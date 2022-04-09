«Он достиг пика и уже не хочет уходить». Кутепов — главное разочарование «Спартака»

Регресс Ильи Кутепова – одна из главных загадок современного «Спартака». После мощнейшего ЧМ-2018 стратегия развития его карьеры вырисовывалась идеально:

возвращение в «Спартак» и место в основе вместе с Джикией;

продолжающееся развитие, переезд в средний итальянский клуб;

переход в топ-клуб (или около топ) Европы, место в основе сборной и гордость страны.

Но через 4 года после славного ЧМ-2018 мы наблюдаем совсем другую картину. Кутепов почти не играет за клуб, раздаёт странные интервью о переходе в ЦСКА или «Зенит», ругается с тренерами и лечится. В этом сезоне только три матча в основе и даже перевод в «Спартак»-2. И как он до такого скатился?

После чемпионата мира Кутепов долго лечил пах. В этот момент раскрылся Жиго

В августе 2018-го Илья словил очень неприятный рецидив травмы паха. Операцию он делал ещё перед чемпионатом мира, врачи идеально подвели его к турниру, но дальше – снова проблемы. Планировалось, что он пропустит пару недель, но восстановление растянулось на 2,5 месяца. Потенциальное место Кутепова в основе занял только что купленный Самуэль Жиго. Связка с Джикией заработала. А об Илье постепенно забывали.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

К концу октября он снова получил шанс. Благодаря травме Жиго. Кутепов заменил француза в центре, и ноябрь с декабрём того года – последний период стабильной игры в карьере защитника. Весной он вновь травмировал пах и не играл до конца сезона. А Жиго вернулся в основу и продолжил убеждать сначала Кононова, а потом Тедеско и Виторию, что он лучше россиянина.

Разочарованы регрессом и травмами были все. Не скрывал этого и Станислав Черчесов.

Станислав Черчесов экс главный тренер сборной России «На чемпионате мира мы думали, что надолго приобрели игрока на позицию центрального защитника. А оказалось, что у него год потерян по тем или иным причинам. Надеемся, что он восстановится и отвоюет место в основном составе. Но за былые заслуги мы никого вызывать не будем».

Доверие Тедеско сломали травмы. Тренер поставил на Гапонова и Маслова

Летом 2019-го проблемы, казалось, остались позади. С повреждениями покончено, всё можно было начать с нуля. Однако тонущий Олег Кононов не особо хотел менять сочетания в защите. До середины октября, когда назначили Тедеско, Илья сыграл только в четырёх матчах. Знаете, в какой момент он получал шанс? Правильно, когда не мог играть Жиго.

При новом тренере – Доменико Тедеско – появилась надежда. Немец нередко использовал схему в три центральных защитника и явно не обделял Кутепова, который стал для него в том числе собеседником. В одном из интервью Доменико признавался, что периодически говорит с Ильёй, так как у него очень хороший английский. Кутепов вновь вернулся в состав, но играл не во всех матчах. Всё из-за очередных проблем со здоровьем. В ноябре, например, вышел на поле только против «Арсенала» и «Урала».

Однако весной Тедеско вернул игрока в старт. И действительно верил, несмотря на периодические косяки. Например, защитник привёз пенальти против «Краснодара». Дальше – пандемия, новая травма и утерянное доверие тренера.

В новом же сезоне Доменико куда больше верил в Гапонова и Маслова. И очень резко реагировал на вопросы о Кутепове: «В своё время вы же говорили мне, что Кутепов – это не тот, кто нужен, – говорил Тедеско в августе 2020-го. – Сейчас утверждаете обратное. Я привык верить своим глазам. Тому, что вижу в работе. Когда Кутепов получил травму, мы попробовали в деле Маслова, и он хорошо себя проявил. То же самое касается Гапонова».

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Кутепов так и не вернулся в состав, и тогда же всерьёз заговорили о его возможном отъезде. Всем стало очевидно, что при Тедеско он не будет играть в основе. Так и получилось: 8 матчей в РПЛ до зимней паузы и почти все с выходом на замену в качестве центрфорварда (!) и столько же после рестарта, но, скорее, в качестве игрока ротации. Кстати, в 2020-м Кутепова в последний раз вызывали в сборную: он даже сыграл товарняк со Швецией.

В тот период говорили об интересе к игроку из «Краснодара» и «Динамо», но якобы трансфер заблокировал Федун, несмотря на то что главный тренер не скрывал безразличия к карьере игрока.

Разговоры о тренировках с Виторией и новый контракт со «Спартаком»

Летом 2021-го Тедеско ушёл. Наверное, стоит начать всё с нуля? Снова доказывать уже новому главному? Публично футболист говорил именно так. Но, возможно, Кутепов уже устал от всего этого. И задумался об уходе. Причём довольно высокопарно.

Илья Кутепов защитник «Спартака» «Моё будущее? У меня контракт со «Спартаком» до конца сезона. Конечно, сейчас мне не хватает игровой практики. Я отрабатываю на 100% и хочу приносить максимальную пользу своей команде. Мой агент из Италии, и он периодически говорит мне об интересе других клубов, в том числе из-за границы. Посмотрим, что будет дальше», – слова Goal.com из сентября 2021-го.

Витория стал очередным тренером, с которым Кутепов не нашёл коннекта. Громкая история, когда тренер случайно (или нет) раскритиковал игрока за подход к тренировкам: «Да, в резерве есть Гапонов и Кутепов, но вы видели, как они тренируются? Готовы принять решение на себя?» – говорил Витория после «Лестера».

После Кутепов сообщил, что поговорил с португальцем. Но непонятно, какое решение было найдено: «Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: «Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают». Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, всё в порядке. Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя», – слова из интервью Sport24.

Параллельно Кутепов испортил отношения с фанатами. В том же интервью он сказал, что готов уйти в ЦСКА или «Зенит». По его мнению, это лучше, чем сидеть на скамейке запасных. Фанаты в ответ вывесили баннер с обращением к нему и Ларссону: «Нам есть что вспомнить, есть чем гордиться. А память о вас сохранится?»

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Витория использовал Кутепова в 7 матчах. Дальше пришёл Ваноли, и какой же похожий сюжет! Новый тренер, новый шанс и новая травма. Сейчас игрок лечится. Но, по данным «СЭ», он уже анонсировал желание подписать новый контракт с клубом (который вот-вот закончится). И даже готов немного упасть в зарплате, которая сейчас составляет около € 2,3 млн.

«Кутепов не намерен уходить, – подтверждает информацию наш источник, близкий к агентскому миру. – За последние полтора года у него было несколько приличных вариантов, но он всё отмёл. Ему комфортно в статусе резервиста, хоть он и говорит обратное. Очевидно, что ещё несколько лет назад Кутепов дошёл до пика и развиваться дальше не будет. Поэтому тренеры и не видят в нём больших перспектив. А ехать в другой город на низкую зарплату и ради игровой практики – ему это не нужно».

Но нужно ли сохранять постоянно недовольного игрока «Спартаку»? Так ещё и на такой зарплате. При желании клуб наверняка найдёт более перспективного защитника, который не будет травмироваться при первых же проблемах. Возможно, клуб видит этого защитника в Никите Чернове, которого зимой забрали из «Крыльев Советов». Паспорт, почти такие же габариты. Так что будущее Кутепова в клубе представляется туманным и недолгим.