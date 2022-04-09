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Скандалы с участием Жозе Моуринью в «Роме»: ссоры с журналистами, критика арбитров и футболистов

«Я хочу знать, почему вы обделались?» Моуринью влипает в один скандал за другим
Кирилл Закатченко
Моуринью влипает в один скандал за другим
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Меньше года в новом клубе, и уже столько ярких историй.

Жозе Моуринью в последние годы радует не результатами и трофеями, а яркими высказываниями и скандальными историями. Португалец тренирует «Рому» меньше года, но уже попал в несколько резонансных историй.

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Регулярно разносит арбитров

Новый главный тренер «Ромы» сделал всё, чтобы его первая пресс-конференция попала в новостные ленты. Во время общения с журналистами Моуринью попросил небольшую паузу, после чего встал с места и подошёл к окнам. Португальский тренер сорвал тонировку — по всей видимости, посчитал, что в зале мало света. Эпатажный поступок на первой же пресс-конференции, которая состоялась в июле 2021 года.

Потом, в августе, «Рома» проиграла в контрольном матче «Бетису» со счётом 2:5. Жозе возмутил эпизод, который привёл к третьему голу в ворота его команды. По мнению португальца, футболист «Бетиса» во время атаки подыграл себе рукой, а судья этого не заметил. Моуринью вступил в словесную перепалку и, конечно же, получил красную карточку. Уже тогда стало понятно, что работа судей станет «любимой» темой для одиозного тренера.

Так и случилось. В первом круге «Рома» проиграла принципиальный матч другому римскому клубу — «Лацио» (2:3). После игры Моуринью разнёс судей: «К сожалению, фантастический матч был испорчен рефери и VAR. Они работали не на должном уровне для такого матча. Мы доминировали, но судья позволил «Лацио» взять игру под свой контроль на последних минутах. Улучшился в Италии футбол, но не судьи». На этом португалец не успокоился и на пресс-конференции после матча вступил в конфликт с журналистами. Жозе поговорил с прессой на повышенных тонах, после чего окончательно взбесился. Тренер отказался отвечать на вопросы и досрочно покинул зал для пресс-конференций.

Фото: Getty Images

Через месяц «Рома» проиграла «Ювентусу» (0:1), а судья Орсато принял резонансное решение. Столичная команда отправила мяч в ворота «Юве», но арбитр за мгновение до этого зафиксировал фол на Мхитаряне. Пенальти римляне не реализовали, но во время удара сразу несколько игроков ворвались в штрафную площадь. Исполнить удар заново судьи не дали. После игры Моуринью отказался комментировать судейство, оставив эту тему для экспертов. А в начале ноября похожий эпизод (игроки раньше времени вбежали в штрафную) случился в матче Лиги чемпионов «Ювентус» — «Зенит». Тогда судьи предоставили туринцам новую возможность для исполнения пенальти. «Догадайтесь, какой удар перебили», — оставил Моуринью ехидный комментарий в соцсетях, выложив скриншоты моментов.

В конце октября португалец раскритиковал уже прежнее руководство «Ромы»: «Многие смеются над тем, что произошло с «Ромой». Нынешние боссы унаследовали кучу дерьма от предыдущих владельцев клуба. Если кто-то говорит, что Моуринью недоволен — это ложь. Моуринью хочет больше игроков? Конечно, как и все, он хочет, чтобы была ротация. Моуринью хочет игроков одного уровня? Да, но Моуринью не засранец, он уважает владельцев. Моуринью понимает ситуацию». Спустя несколько часов после этих слов Жозе выгнали с поля в матче с «Наполи» после того, как он заработал два предупреждения.

Тема судейства не отпускала тренера. В 11-м туре «Рома» проиграла «Милану» (1:2), и после снова долго отчуждалась тема судейства: «Отсутствие уважения к фанатам «Ромы» злит меня. Поздравляю «Милан», но не хочу говорить ничего более. Я немного зол из-за неуважения к фанатам «Ромы» и всем, кто любит наш клуб. Удержал наших игроков в раздевалке, не дал им пойти к судьям. Нам удалось сохранить контроль над эмоциями», — заявил Моуринью.

Тренер снова закипел в ноябре, на этот раз после матча Лиги конференций с «Будё-Глимт». После игры Моуринью подчеркнул, что арбитр не назначил в ворота соперника два чистейших пенальти. А затем настойчиво просил журналиста оценить работу судейской бригады. Тогда же в прессу просочилась информация, что Жозе недоволен составом и отношением игроков к делу.

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Обвинил футболистов в отсутствии характера и оскорбил журналиста

Начало 2022 года получилось для римлян неудачным — снова проиграли «Милану». После игры Моуринью обвинил арбитра в отсутствии характера, но немного задел и своих игроков. А в феврале уже жёстко по ними прошёлся (после поражения от «Интера» (0:2). «Я хочу знать, почему вы обделались в первые 10 минут. А потом я хочу знать, почему то же самое было в матче с «Миланом». Обделался каждый из вас, без исключений. Хочу знать, почему за последние два года вы стали такими хлюпиками по сравнению с большими командами. Вместо того чтобы найти мотивацию против такого соперника, как «Интер», вы обделались. Вы боитесь больших игр? Тогда идите играть в Серию С, без давления, без чемпионов и без больших стадионов. У вас нет характера, и это самое худшее для мужчины». Впоследствии Жозе скажет, что только часть новостей в итальянской прессе является правдивой, а всё остальное — журналистика уровня пятого класса.

Фото: Getty Images

26-й тур Серии А «Рома» проводила на выезде с «Вероной». В ходе матча Моуринью выражал недовольство работой арбитра, а в концовке изобразил телефонный звонок, за что получил красную карточку. После игры португалец напишет в соцсетях, что боролся за болельщиков «Ромы». Издание La Stampa уточнило, что на последних минутах Жозе сказал арбитру следующее: «Тебя прислали сюда специально, тебя прислал «Ювентус». Как итог — дисквалификация на два матча и штраф в размере € 20 тыс. Окончание бана Моуринью отметил своеобразным комментарием: «Вышел из тюрьмы, готов отправиться на матч Лиги конференций».

В апреле Жозе уже успел оказаться в центре двух скандалов. Сначала наехал на журналиста после того, как тот задал ему вопрос о схеме с тремя центральными защитниками. «Я ожидал от тебя намного более жёсткого вопроса. Слышал тебя вчера на радио, ты был гораздо агрессивнее, намного сильнее критиковал, был жёстче. Я не ожидал такого лёгкого вопроса. Из этого я могу сделать вывод, что ты был очень агрессивен и жёсток на радио, но потом пришёл сюда и обделался передо мной».

А на днях «Рома» проиграла первый четвертьфинальный матч Лиги конференций. Команду Моуринью со счётом 2:1 обыграл «Будё-Глимт», а сам Особенный раскритиковал поле в Норвегии. «Игрок «Ромы» получил серьёзную травму. Я называю это травмой пластикового поля. Это вне нашего контроля. Люди решили, что европейские соревнования можно проводить на пластиковых полях».

После матча Моуринью направился в сторону клубного автобуса, но перед этим планировал раздать автографы норвежским детям. Увы, до этого дело так и не дошло. Один из болельщиков бросил в португальца снежок, после чего тренер сменил направление и пошёл к автобусу.

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Теги Футбол Италия Рома Жозе Моуринью •••

Заглавное фото: Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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