7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду

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Как поддерживать себя в форме? Роналду знает семь способов
Как поддерживать себя в форме? Роналду знает семь способов
Долгие годы Криштиану Роналду показывает идеальную физическую форму. Он точно знает, как действенно привести себя в порядок.
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Никаких криокамер и специальных тренажёров от NASA
Никаких криокамер и специальных тренажёров от NASA
Криштиану тратит много денег на своё здоровье и спортивное долголетие, но главный секрет далеко не в этом.
1. Кардио на выносливость
1. Кардио на выносливость
Бег, работа на велотренажёре или езда на велосипеде — разнообразные кардионагрузки прокачивают не только выносливость, но и сердечную мышцу.
2. Пилатес и растяжка
2. Пилатес и растяжка
Без медленных оздоровительных комплексов Криштиану вряд ли был бы таким успешным игроком в 37 лет. Растянуть мышцы и укрепить суставы помогает пилатес — система упражнений для реабилитации организма.
3. Круговые тренировки
3. Круговые тренировки
Тренировки высокой интенсивности, в которой одно упражнение сразу идёт за другим — это выматывающий процесс, но крайне эффективный. В комплекс входят разнообразные прыжки, спринты, варианты отжиманий.
4. Приёмы пищи 5 раз в день
4. Приёмы пищи 5 раз в день
Завтрак, два обеда и два ужина — кажется, Роналду ест слишком много? Нет, он предпочитает делить приёмы пищи, чтобы не переедать.
5. Правильный сон — даже дневной!
5. Правильный сон — даже дневной!
Хороший ночной сон по 8 часов в сутки — основа здоровья, но Криштиану предпочитает подремать ещё и днём. Перерывы на сон он может брать до пяти раз в сутки.
6. Никакого алкоголя
6. Никакого алкоголя
Роналду отказался от почти всей вредной еды, но главное правило — нужно забыть об употреблении алкоголя. Такие напитки не только плохо влияют на организм, но и содержат море калорий.
7. Ледяные ванны для восстановления
7. Ледяные ванны для восстановления
После тяжёлых тренировок Криштиану предпочитает расслабляться в холодной, даже ледяной воде — это помогает снять напряжение и перезагрузить организм.
7 способов поддерживать форму от Криштиану Роналду
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