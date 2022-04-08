«Если уезжаешь из России, не надо ничего говорить вслед». Актуальный Глушаков

Денис Глушаков переживает вторую молодость. За последний год он прошёл через драматически сорвавшийся камбэк в сборную и рождение третьей дочери, а сейчас выдаёт один из лучших сезонов в карьере. В свежем интервью «Чемпионату» полузащитник высказался на все актуальные темы.

— У «Химок» две победы подряд — над «Уралом» и «Рубином». Как оцениваешь шансы спастись от вылета?

— 50 на 50. Здесь много факторов. Ещё до всей ситуации говорил, что могут быть форс-мажоры. Как в воду глядел! Ходят всякие слухи, но есть чемпионат, и регламент не менялся. Мы знаем свои задачи и проблемы, играем от матча к матчу.

— «Химки» в прошлом сезоне — восьмое место, крутые матчи. Сейчас — зона стыков. Что изменилось?

— Команда изменилась. Много игроков покинули клуб, вместо них пришли новые: надо было наигрывать новые связи. Плюс ушло руководство, пришло новое. Так что всё в совокупности.

— Как тебе Юран? Не жестит?

— Да нет, у нас с Сергеем Николаевичем нормальные отношения. Он пришёл прямо к старту чемпионата и попал в непростую ситуацию. Сыграли два матча — и в первых таймах у нас удаляли футболистов. Но Юран пришёл в физически готовую команду. Её готовили Черевченко и его тренерский штаб, и мы им благодарны за работу и подготовку. Теперь у нас Сергей Николаевич и его штаб, так что жизнь идёт дальше, двигаемся вперёд.

Фото: РИА Новости

— Можно ли с ним шутить или с дисциплиной всё серьёзно?

— Он всегда на юморе и позитиве. Но, где надо, включает жестюка. Дисциплина — прежде всего, это правильно и логично. Юран знает, где пошутить, а где жёстко сказать. Подколы есть, конечно. Он сам играл в футбол и знает, как правильно вести диалог с командой.

— С ним сложнее или проще, чем с Черевченко?

— Не хочу сравнивать, это неправильно. И к одному, и к другому отношусь с уважением.

«Всегда готов устроить «похороны»!

— В субботу игра с ЦСКА, ещё и домашняя. Насколько это принципиальный матч лично для тебя?

— Ещё и жена армейка (смеётся)! Для нас сейчас каждый матч принципиальный, будь то ЦСКА или «Спартак». А что касается противостояния, оно было, но сейчас я играю в «Химках» и решаю задачи с этой командой. В голове сидят свои заботы. Если снова окажусь в «Спартаке», тогда будем думать о противостоянии с ЦСКА.

— Но «похороны» готов устроить?

— Всегда готов! Неважно, ЦСКА это или другая команда. Для «Химок» важнее всего три очка.

— У тебя в этом сезоне уже восемь голов в РПЛ. Можешь назвать этот сезон одним из лучших в карьере? В топ-3 входит?

— А у меня топ-3 каждые пять лет получается. Когда рождается ребёнок, я всегда забиваю. В 2016-м родился, в 2011-м — тоже, когда я в «Локомотиве» был и чемпионат переходил на «осень-весна». И сейчас родился. Пора нарушать традиции, чтобы не каждые пять лет такое было, а каждый год. Ксюша подышала, одного ребёнка родила, пора мальчика! Чтобы папа на закате карьеры все три-четыре года был так же активен и позитивен с голами.

— В январе тебе исполнилось 35. Сколько ещё планируешь играть? До 40 дотянешь?

— Давайте жить сегодняшним днём. Мы не знаем, что будет завтра. До 40 играть или до 38 — самое главное, чтобы здоровье было в порядке. А там будет видно. Главное, что есть желание играть и не уходить из футбола — как игрока, потом как менеджера или тренера. Чем больше, тем лучше. Я всю жизнь отдал футболу и хочу дальше продвигаться и развиваться. Может, молодым помогать или детский футбол развивать. У меня уже есть своя небольшая школа, и эти дети играют. Это радует глаз.

— Габулов сказал, что Кокорин был готов на понижение зарплаты ради перехода в «Химки». Ты с ним связывался?

— Мы с Сашей общались по поводу перехода, но что-то не сложилось. А насчёт финансовой составляющей не мне решать. Это вопрос к Габулову или президенту клуба.

— Хотел бы, чтобы Кокорин пришёл в «Химки»?

— Конечно. Это хороший футболист, он бы нам помог.

— Шатов сказал, что, пока отдыхал от футбола, ходил в баню, но ты его не звал, хотя мог бы. Позовёшь?

— Да он там сидит где-то на уралмашевском заводе! Если бы Олег был в Москве, я бы его с удовольствием пригласил и попарил.

— Он сказал, что был в Санкт-Петербурге.

— Ну, в Питере… В Питер я не поеду. Что там делать? В Москве хорошо.

«Легионеры не попрощались, сели и уехали»

— Как относишься к отъезду легионеров? Понимаешь или осуждаешь их?

— У каждого в голове свои тараканы и мысли. Не могу никого осуждать. Просто если уезжаешь из России, то не надо ничего говорить вслед. Тебя и твою семью здесь кормили, поили и одевали. Ушли и ушли. Это неправильно. А так, каждый может уходить и двигаться дальше, жизнь на этом не останавливается.

— Как бы ты на их месте поступил?

— Думаю, это не только легионеры решали. За них точно кто-то порешал. Кто-то им подсказал.

— Семьи?

— И семьи, и ещё кто-то, может быть. Я не знаю. Это сложная ситуация, не хочу в неё лезть.

— Из «Химок» уехали трое — Виана, Дагерстоль и Зе. Сильно ударило по команде?

— Филип давно был в команде, это большая потеря. А Зе — так, два матча сыграл. Бруно вышел с «Динамо», а потом 40 минут с «Локомотивом» сыграл и удалился. За это время трудно оценить футболистов. Да, какие-то качества есть, но не сказал бы, что это огромные потери. Мы наигрывали связи, но, как говорится, что ни делается — всё к лучшему.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

— Ты с ними разговаривал? Уговаривал остаться?

— Нет, конечно. Ребята сели и уехали.

— То есть они не попрощались?

— То есть они не прощались?

— Филип написал Диме Тихому, всем привет передал и поблагодарил команду. Написал, что было приятно играть. Зе с кем-то попрощался лично. Вроде все.

«Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу»

— Как относишься к идее расширить РПЛ до 18 клубов и наложить мораторий на вылет? «Химкам» сейчас это выгодно, но полезно ли для лиги?

— Выгодно или невыгодно — мы хотим играть в футбол. Там всё решат и не послушают ни наше, ни ваше мнение. Порешают, и будет так. Смысл что-то говорить? Мне хотелось бы вернуть систему «весна-осень» и играть летом спокойно, а не как сейчас — под снегопадом. Играть негде, полей нет. Нужно, чтобы мы летом в футбол играли, а не сидели и охраняли кукурузу. И я бы вообще не 18, а 20 команд поставил. Если мы, не дай бог, нигде в Европе не будем участвовать, то можно будет играть каждые четыре дня. Смотреть, играть, любоваться, раскрывать новых талантов, как мы хотели. Это при плохом исходе, если еврокубков и сборных не будет. Но я вижу так.



Ещё прочитал, что предлагают 12 и восемь команд. Довольно неплохой вариант, чтобы быстренько отыграть этот чемпионат и вернуться на «весна-осень». Вопрос, как это всё сделать. Но вариант нормальный.

— Веришь, что еврокубки вернутся уже в следующем сезоне?

— А сколько у нас команд будет в Лиге чемпионов? Одна? А для чего мы на «осень-весна» переходили? Чтобы команды играли в еврокубках. Давайте вспомним выигранные Кубки УЕФА и по какой системе мы тогда играли и побеждали. И в Лиге чемпионов кто-то из России всё время проходил дальше. А сейчас мы даже до 1/8 финала не доходим. Мы в рейтинге упали — значит, в российском футболе не всё хорошо. Пора его менять и заново всё строить, начинать с чистого листа. Поковыряться надо.

— Почему нравится идея про 20 клубов в РПЛ?

— Ну а как по-другому? Кто-то говорит, что у нас рейтинг футбола или ещё что-то упадёт, что будет неинтересно играть с командами из нижней части таблицы. Но мы сейчас смотрим на матч ЦСКА — «Урал», на другие встречи. Тула обыгрывала «Зенит», «Спартак» вообще где находится, другие клубы. Все рядом, все друг друга побеждают. Будет больше матчей — будет больше интереса. Просто тренироваться смысла нет. Чего тренироваться, если надо играть в футбол? Тренировка игру не заменит.

«Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям»

— Сборная осталась без чемпионата мира. Насколько это справедливо?

— Пострадала не только сборная по футболу. Посмотрите, там и наши паралимпийцы, и другие команды, женские в том числе. Не хотелось бы, чтобы спорт был в политике, но приходится жить по нынешним реалиям. Как решили, так и решили.

— Ты рассчитывал сыграть в Катаре? Сильно переживал из-за отстранения сборной?

— Не сказал бы, что переживал. Но сборная России должна была играть с Польшей. Думаю, и болельщики переживали, что команда будет без чемпионата мира, и вся страна. Хотя туда ещё надо было попасть — давайте будем реалистами.

Фото: rfs.ru

— Есть цель поехать на Евро в 2024 году?

— У меня всегда есть мечта попасть в сборную и играть. Неважно, на Евро или на товарищеские матчи. Я готов и делаю всё возможное — тренируюсь и играю. Должна быть здоровая конкуренция. Есть показатели, голы и результативность, но, если не вызывают, значит, так видит тренерский штаб.

— Но ты себя видишь в сборной?

— Конечно, вижу!

«Спартаку» с таким бюджетом быть рядом с «Химками» — плоховастенько»

— Как у стороннего наблюдателя у тебя есть понимание, почему не в порядке «Спартак»?

— Чтобы знать, что происходит, нужно быть там. Мне сложно судить. Взяли игроков, нового тренера опять, но к результатам не пришли. Они рядом с нами, кстати. В шести очках. С таким бюджетом быть рядом с «Химками» — это чуть-чуть плоховастенько. Небольшой провал есть. Давайте объективно: была задача стать чемпионами. А «Спартак» сейчас находится не на том месте, которое соответствует поставленным задачам.

— Дима Комбаров сказал, что готов играть за «Спартак» бесплатно.

— Дима повторился. Я ещё год или два назад сказал, что готов играть бесплатно.

— Хотел бы снова сыграть с ним за «Спартак»?

— Дима давно не играл. Но если наберёт форму, то с удовольствием.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

— Тебе доводилось общаться с Заремой Салиховой?

— Нет, не знаком с ней.

— Как относишься к факту, что клубом руководит жена владельца?

— Я не знаю, кто у них там руководит. Это всё из прессы. Но если руководит, значит, руководит. Будем ждать окончания сезона и посмотрим, какой будет результат.

— Но сам факт тебя не смущает?

— Есть такая поговорка: кто платит деньги, тот музыку заказывает. Пусть болельщики спрашивают за результат.

— К слову о болельщиках. Фанаты сейчас бойкотируют матчи из-за Fan ID. Как относишься к этому?

— Сейчас, кажется, и шума нет никакого из-за этой темы. Все забыли про Fan ID и другие, более глобальные и важные вещи. У болельщиков своя кухня. Мы играем ради них, они должны быть на стадионах, создавать антураж и страсть. Не будет болельщиков — будет как во время ковидных ограничений. Мы с этим уже сталкивались. По-моему, никому не интересно играть в такой обстановке. Тихо, футбол чуть-чуть потух. Но здесь как с форматом РПЛ — решение примут и спрашивать никого не будут.