Миранчук с Тедеско встретились в ЛЕ. Не лучший день для игрока сборной России и тренера

Для нас матч «РБ Лейпциг» – «Аталанта» был интересен прежде всего встречей Доменико Тедеско и Алексея Миранчука. Экс главный тренер «Спартака» преобразил немецкую команду, возглавив её в декабре прошлого года. Под руководством всё ещё молодого 36-летнего специалиста «быки» одержали 12 побед при всего лишь двух поражениях в 18 матчах.

«РБ Лейпциг» с Тедеско выглядит лучше, чем «Аталанта» в последнее время при Джан Пьеро Гасперини. Бергамаски начиная с декабря проиграли семь раз. На выходных итальянскую команду не спас от поражения и Миранчук, появившийся на поле во втором тайме игры с «Наполи» и сделавший голевой пас.

Алексей превратился в идеального запасного для Гасперини. Россиянин вообще лидер в топ-5 лиг Европы по количеству результативных передач после выходов на замены в этом сезоне. Вот и в Лейпциге Миранчук начал встречу на скамейке.

Команда Тедеско должна была доминировать на своём поле, однако «Аталанта» за счёт прессинга и лучшего контроля мяча смотрелась интереснее. Причём схему гостей не так-то просто описать. По сути, бергамаски играли не с привычной пятёркой, а с четвёркой сзади, но в оборону по ситуации опускался и опорник Мартен де Рон – например, когда страховал правого защитника Ханса Хатебура, выдвигавшегося вперёд на латераля хозяев Анхелиньо. «РБ Лейпциг» по такой игре испытывал проблемы с тем, чтобы доставлять мяч до чужой штрафной. «Аталанта» же забила первым и своим единственным до перерыва ударом в створ. Этот гол сделал Луис Мурьель, который получил мяч на углу штрафной, пролез внутрь между двумя защитниками и точно пробил.

«РБ Лейпциг» за 45 минут тоже смог нанести лишь один удар в створ. Кроме того, команды Тедеско и Гасперини обменялись попаданиями в штангу. Сначала немцы упустили шанс сравнять счёт, а потом итальянцы – увеличить. Тедеско, очевидно, был недоволен игрой.

Начало второго тайма тоже едва ли обнадёжило экс-тренера «Спартака». Тем не менее индивидуальное мастерство одного из самых результативных игроков сезона в Европе Кристофера Нкунку подарило «РБ Лейпциг» почти стопроцентный шанс. Нкунку запутал финтами в штрафной Мериха Демирала – турок сфолил. Но голкипер «Аталанты» Хуан Муссо совершил два сумасшедших сейва: взял и пенальти в исполнении Андре Силвы, и добивание от Вилли Орбана! К счастью для Тедеско, венгерский защитник остался у чужих ворот и в следующей атаке забил (возможно, это был автогол Давиде Дзаппакосты).

Миранчук вышел на замену на 67-й минуте. Россиянин занял позицию правого инсайда. К слову, как раз перед этим «Аталанта» во второй раз в матче попала в штангу – к голу был близок Тён Копмейнерс.

В концовке шла равная игра. «Аталанта» после тройной замены и появления Миранчука пыталась продолжать прессинговать, команда Тедеско искала возможности для контрвыпадов. Один из них завершился тем, что Доминик Собослаи послал мяч в перекладину ворот бергамасков. В этом эпизоде обратили на себя внимания и действия Миранчука. Алексей здорово отработал в обороне – на рывке добежал почти до своей штрафной.

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Но, как ни жаль, больше ничем полузащитник сборной России не запомнился. По статистике, Миранчук совершил 20 касаний мяча, сделал 11 точных передач из 14, дважды неудачно пошёл в обводку, выиграл три единоборства из шести, заработал пару фолов и разок сфолил сам. Допустил несколько потерь мяча. По воротам немцев не бил. Стоит отметить разве что пас Алексея на Копмейнерса, после которого голландец нанёс довольно опасный удар.

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А на последних минутах «Аталанта» просто отскочила. Впрочем, «РБ Лейпциг» вряд ли заслуживал победы. Команда Тедеско способна на большее, что и будет доказывать через неделю в Бергамо.