предлагают обычно вратарям и защитникам, а форварды как играли в футбол, так и играют. Мне в этом плане повезло – я со всякой грязью не связывался».

Фото: vk.com/fcalania

В двух следующих матчах «Урала» и «Терека» Гогниев уже участия не принимал, а в июле 2016-го покинул Екатеринбург.

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Теперь он дома. Болельщики «Алании» обожают своего тренера, а гостеприимный южный город Владикавказ хочет снова увидеть Гогниева в РПЛ. Уже в роли главного тренера осетинской команды.