«Трансферное» окно для легионеров закрыто. Полный список покинувших и оставшихся в России

7 апреля закрылось дополнительное трансферное окно. До этого времени у легионеров РПЛ была возможность приостановить контракты с клубами и подписать временные договоры с другими командами. Рассказываем, какие потери понесли наши клубы. Только три команды РПЛ (ЦСКА, «Сочи и «Крылья Советов») обошлись без отъезда легионеров после открытия нового окна.
- «Зенит»
- «Динамо»
- «Локомотив»
- «Краснодар»
- «Ахмат»
- «Нижний Новгород»
- «Спартак»
- «Ростов»
- «Рубин»
- «Урал»
- «Химки»
- «Арсенал»
- «Уфа»
«Зенит»
Действующий чемпион России потерял только одного легионера. Защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт, который истекал по окончании сезона. Украинец пока не определился с новым местом работы, хотя слухи связывали его с чемпионатами Турции и Греции. В конце марта провёл товарищеский матч в составе «Металлиста». Все остальные легионеры, включая бразильцев, остались. А Малком и вовсе заявил, что готов играть за «Зенит», даже если команда останется без еврокубков.
«Динамо»
Главная потеря «Динамо» — уход из тренерского штаба Андрея Воронина. Ещё один украинец — защитник Иван Ордец — пока никуда не ушёл, но при этом не играет. Все остальные иностранные футболисты остались в московском клубе. Продолжает работу в «Динамо» и главный тренер Сандро Шварц. Казалось, немец вернётся на родину после отъезда тренеров-соотечественников из других клубов РПЛ, но Шварц останется в команде как минимум до конца сезона.
«Локомотив»
Железнодорожники вернули на родину Пабло и попрощались с Маркусом Гисдолем. Немецкий тренер отработал в России меньше пяти месяцев, а потом уехал из РПЛ не по спортивным причинам (о чём потом сам и сообщил).
Любопытно, что соотечественник Гисдоля — Марвин Коммпер — остался в России. Сейчас он готовит команду к новому туру РПЛ. Из числа тех, кто остался в клубе, отметим Мацея Рыбуса. Впрочем, его агент сразу сказал, что поляк никуда не уйдёт до истечения контракта.
«Краснодар»
«Быки» понесли существенные потери. Все легионеры, включённые в заявку на сезон, приостановили контракты. Впоследствии клуб объявил о расторжении договоров с Виктором Классоном и Реми Кабелла.
При этом в заявке остались нигерийские футболисты из «Краснодара-2», которых теперь можно заигрывать в РПЛ. Приехавший из Германии тренер Даниэль Фарке отказался от продолжения сотрудничества, не проведя с клубом ни одного официального матча.
«Ахмат»
Потери грозненского клуба оказались ожидаемыми. Из Чечни уехали украинец Артём Полярус и два его соотечественника, входивших в тренерский штаб. Все остальные легионеры остались в российской команде.
«Нижний Новгород»
Команда Александра Кержакова рассталась с двумя легионерами, но их потерю нельзя назвать существенной. Игбун отыграл в этом сезоне всего 17 минут, а на счету Ларса Олдена Ларсена три матча. Ведущих легионеров «Нижний» сохранил.
«Спартак»
Из «Спартака» уехали два иностранных футболиста, и оба отправилась в аренду. Защитник Лукас Айртон вернулся в Бразилию и наверняка захочет поскорее забыть последний матч в РПЛ. В игре с «Нижним Новгородом» (1:1) травмировавший его соперник не получил даже жёлтой карточки. Уехавший в Швецию Джордан Ларссон проводит слабый сезон — ни одного гола в 17 матчах РПЛ. Остальных иностранных игроков «Спартак» сохранил — так же, как и главного тренера Паоло Ваноли.
«Ростов»
Почти все легионеры временно попрощались с донским клубом. И почти все уже нашли себе новые команды. Остался в Ростове-на-Дону только африканский нападающий Али Соу. Из ушедших футболистов чаще других на поле в этом сезоне появлялись Понтус Альмквист (1333 минуты) и Баштуш (1214). А вот Магнус Кнудсен отыграл всего 7 минут.
«Рубин»
Потери «Рубина» сопоставимы с потерями «Краснодара». Почти все иностранные игроки покинули казанский клуб, включая лучшего бомбардира Андерса Дрейера и Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист расторг контракт и вернулся на родину, датчанин тоже вернулся домой.
Возвращение Оливера Абильгора — неожиданная новость. Полузащитник сначала покинул расположение «Рубина», и мало кто сомневался, что он приостановит контракт. 4 апреля стало известно, что футболист вернулся в команду Леониду Слуцкого.
«Урал»
Клуб из Екатеринбурга потерял двух украинских футболистов, но при этом сохранил Эрика Бикфалви и Рафала Аугустыняка. Ярослав Годзюр в нынешнем сезона провёл всего три матча, а вот защитник Денис Кулаков отыграл более 1500 минут.
«Химки»
Сразу два футболиста подмосковного клуба расторгли договор об аренде и вернулись в свои команды. Нападающий Дидье Ламкель Зе ярко ворвался в РПЛ, положил два мяча «Локомотиву», но его пребывание в России ограничилось тремя матчами. Бруно Виана и вовсе отыграл в РПЛ менее 150 минут.
«Арсенал»
Один из аутсайдеров РПЛ попрощался с Акселем Бьёрнстрёмом (8 матчей в этом сезоне) и Зурико Давиташвили. Грузинский нападающий, входящий в число лучших бомбардиров команды, теперь сыграет на родине.
Остальные легионеры, основу которых составляют сербы и африканцы, остаются в Туле. Никуда не уехал и главный тренер Миодраг Божович.
«Уфа»
Башкирский клуб попрощался с двумя игроками, один из которых вернулся из аренды в другую команду. Ни Джемал Табидзе, ни Боли Болинголи-Мбомбо в этом сезоне за «Уфу» не играли. Других потерь избежать удалось.
- 8 апреля 2022
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