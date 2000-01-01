Самые красивые ведущие спортивного ТВ

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Самые сексуальные ведущие спортивного ТВ
Самые сексуальные ведущие спортивного ТВ
Итальянская школа вне конкуренции.
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Ева Мурати
Ева Мурати
Албанская модель и телеведущая даже ведёт на родине собственноше шоу о Лиге чемпионов. В Италии Ева Мурати появлялась в передаче Tiki-Taka на канале Italia 1. А вообще она болеет за «Ювентус».
Викки Патиссон
Викки Патиссон
Модель, телеведущая и болельщица «Ньюкасла». Неочевидный выбор легко объясняется — Викки родилась в Ньюкасл-апон-Тайн.
Пилар Рубио
Пилар Рубио
Супруга Серхио Рамоса, была едва ли не самой популярной телеведущей в Испании. Однако слишком большое внимание напрягало Рамоса. Изредка участвует в съёмках.
Синди Марина
Синди Марина
Албанская модель. Родители смотрели в будущее, поэтому назвали её в честь Синди Кроуфорд. Болеет за «Милан» и ведёт репортажи с кромки поля.
Анна Кастерова
Анна Кастерова
Супруга Евгения Малкина. Долгое время была одной из ярких звёзд российского спортивного ТВ.
Инес Троккья
Инес Троккья
Модель и болельщица «Интера». Инес Троккья вела футбольные передачи на каналах Sportitalia и Italia 1.
Ванесса Минотти
Ванесса Минотти
Модель, телеведущая. Не только спортивной передачи о Серии А «Nova Stadio» на канале 14, но и прогнозов погоды.
Виттория Кастаньотто
Виттория Кастаньотто
Болельщика «Торино», ведущая шоу «Diretta Stadio» на канале 7 Gold Sport. Хотя полное название этого по-итальянски эмоционального шоу «Diretta stadio… ed è subito goal!». Можно перевести как «Прямой репортаж… и это гол!».
Каролина Страмаре
Каролина Страмаре
Необычная девушка сразу по двум причинам: Страмаре — «Мисс Италия — 2019» и ведущая передачи не о высшем дивизионе, а о Серии В. А ещё она болельщица «Ювентуса».
Майя Джама
Майя Джама
Британская ведущая работает на радио и ТВ — в нескольких передачах BBC. Хотя её вид спорта-фаворит — баскетбол. Джама возлюбленная разыгрывающего «Бруклина» Бена Симмонса.
Микела Персико
Микела Персико
Телеведущая и корреспондент, персональная фанатка защитника Даниэле Ругани. Футболист уже много лет отвечает ей взаимностью.
Сильвия Карузо
Сильвия Карузо
Модель и олицетворение футбольной части шоу Monday Night на канале Sportitalia TV.
Элеонора Бой
Элеонора Бой
Работала на радио, а сейчас ведёт несколько передач о футболе. Болельщица «Кальяри» и супруга баскетболиста «Атланты Хоукс» Данило Галлинари.
Флориана Мессина
Флориана Мессина
Болельщица «Наполи», что регулярно показывает в своих фотосессиях. Ведёт вечернюю передачу о футболе.
Дилетта Леотта
Дилетта Леотта
Начинала с прогнозов погоды. Затем взялась за Серию В на Sky Sport. После этого стала звездой сервиса DAZN. Ведёт свою передачу Diletta Gol.
Джорджия Росси
Джорджия Росси
Была звездой клубного телеканала «Лацио». Работала на Sky Sport и Rai Sport. Именно Джорджия Росси во время чемпионата мира – 2018 вела передачи «Tiki Taka Russia» и «Balalaika» на канале Italia 1.
Самые красивые ведущие спортивного ТВ
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