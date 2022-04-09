«Химки» эпично выбили ЦСКА из золотой гонки! Поучаствовал даже сын инвестора клуба

Что особенного может быть в матче «Химки» – ЦСКА? Одна команда борется за место в РПЛ, другая – пытается нагнать «Зенит». Однако игра вновь доказала, что самые интересные сюжеты строятся вокруг конкретных людей. А результат оказался очень неожиданный.

В старте «Химок» вышел сын спонсора. Все смеялись, а он забил

До начала матча в соцсетях смеялись: Сергей Юран поставил в основу сына главного инвестора «Химок». Илья Садыгов до этого провёл в РПЛ 29 минут. И неожиданно (или вполне стратегически) вышел с первых минут на матч с ЦСКА. То есть не против «Уфы» или «Арсенала», а именно с топ-соперником.

В «Химках» спокойно отвечали на вопросы удивлённых журналистов. Общий посыл – он давно ждал свой шанс, хорошо работал и наконец-то его получил. Интересно, что сейчас думает Игорь Черевченко? Не секрет, что бывшего тренера «Химок» уволили в том числе из-за игнорирование таланта Садыгова. Юран оказался не таким принципиальным. Либо искренне верил в сверхгений парня.

Фото: fckhimki.com

Но главное наступило позже: на 9-й минуте Кухарчук получил мяч на фланге, прострелил, и Сыдыгов остался один перед воротами. Нужно было только поставить ногу. И этой технике Илья научился. Грустно, что гол, вероятно, не увидел Садыгов-старший. Говорят, он приехал на матч, когда шла пятая минута. И вряд ли успел бы подняться наверх так быстро. Так что звёздный час сына остался без внимания. И неизвестно, случится ли подобное вновь.

Ушаков тащил ЦСКА, Юран жаловался на судей

Многие запомнили парня по матчу с «Уралом». Сначала Егор Ушаков заработал пенальти, который помог сравнять счёт. А потом – едва не сфолил в собственной штрафной. Судья не поставил пенальти, хотя в «Урале» считали это ошибкой.

Против «Химок» сначала он забил сам, а потом заработал пенальти. Восьмой гол в шести матчах положил Языджи. Интересно, что работа арбитра и в этот раз вызывала большие вопросы. В перерыве в эфир «МАТЧ Премьер» попали слова Юрана, которые, вероятно, он адресовал и судье Кукуяну.



«Это катастрофа – так играть. Устраивают эти неприкасаемые», – произнёс он. Хотя в первом тайме явных претензий не было.

ЦСКА логично ушёл на перерыв лидером. И, казалось, должен был удержать преимущество во вторые 45 минут.

Игорь Федотов футбольный арбитр «Абсолютно правильно поступил Сиденков, подсказав Кукуяну посмотреть повтор. Это явная и очевидная ошибка. Кукуяна я не понял: он дважды подносил ко рту свисток, но в итоге не захотел свистеть. Пенальти в ворота «Химок» назначен верно, а с Кукуяном ещё предстоит разобраться».

Первое поражение в истории

Но дальше для Березуцкого начался кошмар. И вряд ли кто-то сможет дать логичный ответ, анализируя природу ошибок обороны ЦСКА во втором тайме, почему это произошло. Сначала в простом эпизоде накосячил Марио, последствия – выход один на один Александра Руденко. А он спокойно катнул мяч между ног Акинфееву. Потом «Химки» снова хаотично выбежали в контратаку. И умудрились довести её до удара при полном безразличии обороны. Акинфеев даже не среагировал на удар Сабовича. Видимо, не подозревал, что можно так неудачно блокировать соперников.

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Добил ЦСКА тот же Руденко – 4:2. При этом сами москвичи во втором тайме почти не имели опасных очевидно опасных моментов. «Химки» выиграли у ЦСКА впервые в истории. И, вероятно, выбили самую яркую команду весны из борьбы за золото.