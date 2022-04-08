«Трансферное» окно для легионеров закрыто. Полный список покинувших и оставшихся в России

7 апреля закрылось дополнительное трансферное окно. До этого времени у легионеров РПЛ была возможность приостановить контракты с клубами и подписать временные договоры с другими командами. Рассказываем, какие потери понесли наши клубы. Только три команды РПЛ (ЦСКА, «Сочи и «Крылья Советов») обошлись без отъезда легионеров после открытия нового окна.

«Зенит»

Действующий чемпион России потерял только одного легионера. Защитник Ярослав Ракицкий расторг контракт, который истекал по окончании сезона. Украинец пока не определился с новым местом работы, хотя слухи связывали его с чемпионатами Турции и Греции. В конце марта провёл товарищеский матч в составе «Металлиста». Все остальные легионеры, включая бразильцев, остались. А Малком и вовсе заявил, что готов играть за «Зенит», даже если команда останется без еврокубков.

«Динамо»

Главная потеря «Динамо» — уход из тренерского штаба Андрея Воронина. Ещё один украинец — защитник Иван Ордец — пока никуда не ушёл, но при этом не играет. Все остальные иностранные футболисты остались в московском клубе. Продолжает работу в «Динамо» и главный тренер Сандро Шварц. Казалось, немец вернётся на родину после отъезда тренеров-соотечественников из других клубов РПЛ, но Шварц останется в команде как минимум до конца сезона.

«Локомотив»

Железнодорожники вернули на родину Пабло и попрощались с Маркусом Гисдолем. Немецкий тренер отработал в России меньше пяти месяцев, а потом уехал из РПЛ не по спортивным причинам (о чём потом сам и сообщил).

Любопытно, что соотечественник Гисдоля — Марвин Коммпер — остался в России. Сейчас он готовит команду к новому туру РПЛ. Из числа тех, кто остался в клубе, отметим Мацея Рыбуса. Впрочем, его агент сразу сказал, что поляк никуда не уйдёт до истечения контракта.

«Краснодар»

«Быки» понесли существенные потери. Все легионеры, включённые в заявку на сезон, приостановили контракты. Впоследствии клуб объявил о расторжении договоров с Виктором Классоном и Реми Кабелла.

При этом в заявке остались нигерийские футболисты из «Краснодара-2», которых теперь можно заигрывать в РПЛ. Приехавший из Германии тренер Даниэль Фарке отказался от продолжения сотрудничества, не проведя с клубом ни одного официального матча.

«Ахмат»

Потери грозненского клуба оказались ожидаемыми. Из Чечни уехали украинец Артём Полярус и два его соотечественника, входивших в тренерский штаб. Все остальные легионеры остались в российской команде.

«Нижний Новгород»

Команда Александра Кержакова рассталась с двумя легионерами, но их потерю нельзя назвать существенной. Игбун отыграл в этом сезоне всего 17 минут, а на счету Ларса Олдена Ларсена три матча. Ведущих легионеров «Нижний» сохранил.

«Спартак»

Из «Спартака» уехали два иностранных футболиста, и оба отправилась в аренду. Защитник Лукас Айртон вернулся в Бразилию и наверняка захочет поскорее забыть последний матч в РПЛ. В игре с «Нижним Новгородом» (1:1) травмировавший его соперник не получил даже жёлтой карточки. Уехавший в Швецию Джордан Ларссон проводит слабый сезон — ни одного гола в 17 матчах РПЛ. Остальных иностранных игроков «Спартак» сохранил — так же, как и главного тренера Паоло Ваноли.

«Ростов»

Почти все легионеры временно попрощались с донским клубом. И почти все уже нашли себе новые команды. Остался в Ростове-на-Дону только африканский нападающий Али Соу. Из ушедших футболистов чаще других на поле в этом сезоне появлялись Понтус Альмквист (1333 минуты) и Баштуш (1214). А вот Магнус Кнудсен отыграл всего 7 минут.

«Рубин»

Потери «Рубина» сопоставимы с потерями «Краснодара». Почти все иностранные игроки покинули казанский клуб, включая лучшего бомбардира Андерса Дрейера и Хвичу Кварацхелию. Грузинский футболист расторг контракт и вернулся на родину, датчанин тоже вернулся домой.

Возвращение Оливера Абильгора — неожиданная новость. Полузащитник сначала покинул расположение «Рубина», и мало кто сомневался, что он приостановит контракт. 4 апреля стало известно, что футболист вернулся в команду Леониду Слуцкого.

«Урал»

Клуб из Екатеринбурга потерял двух украинских футболистов, но при этом сохранил Эрика Бикфалви и Рафала Аугустыняка. Ярослав Годзюр в нынешнем сезона провёл всего три матча, а вот защитник Денис Кулаков отыграл более 1500 минут.

«Химки»

Сразу два футболиста подмосковного клуба расторгли договор об аренде и вернулись в свои команды. Нападающий Дидье Ламкель Зе ярко ворвался в РПЛ, положил два мяча «Локомотиву», но его пребывание в России ограничилось тремя матчами. Бруно Виана и вовсе отыграл в РПЛ менее 150 минут.

«Арсенал»

Один из аутсайдеров РПЛ попрощался с Акселем Бьёрнстрёмом (8 матчей в этом сезоне) и Зурико Давиташвили. Грузинский нападающий, входящий в число лучших бомбардиров команды, теперь сыграет на родине.

Остальные легионеры, основу которых составляют сербы и африканцы, остаются в Туле. Никуда не уехал и главный тренер Миодраг Божович.

«Уфа»

Башкирский клуб попрощался с двумя игроками, один из которых вернулся из аренды в другую команду. Ни Джемал Табидзе, ни Боли Болинголи-Мбомбо в этом сезоне за «Уфу» не играли. Других потерь избежать удалось.