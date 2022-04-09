Семак может стать вторым по чемпионским титулам в РПЛ. Он самый успешный тренер «Зенита»?

За семь туров до конца сезона в РПЛ «Зенит» лидирует с 49 очками. На расстоянии одной победы от команды Сергея Семака идёт «Динамо». Очных встреч главных претендентов на титул больше не будет, поэтому всё решится в матчах с другими соперниками. Что касается личного противостояния, то в этом сезоне «Зенит» имеет преимущество – выиграл дома со счётом 4:1 и сыграл вничью 1:1 на выезде. С сезона-2014/2015 после 23-го тура лидер чемпионата неизменно становился чемпионом. Похоже, этот год не будет исключением.

Если «Зенит» вновь выиграет чемпионат России, то сделает это в четвёртый раз подряд во главе с Семаком. В таком случае главный тренер сине-бело-голубых догонит по количеству чемпионств Валерия Газзаева и обойдёт Юрия Сёмина и Леонида Слуцкого. А так ли успешен Семак в других турнирах и можно ли его считать успешнее коллег по тренерскому цеху, которых он вот-вот обгонит? Давайте разбираться.

Олег Романцев, «Спартак», 8 чемпионств

Все свои чемпионства с красно-белыми Романцев добыл в 1990-х. В это время он выиграл со «Спартаком» один Кубок СССР, три Кубка России, шесть раз праздновал успех на Кубке чемпионов Содружества, плюс изрядно пошумел в еврокубках. При Романцеве спартаковцы дошли до полуфинала Кубка чемпионов, дважды до 1/4 финала, по разу до 1/2 Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков. Олег Иванович входит в тройку лучших тренеров в истории чемпионата России по набору очков в среднем за матч.

Олег Романцев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лучший результат в еврокубках: полуфинал Кубка чемпионов (1990/1991).

Валерий Газзаев, ЦСКА и «Алания», 4 чемпионства

Газзаев – единственный тренер России, становившийся чемпионом с двумя клубами: в 1995 году завоевал золотые медали с «Аланией», а в начале 2000-х трижды праздновал успех с ЦСКА. Что касается достижений в других российских турнирах, то у Газзаева в копилке четыре Кубка и два Суперкубка России. На международной арене у экс-депутата Госдумы нет равных среди российских тренеров: в сезоне-2004/2005 при нём ЦСКА выиграл Кубок УЕФА и бился за Суперкубок.

Лучший результат в еврокубках: победа в Кубке УЕФА (2004/2005).

Леонид Слуцкий, ЦСКА, 3 чемпионства

Слуцкий не добился значительных успехов с российскими клубами на международной арене, но зато выиграл семь внутренних трофеев с ЦСКА: три чемпионства и по два Кубка и Суперкубка России. В еврокубках Слуцкий доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступил «Интеру» (0:1, 0:1). А вот в «Рубине» у тренера пока складывается не очень.

Лучший результат в еврокубках: четвертьфинал Лиги чемпионов (2009/2010).

Юрий Сёмин, «Локомотив», 3 чемпионства

Все достижения «Локомотива» неразрывно связаны с 74-летней легендой. С железнодорожниками Сёмин дважды достигал полуфинала Кубка кубков, был в 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы. В России тренер с «Локомотивом» выиграл 13 трофеев: чемпионат (3), Кубок страны (6), Суперкубок (3) и Кубок Содружества (1). Есть ощущение, что Сёмин не прочь выиграть ещё что-нибудь значимое перед уходом на пенсию.

Лучший результат в еврокубках: 1/8 финала Лиги чемпионов (2003/2004).

Сергей Семак, «Зенит», 3 чемпионства

Все успехи Семака на тренерском поприще связаны с «Зенитом». С 2018 года вместе с сине-бело-голубыми он взял три чемпионства, один Кубок и два Суперкубка России. Несмотря на шесть национальных трофеев, к работе Семака периодически возникают вопросы из-за неудач на международной арене. Лучший результат «Зенита» за эти годы в еврокубках – 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2018/2019, когда клуб уступил «Вильярреалу» (1:2, 1:3).

Сергей Семак Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Лучший результат в еврокубках: 1/8 финала Лиги Европы (2018/2019).

Курбан Бердыев, «Рубин», 2 чемпионства

Самых значимых успехов Бердыев добился в Казани: выиграл два чемпионства, Кубок страны и два Суперкубка России. Его пиком в еврокубках стал четвертьфинал Лиги Европы сезона-2012/2013, где «Рубин» уступил в двухматчевом противостоянии «Челси», несмотря на победу дома (3:2, 1:3).

Лучший результат в еврокубках: четвертьфинал Лиги Европы (2012/2013).

Лучано Спаллетти, «Зенит», 2 чемпионства

Итальянец занимает второе место среди лучших тренеров в истории чемпионата России по набору очков в среднем за матч (2,09). За 4,5 года в «Зените» Спаллетти выиграл два чемпионства и по разу Кубок и Суперкубок России. Что касается еврокубков, то Лучано дважды доходил с сине-бело-голубыми до 1/8 Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Лучший результат в еврокубках: 1/8 финала Лиги чемпионов (2011/2012 и 2013/2014).

Массимо Каррера, «Спартак», 1 чемпионство

Один из любимых тренеров болельщиков «Спартака» проработал в России больше двух лет, но даже за этот срок сделал невероятное. Во-первых, Каррера вернул «Спартаку» чемпионство спустя 16 лет в сезоне-2016/2017. Во-вторых, при итальянце красно-белые впервые выиграли Суперкубок России с четвёртой попытки. В-третьих, Массимо вернул клубу Лигу чемпионов, где «Спартак» занял третье место в группе и вылетел из Лиги Европы, уступив «Атлетику» в 1/16 финала.

Лучший результат в еврокубках: 1/16 финала Лиги Европы (2017/2018).

Андре Виллаш-Боаш, «Зенит», 1 чемпионство

За два года работы португалец влюбил в себя болельщиков «Зенита». При нём питерцы выиграли чемпионство, Кубок и Суперкубок России. Кроме того, с Виллаш-Боашем сине-бело-голубые круто выступили на международной арене: в сезоне-2014/2015 дошли до четвертьфинала Лиги Европы, а годом позже вышли из группы Лиги чемпионов с первого места с 15 очками, но вылетели в 1/8 финала.

Кстати, Андре является лучшим тренером в истории чемпионата России по набору очков в среднем за матч (2,14). При нём «Зенит» набрал 148 очков в 69 матчах.

Андре Виллаш-Боаш Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лучший результат в еврокубках: четвертьфинал Лиги Европы (2014/2015) и 1/8 финала Лиги чемпионов (2015/2016).

Дик Адвокат, «Зенит», 1 чемпионство

2007 и 2008 годы — лучшие в истории «Зенита». Адвокат привёз на берега Невы четыре трофея (чемпионство, Суперкубок России, Кубок и Суперкубок УЕФА), за что удостоился звания почётного гражданина Санкт-Петербурга. Кстати, на пути к Кубку УЕФА «Зенит» проиграл три матча: «Эвертону», «Вильярреалу» и «Байеру».

Лучший результат в еврокубках: победа в Кубке УЕФА (2007/2008) и Суперкубке УЕФА (2008).

Георгий Ярцев, «Спартак», 1 чемпионство

В 1996 году Романцева у руля главного тренера «Спартака» подменил верный соратник Ярцев. Замена не повлияла на команду: красно-белые стали чемпионами, дошли до финала Кубка России и вылетели из четвертьфинала Лиги чемпионов.

Лучший результат в еврокубках: четвертьфинал Лиги чемпионов (1995/1996).

Таким образом, даже если тренер Семак «озолотится» в четвёртый раз, неудачи в Европе не позволят ему пока встать на одну ступень с Валерием Газзаевым в плане успешности. Да и большинство его иностранных предшественников в «Зените» выступали в еврокубках успешнее: Спаллетти дважды выходил из группы Лиги чемпионов, Виллаш-Боаш добирался до 1/8 финала ЛЧ и четвертьфинала Лиги Европы. Ну а достижения Адвоката и так всем памятны…

P. S. Интересный факт: только четыре тренера из 11 сейчас востребованы в профессии.