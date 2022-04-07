Футболистов из России лишили работы в Чехии. Грозит ли что-то другим нашим легионерам?

У российских футболистов появляются проблемы в Европе. Сегодня, 7 апреля, стало известно, что центральный защитник «Богемианс 1905» Евгений Назаров и левый защитник «Динамо» Ческе-Будеёвице Максим Матвеев остались без работы в Чехии. Наши легионеры не смогли продлить свои рабочие визы, поэтому больше не будут выступать в местной лиге. Оба возвращаются на родину.

Почему российские легионеры уехали из Чехии?

В России об этих игроках мало что знают. 25-летний Назаров – воспитанник ДЮСШ «Торпедо» Таганрог, ростовской Академии имени Понедельника и «Краснодара». Привлекался в молодёжную сборную, а в «Богемианс 1905» перешёл в январе этого года. Но за новую команду успел сыграть только один раз, выйдя на замену 20 февраля в матче со «Славией». Евгений провёл на поле всего шесть-семь минут. Кстати, это не первое его появление в Чехии. С июля 2019-го по декабрь 2020-го Назаров выступал за «Теплице», где имел больше практики (18 матчей, один гол и одна голевая передача).

20-летний Матвеев – воспитанник «Звезды» из Рязани, «Мастер-Сатурна» и «Локомотива». Он поиграл за юношескую сборную России, а в январе 2022-го московский клуб продал Максима чешскому «Динамо» за € 30 тыс. (по данным Transfermarkt). Однако Матвеев так и не успел дебютировать за клуб из Ческе-Будеёвице. В марте он попал только однажды в заявку на встречу чемпионата со «Славией».

Добавим, что в Чехии выступает ещё один российский легионер – полузащитник «Словацко» Владислав Левин. Он в этой стране с 2017 года, а до этого был в московском «Динамо». Левин – основной игрок своей команды, он провёл 28 матчей и сделал две голевые передачи в нынешнем сезоне.

Владислав Левин Фото: bohemians.cz

Как к российскому футболисту относились в Чехии?

Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» рассказал о том, как ему отказали в рабочей визе в Чехии.

«Не могу сказать, что испытал шок, но было очень обидно, – признался Максим. – Это всегда было моей мечтой. Я уже подписал контракт, а тут такое… На самом деле, это есть и будет моей мечтой. В любой момент, когда всё устаканится, я могу вернуться обратно. С клубом мы разошлись на хорошей ноте, договорились всегда быть на связи в случае каких-то проблем. Меня поддержали, сказали: «Всё хорошо, звони». Обидно, что Чехия не подтвердила мне визу. Я успел подать документы в посольство до начала ситуации (на Украине). К сожалению, быстро всё сделать не успели и запрос на визу просто отклонили.

Я уже подписал контракт, вовсю тренировался с командой. Всё было нормально, ждал подтверждения от чешского посольства. Как видите, не дождался. А нет рабочей визы – нет и контракта. Поэтому договор с «Динамо» Ческе-Будеёвице пришлось расторгнуть и вернуться в Россию.

В посольстве Чехии мне просто отказали в визе. Что сказали? Ничего. Генеральный директор клуба обращался в посольство, пытался что-то узнать, поговорить. Ему сообщили, что на 99% визу не подтвердят, как бы мы ни старались. На этом всё – надежда закончилась. Дальше как-то оспаривать это решение я не пытался.

В клубе все очень хорошо относились, пробовали разрешить вопрос. Даже несмотря на тяжёлую ситуацию с Украиной, всё было спокойно. Это никак не повлияло на отношение ко мне. Все партнёры по команде относились ко мне доброжелательно, хорошо приняли меня. Я остался со всеми в хороших отношениях. За то время, что был в Чехии, даже немного подучил чешский, наладил общение. С тренером всё вообще было прекрасно, он видел меня в команде. В меня верили. Когда уезжал, было очень обидно и грустно прощаться. Тяжело.

Я попал в такую ситуацию, что сейчас не могу нигде играть, потому что заканчивается сезон. Варианты у меня есть, но рассказывать о них пока не буду. Я только приехал в Москву, взял пару выходных, чтобы отдохнуть. Где буду тренироваться, что делать, тоже пока говорить не хочу. Буду думать.

На моё стремление попасть в Европу это не повлияло, руки не опустились. Честно, на Чехию были большие планы. У меня есть девушка, хотели уехать туда вместе. То время, что я провёл в Чехии, был один. Тяжело, скучновато – это, конечно, большой минус. Если будет предложение, я с удовольствием всё рассмотрю. Главное, чтобы ситуация в мире наладилась в дальнейшем. В «Динамо» Ческе-Будеёвице меня ждут обратно при улучшении ситуации. Тренер, руководство, одноклубники — все ко мне хорошо относятся. Хоть и расстались, но на приятной ноте. Надеюсь, что я ещё смогу попробовать себя в европейском чемпионате».

Что будет с российскими легионерами в других странах Европы?

Возможно, проблемы возникнут и у других российских футболистов в Европе. Прежде всего это касается новых подписаний. Пока нет информации, что кто-то из наших легионеров вынужден разорвать контракт с клубом и вернуться в Россию. Так, представитель Александра Головина, агент Александр Клюев, сообщил, что у полузащитника нет никаких проблем в «Монако»: «У Саши всё отлично, он готовится к игре. Все его поддерживают, никаких проблем нет».

Но, например, два российских легионера в чемпионате Польши не попадают в заявку с 24 февраля – полузащитники «Заглембе» Илья Жигулёв и Евгений Башкиров. Хотя Жигулёв до этого принял участие в 15 матчах чемпионата и Кубка страны. У Башкирова же ситуация сложнее: он в последние месяцы залечивал травму.

Евгений Башкиров Фото: Getty Images

Что касается историй Назарова и Матвеева, то им чешские клубы должны выплатить компенсации за разрыв контрактов.

«И «Краснодар», и «Локомотив» могут требовать всё, о чём стороны договорились, – сказал в беседе с корреспондентом «Чемпионата» спортивный юрист Михаил Прокопец. – Не знаю, о чём они договорились, но, например, трансферную компенсацию. Отказ в выдаче рабочей визы – это неуважительная причина для расторжения договора. Эти клубы должны выплатить «Краснодару» и «Локомотиву» всё, о чём они договаривались. Более того, они должны выплатить и футболистам всё, о чем они договаривались. Для разрешения на работу за визу отвечает новый клуб, и если новый клуб подписал трудовой договор, а потом не смог оформить визу, то это проблема нового клуба. Если контракт расторгнут по этой причине, клуб обязан выплатить компенсацию.

Мы не знаем условия договора, потому что там есть всякие механизмы, например, ограничить компенсацию тремя или шестью месяцами. Но по общему правилу клуб обязан выплатить компенсацию. Эта компенсация рассчитывается либо стоимостью до конца контракта, либо стоимостью, которая указана в договоре. В любом случае виноват не футболист, а новый клуб.

Что касается возможности подобных ситуаций в других странах Европы, то в настоящее время возможно всё. Ещё недавно подобное было и в Чехии невозможно. Не могу гарантировать, что в другой европейской стране такое не произойдёт».